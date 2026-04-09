ગુજસીટોકના આરોપી અસલમ ખીલજીએ પોલીસ જાપ્તા હેઠળ AAPમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી, જામનગરના ઇતિહાસની પ્રથમ ઘટના
અસલમ ખીલજીએ જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 12માંથી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવ્યું છે.
Published : April 9, 2026 at 3:09 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે. જામનગરના રાજકીય ઇતિહાસમાં આશ્ચર્યજનક ઘટના બની છે. જામનગરમાં ગીજસીટોક (GUJCTOC) જેવા ગંભીર કાયદા હેઠળ ધરપકડ કરાયેલા આરોપી અસલમ ખીલજીએ જેલમાંથી બહાર આવીને પોલીસના કડક બંદોબસ્ત વચ્ચે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા માટે AAPમાંથી પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે. કાયદાકીય જંગ અને રાજકીય મહત્ત્વાકાંક્ષાના સંગમ સમાન આ ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ભારે ચર્ચા જગાડી છે.
GUJCTOCના આરોપીએ AAPમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી
GUJCTOCના ગુનામાં સંડોવાયેલા અસલમ ખીલજી હાલ જેલમાં છે. ચૂંટણી લડવાની પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા તેણે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. આ અંગે રાજકોટની સ્પેશ્યલ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવતા, કોર્ટે તેમને પોલીસ જાપ્તા સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની ખાસ મંજૂરી આપી હતી. આ આદેશ બાદ, આજે અસલમ ખીલજીને કડક પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે કલેક્ટર કચેરી ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે AAPમાંથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.
વોર્ડ નંબર 12 માંથી 'આપ' ના ઉમેદવાર
અસલમ ખીલજીએ જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 12માંથી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કલેક્ટર કચેરી ખાતે જ્યારે તેઓ ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા ત્યારે પોલીસનો મોટો કાફલો તેમની સાથે તૈનાત હતો. આમ આદમી પાર્ટી તરફથી આ વોર્ડમાં કુલ ત્રણ ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ રજૂ કર્યા છે, જેમાં અસલમ ખીલજીના નામની જાહેરાત બાદ સ્થાનિક રાજકારણમાં નવા સમીકરણો રચાય તેવી શક્યતા છે.
એક તરફ જ્યારે ગુનાખોરી ડામવા માટે કડક કાયદાઓ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ કાયદાકીય છટકબારી કે અધિકારનો ઉપયોગ કરીને જેલના સળિયા પાછળથી સીધા ચૂંટણી મેદાનમાં આવવાની આ ઘટનાએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને ટિકિટ આપીને આશ્ચર્ય સર્જ્યું છે, જેના કારણે હવે વોર્ડ નંબર 12 ની ચૂંટણી જંગ હાઈ-પ્રોફાઈલ બની ગઈ છે.
આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી જેનબ ખફી જણાવ્યું હતું કે, પક્ષ દ્વારા લોકશાહી ઢબે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યું છે. તેઓએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે જનતા યોગ્ય ઉમેદવારને મત આપીને વિજયી બનાવશે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની આ ચૂંટણી હવે માત્ર વિકાસના મુદ્દે નહીં, પણ આ પ્રકારની અસામાન્ય ઘટનાઓને કારણે પણ યાદગાર બની રહેશે. પોલીસ જાપ્તા હેઠળ ભરાયેલું આ ફોર્મ આગામી દિવસોમાં કેવા રાજકીય વળાંકો લે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
