ETV Bharat / state

જુનાગઢ: લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ ધરાશે, હનુમાન જયંતીની થશે આસ્થાભેર ઉજવણી

જૂનાગઢમાં આવેલા લંબે હનુમાન મંદિરે હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે શુદ્ધ ઘીમાંથી 21000 લાડુનો પ્રસાદ બનાવીને ભક્તોને વિતરણ કરાશે.

લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ તૈયાર કરાયો
લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ તૈયાર કરાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 5:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી થવા જઈ રહી છે, ત્યારે જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટીમાં આવેલું અને અતિ પ્રાચીન લમ્બે હનુમાન મંદિર ખાતે હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે 21000 શુદ્ધ ઘીમાંથી બનાવવામાં આવેલા લાડુનો પ્રસાદ ભક્તોને વિતરણ કરીને હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી કરાશે.

લાડુ બનાવવા માટે ખાસ રાજસ્થાનથી કારીગરો અને રાજસ્થાનની સૌથી મોટી અને પ્રસિદ્ધ પથમેડા ગૌશાળા માંથી આવેલ શુધ્ધ ઘી માથી લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે.

જુનાગઢના લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ ધરાશે (Etv Bharat Gujarat)

હનુમાન જયંતીની આસ્થાભેર ઉજવણી

આજે સમગ્ર ભારત વર્ષમાં હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી થવા જઈ રહી છે, ત્યારે જૂનાગઢની ગિરનાર તળેટીમાં આવેલા અતિ પ્રાચીન અને ચમત્કારી લંબે હનુમાન મંદિર ખાતે પણ હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવશે. જેમાં વહેલી સવારથી જ દર્શન અભિષેક અને પૂજા શરૂ થશે.

હનુમાન જયંતીની ઉજવણીની તૈયારીઓ
હનુમાન જયંતીની ઉજવણીની તૈયારીઓ (Etv bharat Gujarat)

દિવસ દરમિયાન દર્શને આવતા તમામ ભક્તોને શુદ્ધ ઘી માંથી બનાવેલા 21,000 લાડુનો પ્રસાદ વિતરણ કરીને હનુમંત મહોત્સવની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. જેના માટે હનુમાન મંદિરે તમામ વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ધરાશે ભોગ,
લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ધરાશે ભોગ, (Etv bharat Gujarat)

વિશ્વ શાંતિ માટે પ્રાર્થના

લંબે હનુમાન મંદિરના મહંત અર્જુનદાસ ખાકી એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધની તણાવભરી સ્થિતિને લઈને હનુમાન પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. જેથી વિશ્વમાં ઊભી થયેલી અરાજકતા અને યુદ્ધની સ્થિતિનું શાંતિપૂર્ણ રીતે નિવારણ થાય.

વધુમાં જૂનાગઢના હનુમાન ભક્ત પ્રવીણ સાવલિયા દ્વારા 11.5 કિલો ચાંદી હનુમાનજીને અર્પણ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી બનેલા આભૂષણો પ્રથમ વખત લંબે હનુમાનજી મહારાજને અર્પણ કરાશે.

જુનાગઢના લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ ધરાશે
જુનાગઢના લંબે હનુમાન મંદિરમાં 21 હજાર લાડુનો ભોગ ધરાશે (Etv bharat Gujarat)

શુદ્ધ ઘીનુ કરાયુ પરીક્ષણ

રાજસ્થાનની પ્રસિદ્ધ પથમેડા ગૌશાળા માંથી લાડુનો ભોગ બનાવવા માટે ઘી મગાવવામાં આવ્યું છે. અહીં અંદાજિત દોઢ લાખ જેટલી ગાય રાખવામાં આવી છે. પથવાડા ગૌશાળાનું નામ પણ ખૂબ મોટું છે, તેમ છતાં ત્યાંથી આવેલા તમામ ઘીની તપાસ લેબોરેટરીમાં કર્યા બાદ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ છે, કે નહીં તેનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ તેમાંથી લાડુ બનાવવામાં આવ્યા હતા.

શુદ્ધ ઘીમાંથી 21000 લાડુનો પ્રસાદ
શુદ્ધ ઘીમાંથી 21000 લાડુનો પ્રસાદ (Etv bharat Gujarat)

જેમાં શુદ્ધ દેશી ગાયનું ઘી બે ક્વિન્ટલ ચણાનો લોટ પાંચ ક્વિન્ટલ ખાંડ 45 કિલો ચોખા મળીને 21,000 લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે, આ લાડુ પણ ખાસ રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ હલવાઈઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જે આજે હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે પ્રસાદ રૂપે સૌ ભક્તોમાં વિતરણ કરવામાં આવશે.

TAGGED:

LAMBE HANUMAN TEMPLE IN JUNAGADH
HANUMAN JAYANTI CELEBRATION
HANUMAN JAYANTI FESTIVAL
હનુમાન જયંતી
HANUMAN JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.