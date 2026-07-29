ખેડા જીલ્લામાં ગુરૂપુર્ણિમાની આસ્થાભેર ઉજવણી, સંતરામ મંદિર અને ડાકોરમાં રણછોડરાયજી મંદિરે શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપૂર
ગુરૂપુર્ણિમાના પર્વને લઈને ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર તેમજ નડીયાદના સંતરામ મંદિર ખાતે વહેલી સવારથી દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ ઉમટી હતી.
Published : July 29, 2026 at 3:00 PM IST
ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોર તેમજ નડીયાદ ખાતે ગુરૂપુર્ણિમાની ભક્તિભાવપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર તેમજ નડીયાદના સંતરામ મંદિર ખાતે વહેલી સવારથી દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ ઉમટી હતી. ગુરૂપુર્ણિમાના પર્વને લઈને જીલ્લાભરમાં ભાવિકો ગુરૂ વંદના અને ગુરૂપાદુકા પૂજન સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા.
ગૂરૂનો મહિમા કરતા દિવસ તરીકે ગુરૂપુર્ણિમા પર્વ પર જીલ્લાભરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. ડાકોર,વડતાલ અને નડીયાદ ખાતે ગુરૂપુર્ણિમાં મોટી પૂનમ ગણાય છે, જેને લઈ ભાવિકોમાં તેનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે.
ડાકોરમાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા
યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે ગુરૂપુર્ણિમાને લઈ રણછોડરાયજીના દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા હતા.સમગ્ર મંદિર પરિસર જય રણછોડના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ગુરૂપુર્ણિમા નિમિત્તે ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાનના અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.મંગળા આરતીનો પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ લાભ લીધો હતો.
સંતરામ મંદિર ખાતે આસ્થાભેર ઉજવણી
નડિયાદ સંતરામ મંદિર ખાતે ગુરૂપુર્ણિમાની આસ્થાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.સવારથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો સંતરામ મંદિર ખાતે ઉમટ્યા હતા. સંતરામ મહારાજના સમાધિ સ્થાન અને દિવ્ય અખંડ જ્યોતના દર્શન કરી તેમજ રામદાસજી મહારાજને વંદન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. આ સાથે મંદિર ખાતે ગુરુપાદુકા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે પોતાના ગુરૂ પ્રત્યેનો આદરભાવ વ્યક્ત કરવા ભાવિકો કંઠી ધારણ કરે છે. ત્યારે મંદિરમાં ગુરૂ કંઠી માટે લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
શંકરરામજી આશ્રમ ખાતે ધારાસભ્યએ કર્યુ ગુરૂપૂજન
મહુધાના સુપ્રસિદ્ધ ચુણેલા હનુમાનજી અને શંકરરામજી આશ્રમ ખાતે ગુરૂપૂર્ણિમાની ભક્તિભાવ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભાવિકોએ મહારાજનું પૂજન કરી સન્માન કરી ગુરૂ પ્રત્યે આદર ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. મહુધા તાલુકાના ચુણેલા હનુમાનજી અને શંકરરામજી આશ્રમ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા.