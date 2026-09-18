ગુજ્જુ લવ ગુરુની વસમી વિદાયમાં આખું ગામ હિબકે ચડ્યું, પરિવારનું હૈયાફાટ રુદન
દેશી ભાષામાં કોમેડી વીડિયોથી ગુજરાતમાં અલગ ઓળખ ઊભી કરનાર ગુજ્જુ લવ ગુરુ ઉર્ફે ચંદન રાઠોડનું ભાભર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં નિધન થતા સમગ્ર જિલ્લો શોકમગ્ન બન્યો.
Published : September 18, 2026 at 2:22 PM IST
વાવ-થરાદ: જિલ્લાનાં સુઈગામથી ઓળખ મેળવી ગુજરાતનું ઘરેણું બનેલા ગુજ્જુ લવ ગુરુની વસમી વિદાયમાં આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું. પરિવારનું હૈયાફાટ રુદન અને સંતાનોના રડતા ચહેરાએ સૌની આંખો ભીની કરી નાખી.
દેશી ભાષામાં કોમેડી વીડિયો બનાવી સમગ્ર ગુજરાતમાં પોતાની અલગ ઓળખ ઊભી કરનાર 'ગુજ્જુ લવ ગુરુ' ઉર્ફે ચંદન રાઠોડની વસમી વિદાયથી બનાસકાંઠા જિલ્લો શોકમગ્ન બન્યો છે. ભાભર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં અંતિમ શ્વાસ લેનાર ચંદન રાઠોડના મોતના સમાચાર મળતા ચાહકો અને પરિચિતો અંતિમ દર્શન માટે દોડતા સુઈગામ પહોંચ્યા હતા. એક સમયે સામાન્ય પરિવારમાંથી સંઘર્ષ કરીને સોશિયલ મીડિયામાં કોમેડી કિંગ તરીકે પોતાની નામના મેળવનાર ચંદન રાઠોડ હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમના વતન સુઈગામ ખાતે અંતિમ દર્શન માટે હજારો લોકો ઉમટ્યા હતા.
પાકિસ્તાન બોર્ડર પર આવેલા સુઈગામને ગુજરાત લેવલે મોટી ઓળખ અપાવવામાં ગુજ્જુ લવ ગુરુનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. છેવાડાના ગામડાઓની દેશી બોલી ઉપર કોમેડી કરી લોકોના દિલોમાં વસેલા ગુજ્જુ લવ ગુરુની આખરી વિદાયે સૌની આંખો ભીની કરી છે. તેમનું જીવન સંઘર્ષથી ભરેલું હતું, જે ગામના લોકોએ ખૂબ જ નજીકથી જોયું છે. પિતાએ વર્ષો સુધી લોકોના ખેતરોમાં ભાગિયા તરીકે અથાગ સંઘર્ષ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી પાંચ સંતાનોને મોટા કર્યા હતા. જોકે નોકરી માટે ખૂબ સંઘર્ષ બાદ થાકી ચૂકેલા ચંદન રાઠોડે કંઈક અલગ કરવાની ઈચ્છા સાથે સોશિયલ મીડિયામાં પ્રવેશ કર્યો અને ધીરે ધીરે પોતાની દેશી કોમેડીથી લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યા હતા.
વર્ષો સુધી તેમની સાથે રહેનારા અને તેમની સામે મોટા થયેલા પરિચિતો અને મિત્રોએ કહ્યું કે ચંદન રાઠોડનો છેલ્લો વીડિયો પણ તેમની ટીમ સાથે શૂટ થયો હતો. જ્યારે તેઓ શૂટિંગ પૂર્ણ કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે ભાભર નજીક અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં મોત બાદ કોઈપણ મિત્ર કે પરિજનો માનવા માટે તૈયાર ન હતા, પરંતુ જ્યારે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે તેમનો મિત્ર ચંદન રાઠોડ આ દુનિયામાં રહ્યો નથી. ચંદન રાઠોડ તેમના પરિવારમાં બે સંતાનો - એક દીકરી અને એક દીકરો મૂકી ગયા છે. પરિચિતોએ કહ્યું કે ચંદન રાઠોડની અચાનક વિદાયથી પરિવારજનો અને ચાહકોમાં ભારે આઘાત છે.
અકસ્માત બાદ ચંદન રાઠોડના મૃતદેહને તેમના વતન સુઈગામ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો. અંતિમ દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને અંતિમયાત્રામાં હજારો લોકો જોડાયા હતા. રાજનેતાઓએ પણ ગુજ્જુ લવ ગુરુના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. એટલે કે સંઘર્ષમાંથી સફળતાની સફર ખેડીને સુઈગામનું નામ ગુંજાવનાર ગુજ્જુ લવ ગુરુ હવે આપણી વચ્ચે નથી. પરંતુ તેમની કોમેડીથી લોકોના ચહેરા પર હાસ્ય લાવનાર ચંદન રાઠોડની યાદો તેમના પરિવાર, મિત્રો અને લાખો ચાહકોના હૃદયમાં હંમેશા જીવંત રહેશે.
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