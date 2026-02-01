હડાદ પોલીસે ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપ્યો; અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિતના પાંચ શખ્સોની અટકાયત
Published : February 1, 2026 at 1:50 PM IST
બનાસકાંઠા: હદાડ પોલીસે રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ઘુસાડવામાં આવતો 14.63 કિલોગ્રામ એટલે કે લાખોનો ગાંજો બાતમીના આધારે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન ઝડપીને પાંચ શખ્સોની અટકાયત કરી છે. રાજસ્થાનમાંથી ગાંજાની ખરીદી કરીને ગુજરાતમાં લાવવામાં આવતો હતો તે સમયે હડાદ પોલીસે કારમાંથી ગાંજો ઝડપીને કાર્યવાહી કરી છે.
રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ઘૂસતા નસીલા પદાર્થ ઉપર પોલીસ હંમેશા બાજ નજર રાખતી હોય છે ત્યારે આ જ પ્રકારે હડાદ પોલીસે પણ કાર્યવાહી કરી છે. હદાડ પોલીસે રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ઘૂસે તે પહેલા જ ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે અને રાજસ્થાન અને ગુજરાત વચ્ચે ચાલતા નશીલા પદાર્થના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને પાટણના શખ્સો દ્વારા રાજસ્થાનમાંથી ઓનલાઈન અને રોકડ રકમથી ગાંજાની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને કારમાં લઈને ગુજરાત તરફ આવી રહ્યા હતા. હડાદ પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ દરમિયાન ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો. કારમાંથી 14.63 કિલોગ્રામ એટલે કે 7.31 લાખનો ગાંજો હડાદ પોલીસે ઝડપી લીધો છે સાથે જ પાંચ શખ્સોની પણ અટકાયત કરી છે.
હડાદ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેરોજ તરફથી કાર નંબર જીજે-18-બીએસ- 3167 માં માદક પદાર્થ લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસે હડાદ પોલીસ સ્ટેશન નજીક વોચ ગોઠવી હતી. આ દરમિયાન હકીકત વાળી કાર આવતા કારને ઊભી રખાવી તપાસ કરતા કારમાંથી સફેદ કલરના ત્રણ થેલામાં માદક પદાર્થ ગાંજો મળી આવ્યો હતો. એફએસએલ અધિકારી દ્વારા સ્થળ પર પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગાંજો હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. તપાસમાં રાજસ્થાનથી ઓનલાઈન અને રોકડ રકમથી ગાંજાની ખરીદી કરવામાં આવી હતી પોલીસે કારમાં સવાર અમદાવાદ ગાંધીનગર અને પાટણના પાંચ શખ્સોની અટકાયત કરી છે.
7.31 લાખના 14.63 કિલોગ્રામ ગાંજા સાથે પોલીસે કાર સહિત કુલ રૂ.12.66 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. જોકે સમગ્ર મામલામાં પકડાયેલા પાંચ શખ્સો તેમજ ગાંજો આપનાર મંગાવનાર સહિતના ત્રણ અન્ય શખ્સો સહિત આઠ લોકો સામે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ હડાદ પોલીસ મથકે ગુનો નોધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પકડાયેલા પાંચ આરોપી
1. સુરજસિંહ શંકરસિંહ ચાવડા (રહે.સમોવ જી.ગાંધીનગર)
2. વિશાલ કિર્તિભાઈ ચાવડા (રહે.માંડવી ગામ,જી.પાટણ અને હાલ. રહે.માંડોત્રી)
3. કુલદિપસિંહ ઈશ્વરસિંહ ગોર (રહે.અમદાવાદ, હાલ રહે.નરોડા)
4. જયભાઈ શંકરભાઈ પટેલ (રહે.નરોડા )
5. મહેન્દ્રસિંહ લાલસિંહ ચાવડા (રહે.સમોવ,ગાંધીનગર)
ત્રણ ફરાર આરોપી
ભાણાભાઈ ઉદાભાઈ (ગાંજાનો જથ્થો આપનાર)
હાર્દિકસિંહ ઝાલા (રહે.નીકોલ ગામ અમદાવાદ)
કસ્યપ ઉર્ફે ચકીદાદા વ્યાસ રહે.નરોડા, અમદાવાદ)
