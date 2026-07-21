સુરત જિલ્લામાં ફરી મેઘરાજાની ધડબટાડી, સુરત સ્ટેટ હાઈવે પાણીમાં ગરકાવ, હરિપુરા પાટિયા પાસે વાહનચાલકો ફસાયા
કડોદરાથી સુરત તરફ જતો મુખ્ય સ્ટેટ હાઇવે પાણીમાં ગરકાવ થતાં હરિપુરા પાટિયા પાસે વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાથી સંપૂર્ણપણે વાહનવહાર ખોરવાઈ ગયો છે.
Published : July 21, 2026 at 2:30 PM IST
સુરત: જિલ્લામાં વરસી રહેલા સતત વરસાદને કારણે ફરી એક વખત જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે, ત્યારે કડોદરાથી સુરત તરફ જતો મુખ્ય સ્ટેટ હાઇવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.
ખાસ કરીને હરિપુરા પાટિયા પાસે ભારે વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનવહાર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો છે, અને હાઇવે પર લાંબો ટ્રાફિકજામ સર્જાયો છે.
હરિપુરા પાટિયા પાસે વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે દર વર્ષે આ જ સ્થિતિ સર્જાતી હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. રસ્તા પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જવાથી બાઇક, મોપેડ અને ઓટોરિક્ષા જેવા નાના વાહનો પાણીમાં બંધ પડી ગયા હતા. વાહનચાલકોએ ભારે મુશ્કેલી વચ્ચે પોતાના વાહનોને ધક્કો મારીને પાણીની બહાર કાઢ્યા હતાં.
હરિપુરા પાટિયાથી લઈને કડોદરા ચાર રસ્તા સુધી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી, જેના કારણે નોકરીયાતો, વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયા રહ્યા હતા.
ચોમાસા અગાઉ તંત્ર દ્વારા પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીના દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ દ્રશ્યોએ જમીની હકીકત કંઈક અલગ જ દર્શાવી છે. વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની યોગ્ય પોલાણ કે ગટર વ્યવસ્થાના અભાવે સહેજ જ વરસાદમાં આખો માર્ગ બેટમાં ફેરવાઈ જાય છે.
તંત્રની નબળી કામગીરીના કારણે પ્રજાને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેને લઈને સ્થાનિક રહીશો અને વાહનચાલકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક નાગરિકોની માંગ છે કે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને કાયમી ધોરણે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે.