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ગુરુપૂર્ણિમા 2026: અરવલ્લીના શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ, દર્શનાર્થીઓની લાંબી કતારો

Guru Purnima 2026 Thousands of Devotees Gather at Shamlaji Temple for Special Darshan and Divine Decorations

ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ
ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 10:49 AM IST

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અરવલ્લી : દરેક પૂર્ણિમા કરતા અષાઢ સુદ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા, આ દિવસનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આજે યાત્રાધામ શામળાજીમાં પણ ગુરુ પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આજે ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે યાત્રાધામ શામળાજીમાં વહેલી સવારથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ભગવાન શામળિયાના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની લાંબી લાંબી લાઇનો લાગી છે.

ભગવાન શામળિયાને આજે વિશેષ શણગાર કરાયો છે. ખાસ કારીગરો દ્વારા વાધા તૈયાર કરાવી ભગવાનને પરિધાન કરાવ્યા છે. શામળિયાને હીરા જડિત મુગટ પરિધાન કરાવ્યા છે. શામળિયા ભગવાનને સોના આભૂષણો પણ ખાસ પરિધાન કરાયા છે. આજના દિવસે શામળિયાના દર્શન કરી ભક્તો ધન્ય બન્યા છે. આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સર્વે જગ ના ગુરુ છે એવા ભાવ સાથે શામળિયા ભગવાનને ગુરુ દક્ષિણા અર્પણ કરીને પોતાનું ઋણ અદા કર્યું છે. આજે દિવસ દરમિયાન ભગવાન શામળિયાના તમામ મનોરથની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ (ETV Bharat Gujarat)

શામળાજી મંદિરે પરિવાર સાથે દર્શનાર્થે આવેલા રવિએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે દર પૂનમે શામળાજી ભગવાનના દર્શન કરવા આવીએ છીએ. આજે ગુરુપૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે ભગવાનના દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી છે. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે દૂર-દૂરથી આવેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન શામળિયાજીના ભાવભેર દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી."

ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ
ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ (ETV Bharat Gujarat)

શામળાજી મંદિરના પૂજારી પરેશ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુરુપૂર્ણિમાના અવસરે ભગવાનને વિશેષ કેસરી વાઘા ધારણ કરાવી આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. ભક્તોએ ભાવપૂર્વક દર્શન અને પૂજન-અર્ચન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય માહોલ અને "જય શ્રી કૃષ્ણ"ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું."

હિંમતનગરથી દર્શનાર્થે આવેલા દીક્ષિતા સુરભીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે દર પૂનમે શામળાજી ભગવાનના દર્શન કરવા આવીએ છીએ. આજે ગુરુપૂર્ણિમાનો વિશેષ મહિમા હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન માટે આવ્યા છે. ભગવાન શામળિયાજી સૌના દુઃખ દૂર કરે અને સૌ પર કૃપા વરસાવે તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ." ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ભાવભેર ભગવાન શામળિયાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ
ગુરુપૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરે ઉમટ્યા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ (ETV Bharat Gujarat)

ખંભીસરથી આવેલા શ્રદ્ધાળુ પટેલ હેનલે જણાવ્યું હતું કે, "ગુરુપૂર્ણિમાના પવિત્ર અવસરે ભગવાન શામળિયા શેઠના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. અહીં ખૂબ જ ભક્તિમય અને આનંદમય વાતાવરણ છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે આવ્યા છે. ભગવાનના દર્શન કરીને ખૂબ ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છીએ."

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