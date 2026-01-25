પદ્મ શ્રી 'હાજી રમકડું'ની પ્રેરણાદાયી સફર, 80 વર્ષની વયે કલાની કદર થતા થયા ભાવુક; PM મોદીનો આભાર માન્યો
જૂનાગઢના મીર હાજી કાસમે ડાયરામાં ઢોલક પર એવી થાપ લગાવી કે હાજી રમકડુંના ઢોલકને સાંભળવા માટે આજે પણ એક વિશેષ વર્ગ તલપાપડ રહે છે.
જૂનાગઢ: પ્રજાસત્તાક દિવસ પૂર્વે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પદ્મ એવોર્ડ્સની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં પાંચ ગુજરાતીઓને પણ આ સન્માન મળશે. જૂનાગઢના મીર હાજી કાસમને કળા ક્ષેત્રે તેમના યોગદાન બદલ પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરાશે. 80 વર્ષના પદ્મ શ્રી મીર હાજી કાસમ એટલે કે 'હાજી રમકડું'ની પ્રેરણાદાયી સફર પર એક નજર કરીએ...
જૂનાગઢના બાટવામાં થયો હતો જન્મ
17મી મે 1951 દિવસે જૂનાગઢના બાટવામાં મીર પરિવારમાં કાસમ મીરનો જન્મ થયો. માત્ર નવ વર્ષની ઉંમરથી કોઈ કુદરતી સંકેત અનુસાર બાળક મીર કાસમે ઢોલક વગાડવાનું શરૂ કર્યું જે સફર આજે 80માં વર્ષે પણ સતત અને અવિરત ચાલુ જ છે. બાળક અવસ્થામાં માત્ર નવ વર્ષની ઉંમરે ઢોલક વગાડવાની સાથે પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકાય તે માટે કિશોર અવસ્થાએ હાજી કાસમે ચાની કીટલી પર કામ કરીને પરિવારને મદદ પણ કરી હતી. ત્યાર બાદ સમગ્ર મીર પરિવાર જૂનાગઢ સ્થળાંતરિત થયો. બાળક કાસમના ઢોલક વગાડવાના શોખે જૂનાગઢમાં એક નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી. સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને સોરઠ પ્રદેશમાં ડાયરાનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. નવરાત્રીના દિવસોમાં પણ સ્થાનિક અને લોકલ કલાકારો દ્વારા ગરબા કરવામાં આવતા હતા. ડાયરા અને ગરબા મીર હાજી કાસમની એક નવી ઓળખ બની ગઈ.
અનેક ખ્યાતનામ કલાકારો સાથે કર્યું કામ
મીર હાજી કાસમ ઉર્ફે હાજી રમકડુંએ ભારતમાં જેનું ખૂબ સારું નામ છે તેવા કલાકારો દિવાળીબેન ભીલ, પ્રાણલાલ વ્યાસ, પ્રફુલ દવે અને ભીખુદાન ગઢવી સાથે પણ લોક સાહિત્ય અને ડાયરાના પ્રોગ્રામમાં ખુબ સારી જમાવટ કરીને એક અલગ ઓળખ પણ ઊભી કરી. વણઝારી ચોકમાં થતા નવરાત્રીના કાર્યક્રમમાં પણ ભીખુદાન ગઢવી, દિવાળીબેન ભીલ અને હાજી રમકડુંની ત્રિપુટી નવરાત્રીને એક અલગ ઓળખ આપી હતી.
મીર હાજી કાસમથી હવે પદ્મશ્રી હાજી રમકડું
જૂનાગઢના મીર હાજી કાસમે ડાયરામાં ઢોલક પર એવી થાપ લગાવી કે હાજી રમકડુંના ઢોલકને સાંભળવા માટે આજે પણ એક વિશેષ વર્ગ તલપાપડ રહે છે. જૂનાગઢના 80 વર્ષના હાજી રમકડુંને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવતા રાજીપો વ્યક્ત કર્યો હતો અને ભારત સરકાર અને ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે અહોભાવ વ્યક્ત કર્યા હતા.
"9 વર્ષનો હતો ત્યારથી લઇને અત્યાર સુધી ઢોલક વગાડતો હતો. પદ્મ શ્રી એવોર્ડ સાથે મારી જીંદગીની સફર પુરી થઇ. ગાય અને મંદિરો માટે પણ અનેક પ્રોગ્રામ કર્યા. કોઇ કલાકાર મારાથી અજાણ નથી જેમની સાથે મે સંગત ના કરી હોય. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભારત સરકારનો આભાર કે મને આ સન્માન આપ્યું."- મીર હાજી કાસમ ઉર્ફ હાજી રમકડું
