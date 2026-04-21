ભચાઉના વોંધ ગામે ગોળીબારી: સગા ભત્રીજાએ 85 વર્ષીય વૃદ્ધની હત્યા કરતા ચકચાર

વોંધ ગામના નિવાસી 85 વર્ષીય હરિદાસ ત્રિભૂવનદાસ સાધુ પર તેમના જ સગા ભત્રીજાએ જાહેરમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 3:06 PM IST

કચ્છ: કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ તાલુકાના વોંધ ગામમાં બનેલી ગોળીબારીની ગંભીર ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે સનસનાટી ફેલાવી દીધી છે. શાંતિપ્રિય ગણાતા ગામમાં દિવસદાઢે થયેલી આ હત્યાની ઘટના લોકો માટે આઘાતજનક સાબિત થઈ છે અને ગામમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.

મળતી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, વોંધ ગામના નિવાસી 85 વર્ષીય હરિદાસ ત્રિભૂવનદાસ સાધુ પર તેમના જ સગા ભત્રીજાએ જાહેરમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. ગોળી વાગતા વૃદ્ધ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમને બચાવવાના પ્રયાસો છતાં ઘટનાસ્થળે જ તેમનું મોત નિપજ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકો માટે આ ઘટના અવિશ્વસનીય બની રહી છે, કારણ કે આ ગુનામાં પોતાનો જ નજીકનો સગો સંડોવાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ ભચાઉ પોલીસ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળને કોર્ડન કરી પુરાવા એકત્રિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સાથે જ આસપાસના લોકોના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા છે જેથી ઘટનાની સાચી હકીકત સામે આવી શકે. મૃતદેહને કબજે લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.

સ્થાનિક સ્તરે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ મુજબ, આ હત્યા પાછળ જૂની અદાવત તેમજ પ્રેમ પ્રકરણ મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે. કહેવામાં આવે છે કે પરિવારમાં ચાલી રહેલા મતભેદો છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધી રહ્યા હતા અને તે જ વિવાદ આ દુર્ઘટનામાં પરિવર્તિત થયો હોવાની આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. જોકે, પોલીસ દ્વારા આ તમામ મુદ્દાઓની પુષ્ટિ કરવા માટે અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ ઘટના પછી ગામમાં ભારે તણાવનો માહોલ સર્જાયો છે. લોકોમાં સુરક્ષાને લઈને ચિંતાનો માહોલ છે અને આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીની શોધખોળ તેજ કરવામાં આવી છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે ખાસ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, હાલ તપાસના પ્રાથમિક તબક્કામાં તમામ સંભવિત કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ ચાલી રહી છે. ટેકનિકલ પુરાવા, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને અન્ય માહિતીના આધારે સમગ્ર કેસની છાનબીન કરવામાં આવી રહી છે.

આ બનાવે ફરી એકવાર સમાજમાં વધતી વ્યક્તિગત અદાવત અને તેના ભયાનક પરિણામો પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. વોંધ ગામની આ ઘટના માત્ર એક પરિવાર પૂરતી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતા અને ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. હાલમાં પોલીસની તપાસ આગળ વધતાં જ વધુ સચોટ વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.

