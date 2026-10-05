"જ્ઞાનેશ કુમાર મુદ્દો જ નથી, અસલી મુદ્દો ભાજપ અને મોદી છેઃ શંકરસિંહ વાઘેલા
રવિવારે શંકરસિંહ વાઘેલાએ સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા, કેન્દ્ર અને ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર અને ખાસ કરીને પીએમ મોદી પર સણસણતા આરોપ લગાવ્યા હતાં.
By ANI
Published : October 5, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 8:30 AM IST
ગાંધીનગર : મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે દેશભરમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્ઞાનેશ કુમાર એ વાસ્તવિક મુદ્દો નથી. રવિવારે શંકરસિંહ વાઘેલાએ સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર એ વાસ્તવિક મુદ્દો જ નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે "વાસ્તવિક મુદ્દો" ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે. શંકરસિંહે લોકતાંત્રિક માધ્યમો દ્વારા ભાજપને સત્તા પરથી હટાવવાનું આહ્વાન પણ કર્યું હતું.
વાઘેલાએ કહ્યું, "જ્ઞાનેશ કુમાર મુદ્દો છે જ નહીં. વાસ્તવિક મુદ્દો ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો સાથે જોડાયેલો છે. વાસ્તવિક મુદ્દો ભારતના વડાપ્રધાન છે, તે અને માત્ર તેઓ જ. જો કોઈ જવાબદારીની વાત હોય, તો તે દેશના વડાપ્રધાનની છે. ભૂતકાળમાં સંઘ (RSS) સાથે જોડાયેલા કોઈપણ અધિકારી દેશભક્તિ કરતાં સંઘ પ્રત્યેની વફાદારીને પ્રાથમિકતા આપશે."
તેમણે કહ્યું, "જે વ્યક્તિ સંસ્થાના પ્રચારક છે, તે જ દેશના વડાપ્રધાન પણ છે. તેઓ ચૂંટણી પંચ, ગૃહ સચિવ કે રિઝર્વ બેંકને જે કંઈ પણ કહેશે, તેઓ તે જ કરશે અને તેનો સ્વીકાર કરશે."
વાઘેલાએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે, શું બધુ ધ્યાન જ્ઞાનેશ કુમાર પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, જોકે, વાસ્તવિક મુદ્દો ભાજપ છે. તેમણે કહ્યું, "આ ફક્ત જ્ઞાનેશ કુમાર વિશે નથી. શું કોઈ અન્ય અધિકારી કે બેંકરો નથી? વાસ્તવિક મુદ્દો ભાજપનો છે, અને લોકશાહી દ્વારા ભાજપને સત્તા પરથી હટાવવાની જરૂર છે. જો કોઈ જ્ઞાનેશ કુમારનું સ્થાન લે છે, તો તેઓ પણ એ જ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવશે."
શંકરસિંહે ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવાની પદ્ધતિની પણ ટીકા કરી, આરોપ લગાવ્યો કે વિચારધારા નિમણૂકોને પ્રભાવિત કરે છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો, "ન્યાયતંત્ર જુઓ, ત્યાં કેવા પ્રકારના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે તેનો વિચાર કરો. જ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ વિચારધારા ધરાવતો ન્યાયાધીશ ન મળે ત્યાં સુધી બેઠકો ખાલી રાખવામાં આવે છે. નિમણૂકો ત્યારે જ કરવામાં આવે છે જ્યારે RSS સાથે સંકળાયેલ કોઈ વ્યક્તિ પદ સંભાળવા તૈયાર હોય. આ સત્ય છે."
વાઘેલાએ કહ્યું, માટે જ્ઞાનેશ કુમાર, કોઈ પણ આચાર્ય, લશ્કરી અધિકારી કે ડૉક્ટરનો મુદ્દો ન બનાવો. ખરું મૂળ ઉપર છે તે જ મુખ્ય સ્ત્રોત છે." વાઘેલાએ કહ્યું કે તેઓ કોંગ્રેસના ડરથી કે પોતાના રાજકીય હિત માટે નથી બોલી રહ્યાં, પરંતુ જનતાને લગતા મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમણે ANI ને કહ્યું, "જુઓ, વાત એ છે કે... હું કોંગ્રેસથી ડરતો નથી. હું કોંગ્રેસનો છું અને હું ભાજપને પણ જાણું છું. અને જ્યાં સુધી રાજકારણ અને મારા અંગત સંજોગોનો સવાલ છે... હું મારા માટે નહીં, પણ જનતા માટે બોલી રહ્યો છું."
વાઘેલાએ કહ્યું કે એક કે બે રાજ્યોમાં સરકાર બદલવી જરૂરી છે અને દાવો કર્યો કે, જો ભાજપ સિવાય કોઈ અન્ય પાર્ટી સત્તામાં આવે છે, તો અમે તેમના સુધી પહોંચી શકશું. પરંતુ ભાજપ સાથે....
વૈકલ્પિક સરકાર બનાવવાથી રાજકીય નેતૃત્વ સાથે વાટાઘાટો શક્ય બનશે. તેમણે કહ્યું, "વાત એ છે કે, એક કે બે રાજ્યોમાં સરકાર બદલવાની જરૂર છે. જો ભાજપ સિવાય કોઈ અન્ય સત્તામાં આવશે, તો અમે તેમનો સંપર્ક કરી શકીશું. પરંતુ ભાજપ સાથે... એટલા માટે જ ભાજપ 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં સત્તામાં છે. જો તેમને દૂર કરવા પડશે, તો તે આપમેળે થશે નહીં. મેં મારી જાતને પ્રયાસ કર્યો છે અને હું હજુ પણ પ્રયાસ કરી રહ્યો છું." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "જો તે કોંગ્રેસ સાથે જોડાણમાં થાય છે, તો તે સારી વાત હશે. મેં નેતૃત્વ સાથે વાત કરી છે; આગામી દિવસોમાં આગળનો રસ્તો શોધી કાઢવામાં આવશે... તે કોઈ મોટી વાત નથી."
માટે ભાજપ 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં સત્તામાં છે, જો તેને હટાવવી હોય તો એ આપોઆપ નહીં થાય. મે જાતે પ્રયાસો કર્યા અને હાલમાં પણ કરી રહ્યો છું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, જો કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન થાય તો તે સારી બાબત હશે. મે નેતૃત્વ સાથે વાત કરી છે અને આગામી દિવસોમાં આગળનો રસ્તો કાઢવામાં આવશે.. આ કોઈ મોટી વાત નથી.
વાઘેલાએ અનામત અંગેના પોતાના નિવેદનનો બચાવ કરતા કહ્યું કે, તેમના નિવેદનનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે અને તેને જે ભાવના અને સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે દ્રષ્ટિએ જ જોવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "હું ગુજરાત અને દેશના લોકો સમક્ષ મારા વિચારો નમ્રતાપૂર્વક વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. 'અક્ષર અને ભાવના' (એટલે કે શબ્દોનો શાબ્દિક અર્થ અને તેમની પાછળનો સાચો હેતુ) ની એક વિભાવના છે."
તેમણે કહ્યું કે ગાંધી જયંતિ અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયંતિ નિમિત્તે, તેમણે અનામત વિશે વાત કરી હતી અને આદિવાસીઓ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ અને ખેડૂતોની દુર્દશા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, જેમને તેમણે કહ્યું હતું કે, ભાજપ સરકારની નીતિઓને કારણે પીડા ભોગવી રહ્યા છે.
વાઘેલાએ કહ્યું કે, તેઓ મહિલાઓ, ઓબીસી, એસસી અને એસટી માટે અનામતના કટ્ટર સમર્થક છે. તેમણે કહ્યું, "હું દ્રઢપણે માનું છું કે ભારતની કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાતની ભાજપ સરકાર અનામતની વિરુદ્ધ છે. મેં અનામતનો વિરોધ કરનારાઓને પૂછ્યું: શું તેઓ આ સમુદાયોને જે પીડા અને ભેદભાવનો સામનો કરવો પડ્યો છે તે સમજે છે?"
વાઘેલાએ કહ્યું, "હું ભાજપ દ્વારા ફેલાવવામાં આવી રહેલા ભ્રામક પ્રચાર અને રાજકીય યુક્તિઓનો શિકાર બનવાનો નથી. મારું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ, સ્પષ્ટ અને સીધું છે."
વાઘેલાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ ગૌ-વધગૃહો (કતલખાના) પાસેથી દાન સ્વીકારે છે અને ગાયને લઈને પક્ષના પ્રચારના સંદેશાઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. "પક્ષ તો પક્ષ જ હોય છે. ભાજપની વાત કરીએ તો, તેઓ જેવો પ્રચાર કરે છે તે જુઓ... ભાજપ ગૌ-વધગૃહો પાસેથી દાન સ્વીકારે છે. જે લોકો ગાયની કતલ કરે છે તેમના પૈસાથી જ તેમનો પ્રચાર ચાલે છે," એવો તેમણે આરોપ મૂક્યો.
"તેથી, હું મતદારોને અપીલ કરવા માંગુ છું: તમે ગાયને 'માતા' કહો છો, છતાં તમે એવા લોકોના પૈસાનો ઉપયોગ કરીને પ્રચાર કરો છો જેઓ 'માતા'ની કતલ કરે છે. તમે તેમની પાસે જાઓ છો, તેમનું ભોજન કરો છો અને તેમની ચા પીઓ છો. જ્યારે તમે તેમની પ્રચારની પત્રિકાઓ હાથમાં પકડો છો, ત્યારે પણ તે ગાયના લોહીથી ખરડાયેલી હોય છે," એમ તેમણે કહ્યું.
તેમણે ગાંધીનગર કોર્પોરેશનની રચનાને યાદ કરી અને કહ્યું કે પ્રથમ બોર્ડનું નેતૃત્વ કોંગ્રેસે કર્યું હતું. "જ્યારે ગાંધીનગર કોર્પોરેશનની સૌપ્રથમ રચના થઈ, ત્યારે કોંગ્રેસના બોર્ડે જ કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. પક્ષમાં લોકો આવતા-જતા રહે છે, પરંતુ આ વખતે પણ કોંગ્રેસની જીતની પ્રબળ શક્યતા છે,"
વાઘેલાએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપના સભ્યો અને તેમના પરિવારો "ગુંડાગીરી, ગેરવર્તણૂક, ભ્રષ્ટાચાર અને મોંઘવારી વધારવામાં" સામેલ છે. આ યાદી લાંબી છે! તમામ બદમાશો અને ગુંડાઓ - એવા લોકો કે જેઓ માર ખાવાને લાયક છે, ભાજપે તેમને મંત્રી અને ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરે છે," "તેથી, લોકો તેને ગુંડાઓના પક્ષ તરીકે જુએ છે. લોકો ખાસ કરીને સરકારને ઉથલાવવા માટે ગાંધીનગર નથી જતા, પરંતુ તે બટન દબાવવા માટે જાય છે. તે બટન દબાવવાથી તેમને તેમના મનમાં રહેલો રોષ ઠાલવવાની તક મળે છે. ભાજપને સત્તા પરથી હટાવવા માટે, એક વિકલ્પ..." એમ તેમણે કહ્યું. (ANI)