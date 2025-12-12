અમદાવાદના ગુરુજી બ્રિજના 16 વર્ષમાં સળિયા દેખાવા લાગ્યા, કોર્પોરેશને તાત્કાલિક રિપેરિંગ હાથ ધર્યું
ગુરુજી બ્રિજને મણીનગરમાં 2009માં 24.73 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો.
Published : December 12, 2025 at 10:30 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં એક પછી એક બ્રિજમાં ખામીઓ જોવા મળી રહી છે. હાલમાં સુભાષ બ્રિજમાં ગંભીર ક્ષતી મળવાના કારણે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે હવે મણીનગરના ગુરુજી બ્રિજ પર સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે. આ બ્રિજ પર વિવિધ જગ્યાએ સળિયા દેખાતા ગમે ત્યારે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. 2009માં બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો પણ તેમાં પણ સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે અને કોન્ક્રીટ દેખાવા લાગ્યો છે. માત્ર 16 વર્ષમાં બ્રિજની સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે.
તો જ્યારે આ બ્રિજની મુલાકાત ETV ભારતે લીધી તો કોર્પોરેશન દ્વારા જ્યાં કઈ બ્રિજમાં ખામી હતી એની ક્ષતિ પૂરી કરવા માટે થીગડા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને રીપેરીંગ કામ કરી દેવામાં આવ્યું છે. બ્રિજના વચ્ચે પ્લાસ્ટર કરીને થોડી જગ્યા માટે વાહનોને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં બ્રિજ ઇન્સ્પેક્શન માટે એમ પેનલ બનાવવામાં આવી હતી. ચાર એજન્સીઓને અલગ અલગ બ્રિજના ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. સુભાષ બ્રિજની અંદર બીજી વખત ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું તો સ્પાનની અંદર તથા બાજુના ફૂટપાથવાળી જગ્યાએ ડેમેજ જોવા મળ્યું. મુખ્ય રોડ પર તિરાડ પણ જોવા મળી. આથી મોટી ઘટના ન બને તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે આ બ્રિજને બંધ કરવામાં આવ્યો. આ બ્રિજનું ઈન્સ્પેક્શન હાલમાં IIT રૂડકી, SVNIT સુરત, અને વિવિધ એજન્સી એમ પેનલની એનો અભ્યાસ કરી રહી છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગામી સમયમાં કેટલા દિવસ સુધી આ બ્રિજ બંધ રહેશે તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુરુજી બ્રિજનું રીપેરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ટ્રાફિકના કારણે બ્રિજ તરત ખોલી દેતા એ મટીરીયલ દૂર થઈ ગયું. આગામી 24 કલાકની અંદર રીપેરિંગ ચાલુ થશે. થોડા કલાક માટે એ બ્રિજની વન સાઈડને બંધ કરવી પડશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા દરેક બ્રિજની ગંભીરા બ્રિજની દુર્ઘટના પછી ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. હવે જ્યાં જ્યાં રિપેરની જરૂર હશે ત્યાં રીપેરીંગ આવશે.
ગુરુજી બ્રિજને મણીનગરમાં 2009માં 24.73 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મણીનગર વિસ્તારમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ ગુરુજી અવર બ્રિજનું લોકાર્પણ પંડિત દિન દયાલ ઉપાધ્યાયની જન્મ જયંતીના દિવસે કરવામાં આવ્યું હતું અને તે સમયના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એમની સાથે આનંદીબેન પટેલ અને અમિત શાહ હાજર રહ્યા હતા.
