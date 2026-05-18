સૌરાષ્ટ્રભરમાં દારૂ સપ્લાય કરતી ‘અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી’ ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુન્હો નોંધાયો
મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી હજુ ફરાર છે.
Published : May 18, 2026 at 9:00 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે સૌરાષ્ટ્રભરમાં દારૂનું નેટવર્ક ચલાવતી ‘અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી’ ગેંગ સામે ગુજસીટોક એક્ટ હેઠળ ગુન્હો નોંધ્યો છે.
મર્ડર, હત્યાનો પ્રયાસ, ધમકી, લૂંટ, તોડફોડ, રાયોટિંગ, સરકારી અધિકારીની ફરજમાં રુકાવટ કરીને હુમલો, ગેરકાયદેસર હથિયારો અને દારૂ-જુગાર સહિત કુલ ૪૬ ગુનામાં સંડોવાયેલી આ ગેંગે રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું.
આ ગેંગના ૬ આરોપીઓ સામે ગુન્હો નોંધાયો છે, જેમાંથી ૫ આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી ફરાર છે. તેની શોધખોળ ચાલુ છે અને આરોપીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલી મિલકતો જપ્ત કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
શહેર પોલીસ કમિશનર બ્રજેશકુમાર ઝા અને એડિશનલ સીપી ચૈતન્ય મંડલીકના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીસીપી (ક્રાઈમ) જગદીશ બાંગરવા અને એસીપી (ક્રાઈમ) ભરત બસીયાની ટીમે આ કાર્યવાહી કરી છે.
રાજકોટ શહેર તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં વર્ષ ૨૦૧૬થી ૨૦૨૬ દરમિયાન અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી હનીફભાઈ થઇમ (રહે. અનમોલ પાર્ક, શેરી નં. ૨, તુકીબાપુની દર્ગા પાસે, આજીડેમ ચોકડી) દ્વારા તેના સાગરીતો સાથે મળીને ‘અલ્તાફ છ આંગળી ગેંગ’ તરીકે ઓળખાતી સંગઠિત ગુનેગાર ટોળકીએ અનેક ગંભીર ગુનાઓ આચર્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓ:
- તોસીફ ઉર્ફે બાધો અસીમ ઉમરેઠીયા
- ઇમરાન ગુલાબ બેલીમ
- અશોક ગોવિંદ સિંધવ
- ભરત માધવજી વાસુર
- ઇકબાલ કરીમ વડાવરીયા
મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી હજુ ફરાર છે.
અલ્તાફ ગેંગ વિરુદ્ધ ૩૩ દારૂ-જુગાર-હથિયારના ગુનાતપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેંગ વિરુદ્ધ દારૂ, જુગાર અને હથિયાર સંબંધિત જ ૩૩ ગુના નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત લૂંટ, મર્ડર, હત્યાનો પ્રયાસ, રાયોટ અને સરકારી કામમાં અવરોધ સહિતના અન્ય ગુનાઓ પણ નોંધાયા છે.
બુટલેગર અલ્તાફની ડાયરી લીક થતાં પોલીસ અધિકારીઓની બદલી
વર્ષ ૨૦૧૯માં થોરાળા વિસ્તારમાં મર્ડર કેસમાં વોન્ટેડ રહેલા અલ્તાફને બે વર્ષ બાદ અમદાવાદમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. તેની પાસેથી મળેલી ડાયરીમાં તે પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આપતા હપ્તાની વિગતો હતી, જેના કારણે કેટલાક પોલીસકર્મીઓની જિલ્લા બહાર બદલી કરવામાં આવી હતી.
એસીપી ભરત બસીયાની રાહબરીમાં પીએસઆઈ સી.બી. જાડેજા અને તેમની ટીમે આ કાર્યવાહી કરી છે. આ સાથે શહેર પોલીસે છેલ્લા સમયમાં પેંડા ગેંગ, મુરઘા ગેંગ, બાટલી ગેંગ, ઓડિયો ગેંગ, શામજી મુકા ગેંગ અને ઇબ્રાહિમ ઉર્ફે ઇભલો ગેંગ સહિત ૭ મોટી ગેંગો સામે સફળ કાર્યવાહી કરી છે.
