ખેડાનું પ્રાચીન ચુણેલા હનુમાનજી મંદિર, અહીં છે યોદ્ધા હનુમાનજીની સ્વયંભૂ વિરાટ મૂર્તિ
મહુધા તાલુકાના ચુણેલ ગામે તળાવ કિનારે હનુમાનજીનું વિશાળ પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે, આશરે 400-500 વર્ષ જૂનું આ મંદિર શ્રી ચુણેલા હનુમાનજી મંદિર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.
Published : April 2, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 9:33 AM IST
ખેડા: મહુધાના ચુણેલ ગામે પ્રસિદ્ધ શ્રી ચુણેલા હનુમાનજીનું ભવ્ય મંદિર આવેલું છે. જ્યાં હનુમાનજીની મોટી પ્રાચીન પાષાણ મુર્તિ છે. સ્વંયભૂ મૂર્તિમાં હનુમાનજી સાક્ષાત યોદ્ધા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. જેની ગણના હનુમાનજીની મુખ્ય પાંચ મોટી મુર્તિઓમાં થાય છે. અહીં દર્શન કરવાથી મનોકામના પૂરી થતી હોવાની માન્યતાને લઈ લોકો દૂરદૂરથી દર્શને આવે છે. મંદિરમાં હનુમાન જયંતિ,કાળી ચૌદશ સહિતના તહેવારોની ભક્તિભાવ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
મહુધા તાલુકાના ચુણેલ ગામમાં રમણીય કુદરતી વાતાવરણ વચ્ચે તળાવ કિનારે હનુમાનજીનું વિશાળ પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. શ્રી ચુણેલા હનુમાનજી મંદિર સાડા ચારસો પાંચસો વર્ષ જેટલું જૂનું મંદિર હોવાનું માનવામાં આવે છે.
યોદ્ધા સ્વરૂપે સ્વયંભૂ મૂર્તિ બિરાજમાન
મંદિરમાં હનુમાનજીની સ્વયંભૂ મોટી મૂર્તિ આવેલી છે.જે યોદ્ધા સ્વરૂપે છે.એવી માન્યતા છે કે પ્રાચીન સમયે આ મૂર્તિ સ્વયં પ્રગટ થઈ હતી. જ્યાં ભવ્ય મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું.જે ભાવિકોમાં ચુણેલા હનુમાનજી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પાંચ શનિવાર કરી મંદીરે હનુમાન દાદાના દર્શન કરવાથી તમામ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે.જેને લઈ ભાવિકો પાંચ શનિવારની માનતા રાખે છે.એવું પણ કહેવાય છે કે તે દરમિયાન દાદા ભાવિકની પરીક્ષા પણ કરે છે.
મંદિરે મંગળવારે અને શનિવારે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે આવે છે. ગામના બાળકોની ચૌલક્રીયા અહી મંદિરે જ કરવામાં આવે છે. દર મહિનાના પ્રથમ મંગળવારે મંદિરે ભંડારો યોજાય છે. ભાવપૂર્વક મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. મંદિરમાં કાળી ચૌદશ અને હનુમાન જયંતિની ભક્તિભાવ સાથે ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જે નિમિત્તે મારૂતિ યજ્ઞ અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
ઉભી અવસ્થામાં સૌથી મોટી સ્વયંભૂ મૂર્તિ : મહંત
મંદિરના મહંત રાજકુમારદાસજીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારે ત્યાં દર વર્ષે હનુમાનજી મહારાજનો જન્મોત્સવ બહુ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી મનાવવામાં આવે છે.બહુ મોટા દેવતા છે, કલિયુગના બ્રહ્મ છે. અમારા ચુણેલા હનુમાનજી મહારાજ એ સાક્ષાત યોદ્ધા રૂપમાં બિરાજમાન છે. ઉભી અવસ્થામાં આટલી ઉંચી મૂર્તિ અમે ક્યાંય નથી જોઈ, આ સ્વયંભૂ છે. જીલ્લામાં ચાર હનુમાનજી છે એમાં સૌથી ઉંચા છે.
મંદિરનો મહિમા બહુ વિશાળ
અહીં દર્શનાર્થે આવેલા પ્રવિણભાઈ નામના શ્રધ્ધાળુંએ જણાવ્યું હતું કે, મંદિરનો મહિમા બહુ વિશાળ છે. વડીલોના કહેવા મુજબ તળાવના ખોદકામ વખતે આ મૂર્તિ સ્વયંભૂ મળી આવેલી છે. આ મૂર્તિનો મહિમા એટલો બધો વધારે છે કે, લોકો દેશ-વિદેશ ગામ અને પરગામ દરેક જગ્યાએથી પોતાની માનતા માની માનતા પૂરી કરવા અહીં આવે છે. ગામના બધા બાળકોની બાધા અહીં લેવડાવવામાં આવે છે. જગ્યા અને મંદિર એટલું સરસ છે કે દરેક લોકોને આવવાનું મન થાય.સ્વયંભૂ મૂર્તિ હોવાથી લોકોની આસ્થા ખૂબ વધારે છે.
ભાવિકોની અતૂટ આસ્થા
શ્રદ્ધાળુ ધર્મિષ્ઠાબેને જણાવ્યું હતું કે, આ મંદિર બહુ પ્રાચીન મંદિર છે. લોકોની માનતા બહુ છે. જે બાધા રાખે છે હનુમાનજીને નવડાવવાથી એની બાધા પૂર્ણ પણ થાય છે, અને એમના બધા કામ પૂર્ણ પણ થાય છે.મંદિરનો બહુ મોટો મહિમા છે.