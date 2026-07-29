દુધરેજ વડવાળા મંદિરે ગુરુપૂર્ણિમાની ભવ્ય ઉજવણી: માલધારી-રબારી ભક્તો એકત્રિત થયા
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા 50,000થી વધુ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદ અને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા અનુસાર ભવ્ય રસોડું ખોલવામાં આવ્યું છે.
Published : July 29, 2026 at 4:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર વિશ્વમાં માલધારી અને રબારી સમાજના આસ્થાનું મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાતા દુધરેજ ખાતેના વડવાળા મંદિરમાં ગુરુપૂર્ણિમાની અનોખી અને ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર ગુજરાત તેમજ દેશભરમાંથી હજારો માલધારી અને રબારી સમાજના લોકો અહીં એકત્રિત થયા છે.
ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે વડવાળા મંદિરમાં નાના બાળકોના કાનમાં મંત્ર ફૂંકવાની અને કંઠી પહેરાવવાની વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત્ છે. મહંત કનીરામ બાપુ દ્વારા માલધારી સમાજના નાના બાળકોને કાનમાં મંત્રફૂંક આપીને ગુરુ કંઠી પહેરાવવામાં આવી.
આજે મંદિરમાં સમાધિ પૂજન અને ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગાદીપતિ મહામંડલેશ્વર શ્રી કનીરામદાસજી મહારાજ, કોઠારી સ્વામી મુકુંદરામજી બાપુ તેમજ અન્ય સંતો-મહંતોની પૂજા અને આરતી ભક્તો દ્વારા ઉતારવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કથા-સંતવાણી અને ભજન-કીર્તનનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા 50,000થી વધુ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદ અને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા અનુસાર ભવ્ય રસોડું ખોલવામાં આવ્યું છે.
માલધારી સમાજના લોકો વડવાળા દેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ અને પ્રગતિ માટે વડવાળા દેવને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.
"ગુરુનો અનોખો મહિમા છે. ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે 50,000થી વધુ લોકો દર્શન માટે આવે છે અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં સહભાગી બની રહ્યા છે." - કોઠારી સ્વામી મુકુંદરામ બાપુનું
દુધરેજ વડવાળા મંદિરને માલધારી-રબારી સમાજના એકતા અને આસ્થાના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે અહીં સમાધિ પૂજન, ધ્વજારોહણ, ગુરુપૂજન, બાળકોને કંઠી પહેરાવવાની પરંપરા અને મહાપ્રસાદ સહિતના અનેક કાર્યક્રમો ભવ્ય રીતે યોજાયા છે.