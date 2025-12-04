ETV Bharat / state

આજે ગુરુઓના ગુરુ "દત્તાત્રેય મહારાજ"ની જયંતિ, જાણો કોણ હતા તેમના 24 ગુરુ

દત્તાત્રેય મહારાજે જીવનકાળ દરમિયાન 24 ગુરુ બનાવ્યા, પરંતુ તેમાં કોઈપણ મનુષ્ય નહોતા. જાણો કોણ હતા આ ગુરુ...

ગુરુ "દત્તાત્રેય મહારાજ"ની જયંતિ
ગુરુ "દત્તાત્રેય મહારાજ"ની જયંતિ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 8:27 AM IST

જૂનાગઢ : આજે ગુરુદત્ત જયંતિની ઉજવણી થઈ રહી છે. ગિરનારના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે પૂજાતા ગુરુદત્ત મહારાજે તેમની સાધના દરમિયાન 24 ગુરુ બનાવ્યા હતા. આજે ગુરુદત્ત મહારાજની પૂજા સમગ્ર વિશ્વના સાધકો મહાગુરુ તરીકે કરી રહ્યા છે. ગુરુદત્ત મહારાજે જીવનકાળ દરમિયાન બનાવેલ 24 ગુરુમાંથી શીખ લઈને માનવજાતના કલ્યાણ માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો.

આજે "દત્તાત્રેય મહારાજ"ની જયંતિ

આજે ગુરુ દત્તાત્રેય જયંતિની ઉજવણી ધાર્મિક ઉલ્લાસ સાથે થઈ રહી છે. આદિ અનાદિકાળ પૂર્વે ગિરનારના પાંચમા શિખરમાં ગુરુદત્તાત્રે મહારાજે ધર્મના આચરણને લઈને કઠોર સાધના કરી હતી, ત્યારથી આ શિખર પર ગુરુદત્ત મહારાજની હાજરીના પ્રતિક સ્વરૂપે તેમની ચરણ પાદુકાનું પૂજન થતું આવ્યું છે. દત્તાત્રેય મહારાજના સાધકો પણ ગુરુદત્ત પ્રત્યે અનોખી આસ્થા ધરાવે છે, અને તેને કારણે તેમના ગુરુ માને છે.

કોણ હતા "દત્તાત્રેય મહારાજ" ના 24 ગુરુ (ETV Bharat Gujarat)

જે કોઈપણ શીખ આપે તે ગુરુ, આમ બનાવ્યા 24 ગુરુ

ગુરુ દત્તાત્રેય મહારાજે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન 24 જેટલા ગુરુને પ્રસ્થાપિત કર્યા હતા, અને તેમાંથી તેમણે શીખ મેળવી હતી. જેમાં એક પણ મનુષ્ય નહોતા, પરંતુ જીવનમાં કોઈ શીખ આપતા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને પ્રકૃતિના તત્વો હતા. ગુરુદત્તે આ તમામ 24 ગુરુમાંથી લોકોને શીખ લેવાનો બોધપાઠ આપ્યો હતો. ગુરુદત્ત મહારાજે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન પ્રકૃતિના 24 જેટલા તત્વોને ગુરુ તરીકે પ્રસ્થાપિત કર્યા, અને તેમાંથી શીખ મેળવીને માનવ કલ્યાણ, સનાતન ધર્મની સ્થાપના અને તેના પ્રચાર-પ્રસાર માટે માનવજાતને ઉપદેશ આપ્યો હતો.

"દત્તાત્રેય મહારાજ" (ETV Bharat Gujarat)

ગુરુ દત્તાત્રેય સ્વીકારેલા 24 ગુરુ : ગુરુદત્ત મહારાજે શ્વાન, કબૂતર, ગણિકા, સૂર્ય, વાયુ, હરણ, સમુદ્ર, પતંગા, હાથી, આકાશ, જળ, માછલી, મધમાખી, બાળક, કુનડ પક્ષી, આંખ, ચંદ્ર, કુમારીકા, તીર કામઠું બનાવનાર, સાપ, કરોળિયો, ભ્રુગ્રી કીડો, અજગર અને ભમરા એમ પૃથ્વી પરના 24 જેટલા જીવ અને તત્વો પાસેથી શીખ મેળવીને તેમને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા.

"દત્તાત્રેય મહારાજ" (ETV Bharat Gujarat)

સાચા ગુરુ કોણ?

ગુરુદત્ત મહારાજે તેમના સાધનાકાળ દરમિયાન જે જગ્યા પરથી શીખ મળી તે તમામને પોતાના ગુરુ માન્યા છે. ગુરુ દત્તાત્રેયની માન્યતા મુજબ કોઈપણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ આપણને સદગુણોની શિક્ષા આપે અથવા તો જીવન જીવવાની પદ્ધતિ પ્રત્યે આપણને માહિતગાર કરે તેવા તમામ લોકો ગુરુથી જરા પણ ઉણા ઉતરતા નથી. જેને લઈને ગુરુ દત્તાત્રેય મહારાજે તેમના સમગ્ર સાધનાકાળ દરમિયાન ઉપયોગી બનેલા 24 ગુરુને પ્રસ્થાપિત કર્યા હતા.

24 ગુરુઓનો આજે પણ ગિરનારમાં વાસ

ગુરુદત્ત મહારાજે સ્વીકાર કરેલા 24 ગુરુ આજે પણ ભવનાથ તળેટીમાં તેમજ ગિરનાર પર્વતની આસપાસ હોવાનો અહેસાસ સાધકો કરી રહ્યા છે. જેને પણ ગુરુ દત્ત મહારાજની આસ્થા અને તેના અસ્તિત્વના પ્રમાણરૂપે જોવામાં આવે છે.

