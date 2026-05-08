60 વર્ષીય પુરુષને લઈને HCમાં હેબિયસ કૉર્પસ: મહિલા પાર્ટનરનો આક્ષેપ- બહેને નશાકારક પદાર્થ આપી ગોંધી રાખ્યા
Published : May 8, 2026 at 7:06 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદથી એક અનોખો અને સંવેદનશીલ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. 60 વર્ષીય પુરુષની મહિલા પાર્ટનરે હેબિયસ કૉર્પસ અરજી દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેના પાર્ટનરને તેની બહેને નશાકારક પદાર્થો આપીને ગોંધી રાખ્યો છે અને તેને મળવા પણ દેવામાં આવતો નથી.
અરજદાર મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, તે અને પુરુષ મિત્ર વર્ષ 1996થી રિલેશનશિપમાં છે. બંનેએ લગ્ન કર્યા નથી, છતાં તેઓ લાંબા સમયથી સાથે રહેતા હતા અને તેમને એક પુત્ર પણ છે. બંને અમદાવાદમાં સાથે રહેતા હતા. અરજીમાં જણાવાયું છે કે, પુરુષ પાર્ટનરની તબિયત ખરાબ હોવાનું કહી તેની બહેને તેને ગાંધીનગર સ્થિત ઘરે બોલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરી 2026થી પુરુષ પાર્ટનર અરજદારના સંપર્કમાં નથી. પુરુષની સારવાર અમદાવાદમાં ચાલી રહી હોવા છતાં અરજદારને મળવા દેવામાં આવતા નથી.
અરજદાર તરફથી વકીલ એમ.એ. સૈયદે હાઇકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, કૉર્પસને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ રાખવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અરજદાર દ્વારા સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને પોલીસ કમિશનર સમક્ષ પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ અસરકારક પગલા લેવામાં આવ્યા નથી. જેના કારણે આખરે હેબિયસ કૉર્પસ અરજી કરવાની ફરજ પડી હતી.
અરજી ઉપર સુનાવણી દરમિયાન કૉર્પસને હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટ સમક્ષ તેઓ બીમાર હાલતમાં જણાતા હતા. તેમણે પોતાની મહિલા પાર્ટનર સાથે રહેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, પુરુષની બહેને કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, મહિલા પાર્ટનરની નજર તેના ભાઈની સંપત્તિ ઉપર છે. આ મામલે જવાબ રજૂ કરવા માટે સમય માંગવામાં આવતા હાઇકોર્ટે વધુ સુનાવણી જૂન મહિનામાં મુલતવી રાખી છે.
