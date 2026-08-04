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વલસાડ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી: GUJCTOC હેઠળ 6 બુટલેગરો સામે ગુનો નોંધાયો, બે લોકોની ધરપકડ

દક્ષિણ ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી ગેરકાયદેસર દારૂના વેપારનું સંગઠિત નેટવર્ક ચલાવતી ટોળકી સામે વલસાડ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

વલસાડ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી
વલસાડ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 8:30 AM IST

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વલસાડ: દક્ષિણ ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી ગેરકાયદેસર દારૂના વેપારનું સંગઠિત નેટવર્ક ચલાવતી ટોળકી સામે વલસાડ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વલસાડ પોલીસે GUJCTOC હેઠળ 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. આ ઘટનામાં બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

છ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો, બે લોકોની ધરપકડ

પોલીસે નીલેશ ઉર્ફે નીલિયો ઘોડો ઠાકોર, કિરણ બાબુભાઈ પટેલ, ભાવેશ ઠાકોરભાઈ પટેલ, સોહન ઉર્ફે સન્ની કિશોરભાઈ પટેલ, કેયુ રોહિત ભંડારી અને પિંટુ પરશોત્તમ ઘોડિયા પટેલને ગુનામાં આરોપી બનાવ્યા છે. આ પૈકી નીલેશ ઠાકોર અને કિરણ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતાં કોર્ટે 5 ઓગસ્ટ સવારે 11 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

હાલ વલસાડ પોલીસ બંને આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે. પૂછપરછ દરમિયાન સમગ્ર નેટવર્ક કેવી રીતે કાર્યરત હતું, તેમાં કોણ-કોણ સામેલ હતું અને અન્ય કેટલા લોકો આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા છે તે અંગે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

વલસાડ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત બહારથી IMFL મંગાવી થતો હતો વેપાર

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ સંગઠિત ટોળકી બનાવી ગુજરાતની બહારથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ (IMFL) મંગાવી દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં તેનું વિતરણ અને વેચાણ કરતા હતા. દારૂની હેરાફેરી માટે ચોક્કસ સપ્લાય ચેઇન, વાહનો અને સંપર્કોનું જાળું ઉભું કરવામાં આવ્યું હોવાનું પણ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ ટોળકી માત્ર દારૂના ગેરકાયદેસર વેપાર સુધી મર્યાદિત નહોતી. ટોળકીના સભ્યો ધાકધમકી, મારામારી, દસ્તાવેજી ગુનાઓ તેમજ હત્યાના પ્રયાસ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં પણ સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કારણસર સમગ્ર કેસને સંગઠિત ગુનાખોરી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

ગેરકાયદેસર આવકથી મિલકતો ઉભી કર્યાની શંકા

તપાસ દરમિયાન પોલીસને એવી માહિતી મળી છે કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી મળતી આવકનો ઉપયોગ મિલકતો ખરીદવા તેમજ અન્ય ગેરકાયદેસર કાર્યોમાં કરવામાં આવતો હતો. આર્થિક વ્યવહારો અને સંપત્તિના સ્ત્રોતોની પણ વિગતવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

વલસાડ પોલીસ હાલ આરોપીઓની મિલકતો, બેંક ખાતાના વ્યવહારો, વાહનો, દારૂની સપ્લાય ચેઇન તેમજ રાજ્ય બહારના સંપર્કોની તપાસ કરી રહી છે. દારૂ ક્યાંથી મંગાવવામાં આવતો હતો, કયા વાહનોનો ઉપયોગ થતો હતો અને કયા વિસ્તારોમાં તેનું વિતરણ થતું હતું તેની માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસનું માનવું છે કે તપાસ આગળ વધતા વધુ આરોપીઓના નામ સામે આવી શકે છે. ઉપરાંત ગેરકાયદેસર રીતે ઉભી કરાયેલી મિલકતો સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

નીલેશ ઠાકોર મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાની શંકા

પ્રાથમિક તપાસમાં નીલેશ ભુજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર સમગ્ર નેટવર્કનો મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનું પોલીસ માની રહી છે. જોકે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તપાસ હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં હોવાથી આગામી દિવસોમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા થઈ શકે છે.

આરોપીઓ સામે અગાઉથી નોંધાયેલા ગુનાઓ

પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ તમામ આરોપીઓ સામે અગાઉથી અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

  • નીલેશ ઉર્ફે નીલ્યો ઘોડ઼ો ઠાકોર – 32 ગુના
  • કિરણ બાબુભાઈ પટેલ – 23 ગુના
  • ભાવેશ ઠાકોરભાઈ પટેલ – 14 ગુના
  • સોહન ઉર્ફે સન્ની પટેલ – 41 ગુના
  • કેયુ રોહિત ભંડારી – 25 ગુના
  • પિંટુ પરશોત્તમ ઘોડિયા પટેલ – 13 ગુના

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ તમામ આરોપીઓ એકબીજાના સહયોગથી સંગઠિત રીતે ગુનાખોરીને અંજામ આપતા હતા.

GUJCTOC શું છે?

GUJCTOC (ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ) રાજ્યમાં સંગઠિત ગુનાખોરી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે બનાવવામાં આવેલ વિશેષ કાયદો છે. ગુજરાત સરકારે વર્ષ 2015માં આ કાયદો પસાર કર્યો હતો અને વર્ષ 2019માં રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા બાદ તેનો અમલ શરૂ થયો હતો.

ક્યારે લાગુ થાય છે GUJCTOC?

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા ટોળકી સતત આયોજનબદ્ધ રીતે ગંભીર ગુનાઓ આચરે, ગેરકાયદેસર રીતે મોટો આર્થિક લાભ મેળવે અને સમાજમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરે ત્યારે સરકારની મંજૂરી બાદ પોલીસ GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરી શકે છે. સંગઠિત ગુનાખોરીને મદદ કરનાર અથવા નાણાકીય સહયોગ આપનાર વ્યક્તિ સામે પણ આ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

સજાની શું જોગવાઈ છે?

GUJCTOC હેઠળ દોષિત ઠરનારને ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ષની કેદથી લઈને ગંભીર કેસોમાં આજીવન કેદ સુધીની સજા થઈ શકે છે. ઉપરાંત લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારવાની તેમજ ગુનામાંથી મેળવેલી ગેરકાયદેસર મિલકત, વાહનો અને અન્ય સંપત્તિ જપ્ત કરવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.

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