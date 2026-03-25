GUJSITOC: 2015થી 2026 સુધી, કેમ આવ્યો કાયદો અને નવા સુધારામાં શું બદલાયું ?

2026ના સુધારા બાદ GUJSITOC કાયદો વધુ કડક, ટેક્નોલોજી આધારિત અને નેટવર્ક પર કેન્દ્રિત બન્યો છે. જાણીએ વિસ્તારથી...

ગુજરાત હાઈકોર્ટ, સાંકેતિક તસ્વીર
Published : March 25, 2026 at 10:42 AM IST

કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ કાયદો (GUJSITOC) પ્રથમ વખત વર્ષ 2015માં ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદો રાજ્યમાં વધતા સંગઠિત ગુનાઓ, ગેંગ નેટવર્ક, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓના પ્રભાવને કાબૂમાં લેવા માટે લાવવામાં આવ્યો હતો.

તે સમયે સરકારનું માનવું હતું કે સામાન્ય કાયદાઓ જેમ કે IPC અને CRPC આવા સુવ્યવસ્થિત અને નેટવર્ક આધારિત ગુનાઓ સામે પૂરતા નથી. તેથી મહારાષ્ટ્રના MCOCA જેવા કડક કાયદાની પ્રેરણા લઈને GUJSITOC અમલમાં મૂકાયો હતો.

મૂળ કાયદામાં “સંગઠિત ગુનો”ની વ્યાખ્યા એવી હતી કે, જેમાં ગેંગ અથવા સંગઠિત જૂથ દ્વારા વારંવાર ગુનાઓ કરવામાં આવે અને તેનો હેતુ આર્થિક લાભ મેળવવાનો હોય. આ કાયદો વ્યક્તિગત ગુના કરતાં વધુ નેટવર્કને તોડવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.મૂળ કાયદામાં પોલીસને વિશેષ સત્તા આપવામાં આવી હતી, જેમાં લાંબી કસ્ટડી, વિશેષ તપાસ અને કેટલાક કિસ્સામાં પોલીસ સમક્ષ આપેલી કબૂલાતને પુરાવા તરીકે માન્યતા આપવાની જોગવાઈ હતી. જામીન મેળવવાની પ્રક્રિયા પણ કડક રાખવામાં આવી હતી અને વિશેષ કોર્ટ દ્વારા કેસોની ઝડપી સુનાવણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

હવે 2026ના સુધારા દ્વારા આ કાયદાને વધુ આધુનિક અને કડક બનાવવામાં આવ્યો છે.નવા સુધારા મુજબ “સંગઠિત ગુના”ની વ્યાખ્યાને વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે. હવે માત્ર ગુનો કરનાર નહીં, પરંતુ ફંડિંગ કરનાર, સહાય કરનાર, આશરો આપનાર અથવા ગુનાખોરીના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિને કાયદાની જાળમાં લાવવામાં આવશે.ડિજિટલ યુગને ધ્યાનમાં રાખીને ઇલેક્ટ્રોનિક અને ડિજિટલ પુરાવાઓને વધુ મજબૂત કાનૂની માન્યતા આપવામાં આવી છે. કોલ ડેટા, સીસીટીવી, સોશિયલ મીડિયા, ઈમેઇલ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન હવે તપાસમાં મુખ્ય પુરાવા બનશે.

પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓને વધુ સત્તા આપવામાં આવી છે. ગંભીર ગુનાઓમાં લાંબા સમય સુધી કસ્ટડી રાખવાની અને વધુ વિસ્તૃત તપાસ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે, જેથી ગુનાખોરીના મૂળ સુધી પહોંચી શકાય. જામીન સંબંધિત નિયમો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે. જો આરોપી સામે પ્રાથમિક પુરાવા મજબૂત હોય તો જામીન મેળવવો મુશ્કેલ બનશે.

સુધારા વિધેયકમાં વિશેષ કોર્ટની વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે, જેથી કેસોની ઝડપી સુનાવણી થાય અને લાંબા સમય સુધી કેસ લટકતા ન રહે. સંપત્તિ જપ્તી સંબંધિત જોગવાઈઓને વધુ અસરકારક બનાવવામાં આવી છે. ગુનાથી મેળવેલી મિલ્કતને જપ્ત કરીને ગુનાખોરીના આર્થિક સ્ત્રોતને સંપૂર્ણ રીતે તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કુલ મળીને 2026ના સુધારા બાદ GUJSITOC કાયદો વધુ કડક, ટેક્નોલોજી આધારિત અને નેટવર્ક પર કેન્દ્રિત બન્યો છે. જોકે, કાયદાનો યોગ્ય અને પારદર્શક અમલ થાય તે તેની સફળતા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

