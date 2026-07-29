રાજકોટમાં રણછોડદાસજી બાપુ આશ્રમે ગુરુપૂર્ણિમાની ભવ્ય ઉજવણી, હજારો ભક્તો ઉમટ્યા
રણછોડદાસજી બાપુ આશ્રમ ખાતે ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી ભવ્ય અને હાર્દિક રીતે કરવામાં આવી.
Published : July 29, 2026 at 3:50 PM IST
રાજકોટ: ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પર્વે રાજકોટના પ્રસિદ્ધ રણછોડદાસજી બાપુ આશ્રમમાં ભક્તિનો મહેરામણ જોવા મળ્યો. વહેલી સવારથી જ ભક્તોનું ધોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું અને આશ્રમ પરિસર "જય ગુરુદેવ"ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
રણછોડદાસજી બાપુ આશ્રમ ખાતે ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી ભવ્ય અને હાર્દિક રીતે કરવામાં આવી. વહેલી સવારથી દૂર-દૂરથી આવેલા ભક્તો આશ્રમમાં દર્શન માટે પહોંચી ગયા હતા. આખા આશ્રમને ફૂલો, રંગોળી અને રોશનીથી સજાવવામાં આવ્યો હતો.
સવારે મંગળા આરતી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગુરુપૂજન વિધિ યોજાઈ, જેમાં ભક્તોએ પૂજ્ય રણછોડદાસજી બાપુના ચિત્ર તથા પાદુકાનું પૂજન કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા. બપોરે આશ્રમના મુખ્ય ધ્વજસ્તંભ પર ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું. આ દરમિયાન ભક્તોએ ભજન અને ધૂન ગાઈને વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવી દીધું હતું.
કાર્યક્રમ બાદ આશ્રમ ખાતે વિશાળ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ સહિત આસપાસના ગામોમાંથી આવેલા હજારો ભક્તોએ એકસાથે બેસીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. સેવાભાવી યુવકો અને બહેનોએ પ્રસાદ પીરસવાની સેવા આપી હતી. આખો દિવસ આશ્રમમાં ભજન-કીર્તન અને પ્રવચનોનો કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો હતો.
ભક્તોનું કહેવું છે કે રણછોડદાસજી બાપુના આશીર્વાદથી જ તેમનું જીવન સુખી અને સમૃદ્ધ બન્યું છે. ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને આશ્રમ ટ્રસ્ટ દ્વારા પીવાના પાણી, બેસવાની વ્યવસ્થા અને પાર્કિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. વ્યવસ્થા સંભાળવા પોલીસ સ્ટાફ પણ હાજર રહ્યો હતો.
ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે રણછોડદાસજી બાપુ આશ્રમ શ્રદ્ધા અને સેવાનું પ્રતીક બની રહ્યું હતું. ગુરુપૂજન, મંગળા આરતી, ધ્વજારોહણ અને મહાપ્રસાદ સાથે આ પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી.
"આજે ગુરુપૂર્ણિમા છે. ગુરુ એટલે જે અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય. રણછોડદાસજી બાપુએ અમને સેવા, સત્ય અને સદાચારનો માર્ગ બતાવ્યો છે. આજે હજારો ભક્તો અહીં દર્શન માટે આવ્યા છે અને સાંજ સુધી મહાપ્રસાદનું આયોજન છે." - રાજુભાઈ પોબારૂ, ઉદ્યોગપતિ