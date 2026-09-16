અમદાવાદની 'બાબુ કાલિયા ગેંગ' સામે GUJCTOCનો સકંજો, હથિયારોની હેરાફેરી-હત્યાનો પ્રયાસ સહિતના 17 ગંભીર ગુના નોંધાયેલા
વેજલપુર પોલીસની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ સંગઠિત રીતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હોવાની માહિતી સામે આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : September 16, 2026 at 2:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની 'બાબુ કાલિયા ગેંગ' સામે GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વેજલપુર પોલીસની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ સંગઠિત રીતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હોવાની માહિતી સામે આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ગેંગ સામે હથિયારોની હેરાફેરીથી લઈને હત્યાની કોશિશ, જીવલેણ હુમલો, નાર્કોટિક્સ અને ધાકધમકી જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
બાબુ કાલિયા સામે 17 ગુના
વેજલપુર પોલીસની તપાસમાં વેજલપુર, વટવા, દાણીલીમડા અને DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અગાઉના ગુનાઓની વિગતો પણ સામે આવી હતી. પોલીસના દાવા મુજબ, ગેંગ સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓ સામે આશરે 14 ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે જ્યારે ગેંગના કથિત મુખ્ય સૂત્રધાર મુજાહિદ અલી ઉર્ફે બાબુ કાલિયા સામે કુલ 17 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
આ કેસમાં મુજાહિદ અલી ઉર્ફે બાબુ કાલિયા અને વસીમ ઉર્ફે ડેમોની 25 જુલાઈએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંનેને 26 જુલાઈએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને શરૂઆતમાં 27 જુલાઈ સુધી પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બંનેને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
ઝોન-7 પોલીસે 22 ઓગસ્ટે GUJCTOCની જોગવાઈઓ ઉમેરવાની મંજૂરી મેળવી હતી અને 28 ઓગસ્ટે કોર્ટે પણ આ જોગવાઈઓ ઉમેરવાની મંજૂરી આપી હતી. એટલે કે આરોપીઓની ધરપકડના આશરે 52 દિવસ બાદ કેસમાં GUJCTOCની જોગવાઈઓ ઉમેરવામાં આવી હતી.
GUJCTOCની જોગવાઈઓ ઉમેરાયા બાદ પોલીસે આરોપીઓની વધુ કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ માટે 10 સપ્ટેમ્બરે રિમાન્ડની માગ કરી હતી ત્યારબાદ 14 સપ્ટેમ્બરે GUJCTOCની વિશેષ અદાલતે મુજાહિદ અલીનો પોલીસ રિમાન્ડ 16 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મંજૂર કર્યો છે. રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ ગેંગની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ, અગાઉના ગુનાઓની કડી, હથિયારો અને નાર્કોટિક્સના વ્યવહાર તેમજ અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે તપાસ કરી રહી છે.
શું છે GUCTOC?
GUJCTOC એટલે કે ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ. સંગઠિત ગુનાખોરી અને ગંભીર ગુનાહિત નેટવર્ક સામે કાર્યવાહી કરવા માટેનો આ વિશેષ કાયદો છે. આ કાયદા હેઠળ સંગઠિત રીતે ગુનાખોરી ચલાવતી ટોળકી સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં મુજાહિદ અલી ઉર્ફે બાબુ કાલિયા અને વસીમ ઉર્ફે ડેમો હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે, જ્યારે રોઝાનખાન ઉર્ફે શેઝાન વોન્ટેડ છે. ગેંગના સભ્યો સામે ભૂતકાળમાં PASA સહિતના અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા હોવા છતાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવાનો આક્ષેપ છે.
ઝોન-7ના DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, વેજલપુર પોલીસની તપાસ દરમિયાન બાબુ કાલિયા ગેંગ સંગઠિત રીતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ચલાવતી હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. આરોપીઓ સામે નોંધાયેલા અગાઉના ગંભીર ગુનાઓ અને તેમની ગુનાહિત કડીની તપાસ બાદ GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. હાલ ગેંગની ગુનાહિત કડી, અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અને સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
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