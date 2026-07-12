હળવદની શાળા નંબર-4માં EVMથી બાલ સંસદની ચૂંટણી, 600 વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું મતદાન
કુલ 8 ઉમેદવારોએ શાળા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને મહામંત્રીની બેઠક માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.
Published : July 12, 2026 at 7:17 PM IST
મોરબી : હળવદની PM SHRI પે સેન્ટર શાળા નંબર-4માં આજે દેશની સૌથી મોટી લોકશાહીનો એક નાનકડો પણ મહત્વનો પાઠ ભણાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાલ સંસદ 2026-27ની ચૂંટણી અને એ પણ EVM મશીન એપ્લિકેશન દ્વારા યોજાઈ હતી. ગત એક અઠવાડિયાથી શાળાનું વાતાવરણ ચૂંટણીમય બન્યું હતું. કુલ 8 ઉમેદવારોએ શાળા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને મહામંત્રીની બેઠક માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.
"મત આપો, વિકાસ કરાવો", "તમારો મત, તમારો અવાજ" જેવા સૂત્રો સાથે બાળકોએ પ્રચાર કર્યો. મોટા નેતાઓની જેમ ભાષણો પણ આપ્યા અને મતદાનનો દિવસ આવ્યો. શાળાના હોલને મતદાન મથકમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો. બાળકોને મતદાર સ્લિપ આપવામાં આવી. શિક્ષકો પોલિંગ ઓફિસર બન્યા. સૌથી ખાસ વાત આખી ચૂંટણી EVM મશીન એપ્લિકેશન દ્વારા યોજાઈ. બાળકોએ બટન દબાવીને પોતાનો પસંદગીનો ઉમેદવાર પસંદ કર્યો. કુલ 600 જેટલા બાળકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો.
મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તરત જ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. શાળા પ્રમુખ તરીકે બ્રિન્દા પ્રકાશભાઈ દવે ચૂંટાયા. ઉપપ્રમુખ તરીકે મકવાણા સંકેત રમેશભાઈ ચૂંટાયા. શાળા મહામંત્રી તરીકે જૈનમ હરેશભાઈ રાવલ ચૂંટાયા હતા. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે પરિણામની જાહેરાત થઈ. જીતેલા અને હારેલા બંને ઉમેદવારોએ એકબીજાને અભિનંદન આપ્યા.
ત્યારબાદ નવનિયુક્ત બાલ સંસદના સભ્યોને શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા. "હું શાળાના વિકાસ માટે કામ કરીશ, શિસ્ત જાળવીશ અને બધા મિત્રોનો અવાજ બનીશ" એવા શબ્દો સાથે તેઓએ જવાબદારી સ્વીકારી. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ખૂબ જ શાંતિ અને શિસ્તપૂર્વક સંપન્ન થઈ. શાળાના બાળકો, આચાર્ય શ્રી, સમગ્ર સ્ટાફ અને ઉપસ્થિત વાલીઓ દ્વારા નવનિયુક્ત તમામ પ્રતિનિધિઓને ફૂલહાર પહેરાવી અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા.
PM SHRI યોજના હેઠળની આ શાળાએ સાબિત કર્યું કે લોકશાહી કોઈ પુસ્તકનો વિષય નથી. તે જીવવાની રીત છે.આ 600 મતોએ માત્ર પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને મહામંત્રી નથી પસંદ કર્યા. આ 600 મતોએ ભારતના ભવિષ્યના જવાબદાર નાગરિકો ઘડ્યા છે. મોટા મોટા નેતાઓની જેમ જ અહીં પણ પ્રચાર થયો, મતદાન થયું અને પરિણામ આવ્યું.
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