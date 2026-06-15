ETV Bharat / state

RE-NEET કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસે રાજસ્થાનથી 2 આરોપી પકડ્યા, 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છેતરાયા

પોલીસને જાણવા મળ્યું કે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ કથિત રીતે ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ કરીને તેમની પાસે RE-NEET પરીક્ષાના પેપર અને પરીક્ષા સંબંધિત અન્ય માહિતી હોવાનો દાવો કરે છે.

RE-NEET કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસે રાજસ્થાનથી 2 આરોપી પકડ્યા
RE-NEET કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસે રાજસ્થાનથી 2 આરોપી પકડ્યા (IANS)
author img

By IANS

Published : June 15, 2026 at 3:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સોમવારે રાજસ્થાન સ્થિત બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જેમણે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ટેલિગ્રામ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા RE-NEET પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો આપવાના ખોટા વચન આપીને છેતરપિંડી કરી હતી.

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ RE-NEET પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો અને પરીક્ષા સંબંધિત અન્ય ગુપ્ત માહિતી હોવાનો દાવો ટેલિગ્રામ પર કરી રહ્યા હતા, જેના પછી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 318(4), 319(2), અને 54 અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની કલમ 66(D) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ RE-NEET પ્રશ્નપત્રોની આપવાના મેસેજવાળી અનેક ટેલિગ્રામ ચેનલો, ટેલિગ્રામ આઈડી અને ઓનલાઈન ગ્રુપ બનાવ્યા હતા. પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતાપિતાને જાહેરાતો, પોસ્ટ્સ અને મેસેજ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પરીક્ષા સંબંધિત સામગ્રી અને અન્ય પ્રલોભનો આપવામાં આવ્યા હતા.

તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે, પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો અને ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડવાના બહાને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આવ્યા હતા. સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ચેનલોનો ઉપયોગ ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી ફેલાવવા અને નાણાકીય છેતરપિંડી કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ) શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં RE-NEET પરીક્ષાના પેપરના લીક થયા નથી.

સિંઘલે કહ્યું કે, "સૌ પ્રથમ, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે RE-NEET પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું ન હતું. આરોપીઓએ લોકો પાસેથી એડવાન્સ પેમેન્ટ લઈને ભાગતા પહેલા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ્સ અને સોશિયલ મીડિયા જાહેરાતો દ્વારા જણાવ્યું હતું કે 21 જૂને યોજાનારી RE-NEET પરીક્ષાનું પેપર તેમની પાસે છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ટેલિગ્રામ ચેનલો, ટેલિગ્રામ આઈડી, મોબાઇલ નંબર, IP એડ્રેસ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓના ટેકનિકલ વિશ્લેષણ, માનવ ગુપ્ત માહિતી સાથે, તપાસકર્તાઓ સુમેર સિંહ મીણા અને આકાશ મીણા નામના બે આરોપીઓ સુધી પહોંચ્યા.

ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ITI ગ્રેજ્યુએટ સુમેર સિંહ, રાજસ્થાનના જયપુરમાં JDA પાર્ક નજીક મહેશ નગરનો રહેવાસી છે, અને મૂળ સવાઈ માધોપુર જિલ્લાના બોનલી તાલુકાના પુનેતા ગામનો છે. અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં BA ગ્રેજ્યુએટ આકાશ મીણાની કોટામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ તે મૂળ સવાઈ માધોપુર જિલ્લાના રાવલ ગામનો છે.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "આરોપીઓએ Raghav_singh_neet, DEEPAK WADHWA, JEET SHAH CRYPTO, PANKAJ BHARDWAY WAY2LAABH, TRADING WITH KAROL, RAJDHANI DAY KALYANI, NEET RAGHAV SIR ORIGINAL and STUDENT MONEY HELP" સહિતના નામથી ટેલિગ્રામ ચેનલો બનાવી હતી."

