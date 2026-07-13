ઊંઝાના જીરા-વરિયાળીને મળ્યો GI ટેગ! વિશ્વભરમાં ચમકી ઊંઝા APMC
ઊંઝા જીરું-વરિયાળીને GI ટેગની સત્તાવાર નોંધણી થઈ, ચેન્નાઈ GI રજીસ્ટ્રી દ્વારા જીરું માટે સંખ્યા 813 અને વરિયાળી માટે 814 સાથે પ્રમાણપત્રો જારી કરાયા.
Published : July 13, 2026 at 8:22 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લાનું વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ઊંઝા એપીએમસી માર્કેટયાર્ડ ફરી એકવાર વૈશ્વિક સ્તરે ચમક્યું છે. ભારત સરકારના ભૌગોલિક ઉપદર્શન રજીસ્ટ્રી (GI Registry), ચેન્નાઈ દ્વારા ઊંઝાના પ્રખ્યાત જીરું અને વરિયાળીને સત્તાવાર રીતે જીઆઈ ટેગ (GI Tag) એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિથી ઊંઝા એપીએમસી સહિત સમગ્ર પંથકના ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં ભારે હર્ષ અને ગૌરવની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
ઊંઝા જીરું માટે પ્રમાણપત્ર સંખ્યા 813 અને ભૌગોલિક ઉપદર્શન સંખ્યા 1288 હેઠળ સત્તાવાર નોંધણી કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે ઊંઝા વરિયાળી માટે પ્રમાણપત્ર સંખ્યા 814 અને ભૌગોલિક ઉપદર્શન સંખ્યા ૧૨૯૦ હેઠળ આ રજીસ્ટ્રેશન મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.
ચેન્નાઈ ખાતેથી રજિસ્ટ્રાર દ્વારા સત્તાવાર સિક્કા અને સહી સાથે આ પ્રમાણપત્રો જારી કરવામાં આવ્યા છે, જે ઊંઝાના મસાલા ઉદ્યોગ માટે એક સુવર્ણ પ્રકરણ સમાન છે.
"ઊંઝા માટે આ ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે કે ભૌગોલિક ઉપદર્શન એજન્સી તરફથી ઊંઝાની મુખ્ય ખેતીની પ્રોડક્ટ ઊંઝા જીરું અને વરિયાળી બંનેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. જીઆઈ ટેગ એ એક એવી પેટન્ટ છે કે જેનાથી પ્રોડક્ટના બ્રાન્ડ નેમને ઊંઝાનું ઓરિજિનલ હોવાની ઓળખ મળે છે. આ ટેગ જે તે પાક કે પ્રોડક્ટનું ઉત્પત્તિ સ્થાન ક્યાંનું છે તે સાબિત કરે છે અને તેને ગ્લોબલ ઓળખ અપાવે છે." - દિનેશ પટેલ, ચેરમેન, APMC, ઊંઝા
સમગ્ર વિશ્વમાં ઊંઝાથી જ મોટા પ્રમાણમાં જીરું નિકાસ થાય છે. ભારતમાં મસાલા પાકોની નિકાસમાં મરચાં પછી બીજા ક્રમે સૌથી વધુ નિકાસ જીરાની થાય છે અને તે પણ ખૂબ મોટી માત્રામાં થાય છે. જીઆઈ ટેગ મળવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊંઝાના જીરાની વિશ્વસનીયતા વધશે. જો ઓરિજિનલ ટેગ સાથેનો માલ વેચવામાં આવે તો બજારમાં ૨૫ થી ૩૦ ટકા સુધીનો ભાવ વધારો પણ મળી શકે છે. આ ટેગ મળવાથી ઊંઝા જીરાના નામે થતો દુરુપયોગ, મિલાવટખોરી અને ક્વોલિટી સાથે થતા ચેડાં અટકશે, કારણ કે હવે વેપારીઓમાં ગુણવત્તા પ્રત્યે જાગૃતતા આવશે. આનાથી સમગ્ર રીતે વેપાર વધશે અને લોકોનો ભરોસો મજબૂત થશે.
"હું માનું છું કે ભારત સરકાર તરફથી જીરું અને વરિયાળીને જે જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે તે ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ માટે ખરેખર ગૌરવની વાત છે. આ ઐતિહાસિક નિર્ણયથી બજારમાં જીરું અને વરિયાળીની સપ્લાય અને આવકોમાં મોટો વધારો થશે. આ સાથે જ વૈશ્વિક સ્તરે નિકાસ પણ ખૂબ જ વધશે. જીઆઈ ટેગ મળવાના કારણે ખેડૂતોને તેમના પાકના ખૂબ જ સારા અને ઊંચા ભાવો મળી શકશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુણવત્તા બાબતે જે નાની-મોટી ખામીઓ કે ભૂલો આવતી હતી તે પણ ધીમે ધીમે સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે. ઊંઝાની આ બંને મુખ્ય જણસીઓની વિશ્વસનીયતા બજારમાં બિલકુલ વધશે અને તેનાથી આગામી સમયમાં ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં પણ જંગી ઉછાળો જોવા મળશે." - નરેન્દ્ર પટેલ, ડિરેક્ટર અને જીરું-વરિયાળીના પ્રખ્યાત વેપારી, ઊંઝા APMC
ઊંઝા એ જીરુંના વેપાર માટેનું એક વર્ષો જૂનું અને ખ્યાતનામ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અને માર્કેટ છે. જીરુંની વપરાશ અને નિકાસ વધવાથી ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવો મળશે અને દેશને પણ મોટું વિદેશી હૂંડિયામણ મળશે. આ સિદ્ધિથી ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંને ખૂબ જ આનંદિત છે.
પ્રમાણપત્રની વિગતો અનુસાર, એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટી, ઊંઝા (એપીએમસી ઊંઝા) ગંજબજારના નામે આ ભૌગોલિક ઉપદર્શન રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે. આ સફળ પ્રક્રિયામાં બાગાયત, કિસાન કલ્યાણ અને સહકારિતા નિર્દેશાલય, ગુજરાત સરકાર, સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, બનાસકાંઠા અને ભારતીય ઉદ્યમિતા વિકાસ સંસ્થાન (EDII), ગુજરાત દ્વારા મહત્વની ભૂમિકા ભજવવામાં આવી છે અને તેમના સહયોગથી ઊંઝાને આ વૈશ્વિક બહુમાન પ્રાપ્ત થયું છે.
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