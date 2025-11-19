'શૈલેષ ખાંભલાને ફાંસી આપો': ન્યાયની માગ સાથે સુરત રબારી સમાજની કેન્ડલ માર્ચ
કેન્ડલ માર્ચમાં 'ખાટકી શૈલેષ ખાંભલાને ફાંસી આપો'ના બેનરો સાથે સમાજના અગ્રણીઓ, યુવાનો અને બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા
Published : November 19, 2025 at 5:52 PM IST
સુરત: ભાવનગરમાં કાચના મંદિર પાસે ફોરેસ્ટ કવાર્ટરમાં પત્ની, પુત્રી અને પુત્રની તકિયાથી મોઢું દબાવી હત્યા કરનાર ક્રૂર ACF શૈલષ ખાંભલાની ધરપકડ બાદ, આ જઘન્ય કૃત્ય સામે સુરત રબારી સમાજમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. નયનાબેન અને તેમના બે માસૂમ બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા અને આરોપીને ત્વરિત ફાંસીની સજા થાય તે માગ સાથે સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં વિશાળ કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કેન્ડલ માર્ચમાં 'ખાટકી શૈલેષ ખાંભલાને ફાંસી આપો'ના બેનરો સાથે સમાજના અગ્રણીઓ, યુવાનો અને બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. કાપોદ્રા વડવાળા સોસાયટીની વાડી ખાતેથી શરૂ થયેલી આ મૌન માર્ચ વડવાળા સર્કલ સુધી પહોંચી હતી.
'આરોપી કોઈ સમાજનો હોતો નથી, પણ શરમથી માથું નીચું ઝૂકાવવું પડે છે'
સમાજ અગ્રણી ઉકાભાઈ ખાંભલિયાએ આ ઘટનાની નિંદા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આ ખૂબ જ નિંદનીય ઘટના છે, જેના કારણે અમારે શરમથી અમારું માથું નીચું ઝૂકાવીને ચાલવું પડે છે. સમાજ તો કોઈ દિવસ આને માફ કરવાનો નથી." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "આરોપી કોઈ સમાજનો હોતો નથી, છતાં સમાજે ભેગા થઈને ગુમરાહ કરનાર શૈલષ ખાંભલાને શોધવા માટે 10 દિવસ સુધી મહેનત કરી હતી."
ઉકાભાઈએ સ્પષ્ટ માગ કરી હતી કે, અમદાવાદની સાયકો કિલર ઘટનાની જેમ જ આ કેસમાં પણ કડક અને દાખલારૂપ કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
ગૃહમંત્રીના ગઢમાં જ ફાસ્ટ્રેક કોર્ટની માગ
સમાજના અગ્રણીઓએ સરકાર સમક્ષ કડક અને ઝડપી ન્યાયની અપીલ કરી હતી. ઉકાભાઈએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "આ ઘટના HM (ગૃહમંત્રી) સાહેબના ગઢની અંદર બની છે, તો HM જલ્દી આનો નિર્ણય લઈને ફાસ્ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચલાવીને તાત્કાલિક શૂટઆઉટ (કાયદાકીય કડક સજા) કરે એ જ અમારી માંગણી છે."
સમાજના લોકોએ એકસૂરે જણાવ્યું કે, આવા જઘન્ય કૃત્યો સમાજમાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિ ન કરે તે માટે આરોપીને દાખલારૂપ સજા થવી અત્યંત જરૂરી છે. હાથમાં સળગતી મીણબત્તીઓ અને મોબાઈલ ટોર્ચ સાથે મૌન રહીને સૌએ દિવંગત નયનાબેન અને તેમના માસૂમ સંતાનોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
સુરત રબારી સમાજે કેન્ડલ માર્ચ થકી મૃતકોના પરિવારને સાંત્વના પાઠવી અને રાજ્ય સરકાર તથા ન્યાયતંત્રને આ કેસમાં ઝડપી અને કડક કાર્યવાહી કરવા માટે અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો:
- અમરેલી: 11 મહિનામાં 1200 સાયબર ફ્રોડના કેસ, 8 કરોડની છેતરપિંડી; SP સંજય ખરાતે આપી ચેતવણી અને સલાહ
- બનાસકાંઠા: નીલગાયનો શિકાર કરતી 14 સભ્યોની ગેંગ ઝડપાઈ, 10 શિકારીઓ આર્મ્સ એક્ટ સહિત વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટ હેઠળ જેલમાં
- પાટીદાર નેતા અને ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે આ કેસમાં કર્યા ચાર્જ ફ્રેમ