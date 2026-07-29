રાજકોટ: ગુરુપૂર્ણિમાએ વીરપુરમાં ભક્તિનો મહેરામણ, 'જય જલારામ'ના નાદથી ગુંજ્યું યાત્રાધામ
પૂજ્ય જલારામબાપાને ગુરુ તરીકે માનતા હજારો ભક્તોએ સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં બેસીને જલારામ ધૂન બોલાવી હતી.
Published : July 29, 2026 at 2:19 PM IST
રાજકોટ : ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુરમાં ભક્તિનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ દેશ-વિદેશમાંથી હજારો ભાવિકો પૂજ્ય સંત શ્રી જલારામબાપાના દર્શન અને ગુરુ ભોજલરામ બાપાની સમાધિના દર્શન માટે વીરપુર પહોંચ્યા હતા. સમગ્ર યાત્રાધામ "જય જલારામ"ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ગુરુપૂર્ણિમાના પર્વે વીરપુરનું જલારામ મંદિર ભક્તિમય વાતાવરણમાં રંગાઈ ગયું હતું. વહેલી સવારથી જ મંદિરના મુખ્ય દરવાજા પાસે ભક્તોની લાંબી લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. પૂજ્ય જલારામબાપાને ગુરુ તરીકે માનતા હજારો ભક્તોએ સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં બેસીને જલારામ ધૂન બોલાવી હતી.
પૂજ્ય જલારામબાપાના ગુરુ પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાની સમાધિનું વિધિવત પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પૂજન જલારામ ગાદીના ગાદીપતિ પૂજ્ય રઘુરામબાપા અને જલારામબાપાના પરિવારજનોના હસ્તે સંપન્ન થયું હતું.
"દર વર્ષે ગુરુપૂર્ણિમાએ અમે જસદણથી વીરપુર આવીએ છીએ. જલારામબાપા અમારા ગુરુ છે. આજે બાપાના દર્શન કરીને અને ભોજલરામ બાપાની સમાધિના દર્શન કરીને ખૂબ જ શાંતિ મળી. આખું વાતાવરણ ભક્તિમય છે. જય જલારામ." - ચિરાગ ગણાત્રા, દર્શનાર્થી જસદણ
આજે માત્ર સૌરાષ્ટ્ર જ નહીં પરંતુ અમદાવાદ, સુરત, બારડોલી, નવસારી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર સહિત દેશના વિવિધ ખૂણાઓમાંથી ભક્તો વીરપુર પહોંચ્યા હતા. કેટલાક ભક્તો વિદેશથી પણ ખાસ આ પર્વ માટે આવ્યા હતા. દરેકના ચહેરા પર શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પીવાના પાણી, પ્રસાદ અને બેસવાની સુવિધા સાથે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.સમગ્ર દિવસ દરમિયાન યાત્રાધામમાં ભક્તોની અવરજવર સતત ચાલુ રહી હતી.
"હું સંતરામપુરથી પરિવાર સાથે આવ્યો છું. ગુરુપૂર્ણિમા એટલે ગુરુ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો દિવસ. જલારામબાપાએ જે સેવા અને સદાચારનો માર્ગ બતાવ્યો છે તેના પર ચાલવાનો અમે પ્રયાસ કરીએ છીએ. બાપાના આશીર્વાદથી જીવન સુખી છે." - સતીષભાઈ દરજી, દર્શનાર્થી, સંતરામપુર
ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે જલારામ મંદિરને ફૂલો અને રોશનીથી ખાસ શણગારવામાં આવ્યું હતું. મંદિરના મુખ્ય હોલમાં જલારામબાપાના જીવન પ્રસંગોનું પઠન અને ભજન-કીર્તનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભોજનાલયમાં આવતા તમામ ભક્તો માટે સવારથી જ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. હજારો લોકોએ એકસાથે બેસીને પ્રસાદ લીધો હતો. સેવાભાવી કાર્યકરો દ્વારા સ્વયંસેવક તરીકે સેવા આપવામાં આવી હતી. ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારોનું કહેવું છે કે ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે અહીં એક લાખથી વધુ ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે.
પૌરાણિક માન્યતા મુજબ પૂજ્ય જલારામબાપાએ પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા. એટલે જ દર વર્ષે ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે ભોજલરામ બાપાની સમાધિનું વિશેષ પૂજન કરવામાં આવે છે. ભક્તોનું માનવું છે કે ગુરુના આશીર્વાદ વિના જીવનની સફળતા શક્ય નથી. એટલે જ આજે સૌ કોઈ ગુરુ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા વીરપુર આવ્યા હતા.
ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ અને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.મંદિર પરિસરમાં CCTV કેમેરા અને પોલીસનો સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પણ હાજર હતી જેથી કોઈ ભક્તને તકલીફ ન પડે. ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે વીરપુર યાત્રાધામ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય બન્યું હતું.
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