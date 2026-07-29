શા માટે ઉજવવામાં આવે છે ગુરુપૂર્ણિમાનું પર્વ ? વર્ષોથી ચાલી આવતી ગુરુ-શિષ્યની પરંપરા આજે પણ અકબંધ
ગુરુ શિષ્યની સદીઓથી ચાલી આવતી સનાતની પરંપરા આજે આધુનિક યુગમાં પણ યથાવત છે. આદિ ગુરુ શંકરાચાર્ય અને ગુરુદત્ત મહારાજ ગુરુઓના ગુરુ તરીકે પૂજવામાં આવે છે.
Published : July 29, 2026 at 5:08 AM IST
જુનાગઢ: આજે ગુરુ પૂર્ણિમા તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સનાતન કાળથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ધર્મ અને ધર્મની પરંપરાઓમાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવતી હતી, જેથી આદિ ગુરુ શંકરાચાર્ય અને ગુરુદત્ત મહારાજને ગુરુઓના ગુરુ તરીકે પણ પુજવામા આવે છે.
ગુરુ શિષ્યની પરંપરાને ઉજાગર કરતી અને આધુનિક યુગમાં પણ આજે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા સાથે ગુરુ પુનમનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. જેમાં પ્રત્યેક શિષ્યો પોતાના ગુરુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને જીવનમાં પ્રગતિ સાધી શકે તે માટે ગુરુ પણ તેમના શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા હોય છે.
ગુરુ પુનમનો તહેવાર સનાતન ધર્મની પરંપરા
ગુરુ પૂર્ણિમાનો આજનો તહેવાર ગુરુ અને શિષ્યની પરંપરાને ઉજાગર કરતો સનાતન ધર્મનો સૌથી મોટો પારંપરિક તહેવાર માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મમાં આવતી તમામ પૂર્ણિમાઓને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ગુરુપૂર્ણિમા ખાસ ગુરૂ અને શિષ્યના સંબંધને લઈને પણ સનાતન ધર્મમાં ખૂબ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જતા ગુરુ શિષ્યની આ પરંપરા જૂનાગઢના ભવનાથમાં પણ ઉજવણી થનાર છે. ગિરનાર પર્વત પર બિરાજમાન ગુરુદત્ત મહારાજ સ્વયમ ગુરુઓના ગુરુ છે, જેથી ગુરુ શિષ્યની પરંપરાનો તહેવાર અને ગુરુપૂર્ણિમા ખાસ જૂનાગઢ માટે પણ આટલી જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.
આજના દિવસે મહર્ષિ વેદ વ્યાસનો પણ જન્મદિવસ
ગુરુ પુનમના દિવસે વેદ વ્યાસનું પ્રાગટ્ય પણ થયું હતું. જેથી આજના દિવસને મહર્ષિ વેદ વ્યાસ જયંતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગુરુ પુનમના દિવસે જ વેદોને ચાર ભાગમાં વહેંચનાર મહાભારત અને 18 પુરાણ લખનાર મહર્ષિ વેદ વ્યાસને પણ ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે. જેમને પણ બધા ગુરુઓના ગુરુ તરીકે માનવામાં આવે છે. ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન તથાગત બુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી આ જ દિવસે ગૌતમ બુદ્ધે સારનાથના જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીનો પહેલો ઉપદેશ આપ્યો હતો જેને આજે પણ ધર્મચક્ર પ્રવર્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ગુરુ શિષ્ય પરંપરા અને ગુરુપૂર્ણિમા
સનાતન ધર્મની પરંપરામાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને પણ માનવામાં આવે છે. જેની સાથે પણ ગુરુ પૂર્ણિમાના તહેવારને જોડીને જોવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયમાં ઋષિમુનિઓ આ જ દિવસે ચાતુર્માસ માટે એક જગ્યા પર સ્થિર રહીને તેમના શિષ્યોને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરાવતા હતા, તેથી આજના દિવસે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે આવેલા શિષ્ય તેમના ગુરુનું પૂજન કરીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેથી પણ આજના દિવસે તમામ શિષ્યો તેમના માનેલા ગુરુની આજના દિવસે પૂજા કરીને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે.
ગુરુ પુનમની ઉજવણી અને તેનું મહત્વ
આજના દિવસે પ્રત્યેક શિષ્ય તેના ગુરુનું પૂજન કરતા હોય છે, જેમાં શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષકો, ધર્મ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા ધર્માચાર્યો અને માતા-પિતાના ચરણસ્પર્શ કરી તેમની પૂજા કરીને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. આજના દિવસે પ્રત્યેક વ્યક્તિ દ્વારા વેદ વ્યાસની પૂજા કરવાને પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે. પૂજા બાદ પ્રત્યેક શિષ્ય તેમની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર ગુરુને ભેટ સ્વરૂપે આપવાની પણ એક પરંપરા ગુરુપૂર્ણિમાના તહેવારની સાથે જોડાયેલી છે. આજના દિવસે ઉપવાસ અને ધ્યાન કરવાનું પણ ખૂબ મહત્ત્વનું છે, જેથી કેટલાક શિષ્યો ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ઉપવાસ કરીને ધ્યાન સાધના થકી પણ પોતાના ગુરુના આશીર્વાદ તેમના જીવનના ઉદ્ધાર માટે પણ કરતા હોય છે.
ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ એકદમ તેજસ્વી
ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્રના જોડાણને પણ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે, પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર સૌથી મોટો અને એકદમ તેજસ્વી દેખાય છે. ગુરુ પુનમના દિવસે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં હોવાને કારણે તે પૃથ્વીથી સૌથી નજીક હોય છે. જેથી તે ખૂબ જ મોટો અને તેજસ્વી માત્ર ગુરુ પુનમના દિવસે જ દેખાતો હોય છે. જેથી ગુરુ પુનમના દિવસે ચંદ્રની તેજસ્વીતાની સામે ધ્યાન અને સાધના કરવાને પણ એકદમ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે.