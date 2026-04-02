હનુમાન જયંતિ: સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, ઠેર ઠેર કાર્યક્રમો

હનુમાનજીના મંદિરો ઉપર આજે બટુક ભોજન, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, લોક ડાયરાઓ તેમજ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 4:19 PM IST

સુરેન્દ્રનગર :આજે હનુમાન જયંતી છે, ત્યારે સમગ્ર દેશમાં હનુમાન જયંતિની ધામધૂમ પૂર્વક રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સૌથી વધુ હનુમાનજીના મંદિરો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા છે. ચૈત્ર પૂર્ણિમાએ હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે હનુમાનજી ભક્તિ, બળ, વીરતા, વિનમ્રતા અને સેવાના પ્રતિક તરીકે તેમની પૂજા થાય છે. હનુમાનજીને ભગવાન રામના સૌથી મોટા ભક્ત ગણવામાં આવે છે.

હનુમાન જયંતિના દિવસે તેમની ખાસ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં જ 2500થી વધુ અને જિલ્લામાં 5 હજારથી વધુ મંદિરો હનુમાનજીના આવેલા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે ગામોમાં હનુમાનજીના મંદિરો આવેલા છે, તે ગામના નામ ઉપરથી પણ હનુમાનજીના મંદિરોના નામ આપવામાં આવ્યા છે. શેરી, મોહલ્લામાં પણ આ જ પ્રમાણે હનુમાનજીના મંદિરના નામ આપવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

દુધરેજ ગામમાં આવેલ હનુમાનજીના મંદિરનું નામ દુધરેજ હનુમાનજી મંદિર રાખવામાં આવ્યું છે. રોકડિયા હનુમાન, પરા હનુમાન, લીંબડીયા હનુમાન, ખીજડીયા હનુમાન, પંચમુખી હનુમાન, બાલા હનુમાન, જેવા અલગ અલગ નામોથી હનુમાનજીના મંદિરો સ્થાપિત કરીને ભક્તો દ્વારા તેમની પૂજા અને અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ હનુમાનજીના મંદિરો સ્થાપિત છે, ત્યારે આજે હનુમાન જયંતીના દિવસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના હનુમાનજીના મંદિરો ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાભરમાં આવેલા હનુમાનજીના મંદિરો ઉપર આજે બટુક ભોજન, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, લોક ડાયરાઓ તેમજ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 24 કલાક પ્રસાદી આપવા અંગેના પણ આયોજનો મંદિરો ખાતે કરવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

હનુમાન ભક્ત છત્રપાલસિંહ એ જણાવ્યું કે, "સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 5,000થી વધુ હનુમાનજીના મંદિરો આવેલા છે. વિશ્વમાં સૌથી વધુ હનુમાનજીના મંદિરો ધરાવતો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર છે. હનુમાન નગર તરીકે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને વિદેશના લોકો ઓળખે છે, ત્યારે આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શેરી મોહલ્લા અને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં આવેલા હનુમાનજીના મંદિરો ખાતે હનુમાન જયંતિની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. હનુમાનજીના મંદિરો ખાતે આજે ભક્તો દ્વારા ખાસ કાર્યક્રમોના આયોજન કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં બટુક ભોજનો, સંગીત સંધ્યા, હનુમાનજીની મહા આરતી, સત નારાયણની કથાઓ, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, મંદિરે આવતા લોકો માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરની શેરી મોહલ્લાઓમાં નાના બાળકો દ્વારા પણ આજે આયોજન કરી અને હનુમાન જયંતીની ધામધૂમ પૂર્વક રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભવ્ય રીતે હનુમાન ભક્તો દ્વારા હનુમાનજીને જન્મ જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વહેલી સવારથી આરતીથી લઇ અને મોડી સાંજ સુધીના કાર્યક્રમો મંદિરના પટાંગણોમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આજના પાવન દિવસે હનુમાનજીની પૂજા અર્ચના કરીને તેલ ચઢાવવામાં આવી રહ્યું છે. લાડુના પ્રસાદ વેચવામાં આવી રહ્યા છે. શ્રીફળ, ઘીનો દીવો પણ હનુમાનજીને અર્પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વાસીઓની એક હનુમાનજી પ્રત્યેની આસ્થા રહી છે કે પવનપુત્ર હનુમાન ગણવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપર આવતી તમામ આફતો હનુમાનજી દ્વારા ટાળવામાં આવી છે, તેવી વર્ષોથી એક લોકવાયકા પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રસરી થઈ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. હનુમાન જયંતિ: ચૈત્રી પૂનમે હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, શનિવારનો શુભ સંયોગ
  2. હનુમાન જયંતિ પર આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકશે! પ્રગતિ દિવસે બમણી અને રાત્રે ચાર ગણી થશે

