સુરત: 7 વર્ષની માસૂમની દીક્ષાનો વિવાદ શમ્યો, કોર્ટમાં મધ્યસ્થી બાદ વિખૂટું પડેલું પરિવાર ફરી એક થયું
સુરતની ફેમિલી કોર્ટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચાના ચગડોળે ચઢેલા 7 વર્ષની માસૂમ બાળકીની દીક્ષાના વિવાદનો સુખદ અંત આવ્યો
Published : January 4, 2026 at 10:02 AM IST
સુરત: સુરતની ફેમિલી કોર્ટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચાના ચગડોળે ચઢેલા 7 વર્ષની માસૂમ બાળકીની દીક્ષાના વિવાદનો સુખદ અંત આવ્યો છે. દીકરીના માતા અને પિતા વચ્ચે સર્જાયેલા મતભેદો બાદ, જૈન સમાજના અગ્રણીઓ અને વકીલોની સફળ મધ્યસ્થીથી આખો પરિવાર ફરી એક થયો છે. હવે માસૂમ દીકરીને હાલ દીક્ષા નહીં અપાવવાનો અને પરિવાર સાથે રહીને તેનો ઉછેર કરવાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
સુરતના એક જૈન પરિવારમાં 7 વર્ષની દીકરીને દીક્ષા અપાવવા બાબતે માતા-પિતા સામસામે આવી ગયા હતા. પિતાએ દીકરીની નાની ઉંમર હોવાનું જણાવી દીક્ષાનો સખત વિરોધ કર્યો હતો અને આ મામલે ન્યાય મેળવવા ફેમિલી કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. વિવાદ એટલો વકર્યો હતો કે પત્ની દીકરીને લઈને પિયર રહેવા જતી રહી હતી.
કોર્ટમાં મધ્યસ્થી અને સમાધાન
ફેમિલી કોર્ટમાં માતાના વકીલ કેતન રેશમવાલા અને પિતાના વકીલ સ્વાતિ મહેતા (સમાપ્તિ મહેતા) તેમજ જૈન સમાજના અગ્રણીઓ વચ્ચે એક નિર્ણાયક બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં બાળકોના ભવિષ્યને સર્વોપરી ગણીને બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાનનો કરાર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પરિવારનું પુનર્મિલન:
7 વર્ષની દીકરી અને 5 વર્ષનો દીકરો હવે માતા-પિતા બંનેના પ્રેમ અને છત્રછાયામાં ઉછરશે. દીક્ષા પરના સ્ટેની અરજીનો કોર્ટે નિકાલ કર્યો છે અને પિતા પોતાની વાલીપણાની (Guardianship) અરજી પણ પાછી ખેંચી લેશે. માતા તરફના વકીલ કેતન રેશમવાલાએ આ અંગે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આ વિવાદનો ખૂબ જ સુખદ અંત આવ્યો છે. પતિ-પત્નીના મિલનથી બાળકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત થયું છે. પરિવારનો સાથ તેમના સર્વાંગી વિકાસ માટે અત્યંત જરૂરી છે."
"મારા તરફથી અને બાળકીના પિતાના એડવોકેટ તરફથી સુખદ સમાધાનનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. સમાધાનનો કરાર ફેમિલી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. ફેમિલી કોર્ટ તરફથી સમાધાનનો કરાર રેકોર્ડ ઉપર લઇ દિક્ષા પર સ્ટે માટેની અરજી હતી તે ફેસલ કરી દેવામાં આવી છે અને જે સમાધાનનો કરાર રજૂ થયો છે તે મુજબ બે બાળકોને માતા-પિતાનો પ્રેમ મળશે. પિતાએ વાલી તરીકે નિયુક્ત થવા માટે અરજી કરી હતી તે અરજી પરત ખેચી લેવામાં આવી છે." કેતન રેશમવાલા, વકીલ
આ સમાધાનને જૈન સમાજ અને કાયદાકીય વર્તુળોમાં વ્યાપક આવકાર મળ્યો છે. કાયદાકીય લડાઈના અંતે માસૂમ બાળકોને ફરીથી પરિવારની હૂંફ મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે.