ઓનલાઈન પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ, QR કોડ અને બેંક ખાતાઓ દ્વારા પૈસા લવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપીઓએ તૃતીય-પક્ષ સેવાઓ અને એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરીને ટેલિગ્રામ ચેનલો પર સભ્યો અને પ્રીમિયમ સભ્યોની સંખ્યામાં કૃત્રિમ રીતે વધારો કર્યો હતો.

ત્યારબાદ સભ્યોના આંકડાઓનો ઉપયોગ ટેલિગ્રામ ચેનલો વેચવા અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, ગેંગના સભ્યોએ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં વાલીઓનો વિશ્વાસ જીતવા માટે પોતાના સાથીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે તેઓ જોતા હતા કે 300-400 પ્રીમિયમ સભ્યો જોડાયા છે, ત્યારે ગેંગના સભ્યો પોતે જ મેસેજ પોસ્ટ કરતા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવતો હતો કે પાછલા વર્ષના પેપરનો 80 ટકા સ્ટ્રાઇક રેટ હતો." તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસેથી NEET અથવા અન્ય પરીક્ષા સંબંધિત અભ્યાસ સામગ્રી મળી આવી નથી.

તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપીઓ કથિત રીતે ટેલિગ્રામ ચેનલો અને "ટ્રેડ વિથ કરોલ" અને "પંકજ ભારદ્વાજ" નામના ગ્રુપો દ્વારા રોકાણ સંબંધિત સાયબર ફ્રોડમાં સંડોવાયેલા હતા. આ ગ્રુપોએ કથિત રીતે લોકોને ઊંચા વળતરનું વચન આપીને રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યા હતા. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા છ બેંક ખાતાઓ વિવિધ રાજ્યોની 12 ફરિયાદો સાથે સંકળાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગેમિંગ વેબસાઇટ્સ પર ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓની વિગતો મેળવવામાં આવી હતી અને છેતરપિંડીની આવકના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, છેતરપિંડી દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા નાણાં આવા ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવતા હતા અને પછી ગેમિંગ વેબસાઇટ્સ દ્વારા વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. આરોપીએ કથિત રીતે વ્યક્તિગત લાભ માટે સહયોગીઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓના ખાતાઓ દ્વારા પૈસા ઉપાડી લીધા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "આકાશ મીણા સાયબર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી આશરે 44 વેબસાઇટ્સ ચલાવતો હતો, અને તેના મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપમાંથી લગભગ આઠ ટેલિગ્રામ ગ્રુપો મળી આવ્યા હતા." સિંઘલે ઉમેર્યું હતું કે, "છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમના ખાતાઓમાં રૂ. 1.5 કરોડથી વધુના વ્યવહારો નોંધાયા હતા, અને 1,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે."

તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા એક મહિનામાં તપાસ દરમિયાન લગભગ 1,000 મોબાઇલ નંબરો અને ટેલિગ્રામ ચેનલોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.

આ કામગીરી સાથે જોડાયેલી નાણાં ટ્રાન્સફર, ઉપાડ, જાહેરાત અને તકનીકી સહાય પ્રવૃત્તિઓમાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા વધારાના વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે પોલીસ ટીમો રાજસ્થાન, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં પૂછપરછ ચાલુ રાખી રહી છે.

સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને જનતાએ ટેલિગ્રામ ચેનલો, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અથવા ઓનલાઈન જાહેરાતો પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ જે અગાઉથી પરીક્ષાના પેપર પૂરા પાડવા, પરીક્ષાના પરિણામો બદલવા અથવા પ્રવેશની ગેરંટી આપવાનો દાવો કરે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જામનગર: શિક્ષકો અંગે રાજ્યમંત્રીના વિવાદિત નિવેદનથી ભારે રોષ, શિક્ષક સંઘે માફીની કરી માંગણી
  2. ભાવનગરમાં રોકાણકારોનું કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવનાર મુંબઈથી ઝડપાયો, વિદેશ ભાગવાની હતો ફિરાકમાં

TAGGED:

RE NEET SCAM
GUJARAT POLICE RE NEET SCAM
NEET PAPER LEAK
AHMEDABAD CYBER CRIME BRANCH
NEET RE EXAM QUESTION PAPERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.