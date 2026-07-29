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ગુરુપૂર્ણિમાના પર્વે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે લૂસડિયા અને શામળાજીમાં કર્યા દર્શન, સંતોનું સન્માન કરી પાઠવી શુભેચ્છાઓ

ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પર્વે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અરવલ્લી જિલ્લાના લૂસડિયા અને શામળાજીના દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતાં જ્યાં તેમણે સંતોનું સન્માન સાથે ગુરૂવંદના કરી હતી.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 1:40 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પર્વે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અરવલ્લી જિલ્લાના લૂસડિયા અને શામળાજીની મુલાકાત લઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના નાગરિકોને ગુરુપૂર્ણિમાની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની કામના વ્યક્ત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી સૌપ્રથમ શામળાજી નજીક આવેલા લૂસડિયા ગામે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પૂજ્ય સંત શ્રી સુરમલદાસજીની સમાધિએ દર્શન-પૂજન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.

મુખ્યમંત્રીએ ગુરુપૂર્ણિમા પર્વે સંત સુરમલદાસજીની છઠ્ઠી પેઢીના વારસદાર સંતોનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કર્યું હતું. લુસડિયા ધામના સંતોએ મુખ્યમંત્રીને સંત સુરમલદાસજીની તસવીર આપીને શુભાશિષ પાઠવ્યા હતા. લુસડિયા ધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ ડી.એમ. ભોઈએ સંતશ્રી અને સમાધિની કથા વર્ણવી હતી. મુખ્યમંત્રીએ ગુરુપૂર્ણિમા પર્વ નિમિત્તે લુસડિયા ધામે આવેલા સંતો અને ભક્તજનોનું અભિવાદન ઝીલીને તેમની સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો. ગુરુપૂર્ણિમા એ ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાના મહત્ત્વને દર્શાવતું પવિત્ર પર્વ છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનના આદિજાતિ વિસ્તારોના હજારો લોકો ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે લુસડીયા ધામમાં સંત સુરમલદાસજીની સમાધિના દર્શન કરવા અને ગુરુજનોના આશીર્વાદ લેવા આવે છે.

ગુરુપૂર્ણિમાના પર્વે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે લૂસડિયા અને શામળાજીમાં કર્યા દર્શન (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે મુખ્યપ્રધાને આશ્રમના સંતોનું સન્માન કર્યું હતું, તેમજ ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાના મહિમાને વંદન કર્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી પી.સી. બરંડા પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી શામળાજી મંદિર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમને ખેસ પહેરાવી ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી રાજ્યના સુખાકારી, સમૃદ્ધિ અને જનકલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. દર્શન બાદ તેમણે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુરુ તીર્થધામ ખાતે શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરી સંતોના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ ગુરુ પરંપરાના મહત્વને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુ અને ગુરુ પરંપરાનું વિશેષ સ્થાન છે. તેમણે સંતોના ચરણોમાં શીશ નમાવી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.ગુરુ પૂર્ણિમાના અવસરે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અને અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું.

આ પ્રસંગે દીવ-દમણના પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીની મુલાકાતને લઈ મંદિર પરિસરમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. મંદિર ખાતે મોટી સંખ્યામાં સંતો, મહંતો, ભક્તો, આગેવાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિથી સમગ્ર શામળાજી પંથક ભક્તિમય માહોલમાં રંગાઈ ગયું હતું અને ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી ભવ્ય અને દિવ્ય રીતે સંપન્ન થઈ હતી.

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