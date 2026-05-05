જામનગરના સાહિત્યકાર કિરીટ ગોસ્વામીને રાષ્ટ્રીય 'બાલપ્રહરી' સન્માન, ગુજરાતનું ગૌરવ વધારતી વધુ એક સિદ્ધિ

2023માં પ્રકાશિત થયેલા હિન્દી બાળકાવ્ય સંગ્રહ ‘હાથીરાજા સ્કૂલ ચલે’ને ગુજરાત રાજ્ય હિન્દી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર પણ મળી ચૂક્યો છે.

Published : May 5, 2026 at 4:39 PM IST

જામનગર: ગુજરાતી બાળસાહિત્ય જગતમાં ‘ટોપીવાળી મા’ અને ‘આધુનિક ગિજુભાઈ’ તરીકે ઓળખ ધરાવતા સર્જક કિરીટ ગોસ્વામીએ ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય ફલક પર જામનગર અને સમગ્ર ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે.

ઉત્તરાખંડની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા ‘બાળસાહિત્ય સંસ્થાન’ અને ‘બાલપ્રહરી’ સામયિક દ્વારા વર્ષ 2026 માટે ભારતભરમાંથી 10 શ્રેષ્ઠ બાળસાહિત્યકારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં કિરીટ ગોસ્વામી સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર સ્થાન પામનારા સર્જક બન્યા છે.

​"બાળકોના ચહેરા પરનું સ્મિત અને તેમના ગુંજતા ગીતો જ મારા સાચા એવોર્ડ છે." - કિરીટ ગોસ્વામી

કિરીટ ગોસ્વામીને આ રાષ્ટ્રીય ‘બાલપ્રહરી’ સન્માન તેમના હિન્દી બાળગીત સંગ્રહ ‘હાથીરાજા સ્કૂલ ચલે’ માટે એનાયત કરવામાં આવશે, જે વર્ષ 2023માં પ્રકાશિત થયો હતો. આ પુસ્તકને અગાઉ ગુજરાત રાજ્ય હિન્દી સાહિત્ય અકાદમીનો પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર પણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે.

આગામી જૂન 2026માં ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા ખાતે યોજાનાર ભવ્ય ‘રાષ્ટ્રીય બાળસાહિત્ય સંગોષ્ઠિ’માં તેમને આ સન્માનથી નવાજવામાં આવશે.

જામનગરની મ્યુનિસિપલ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા કિરીટ ગોસ્વામીનું પ્રદાન માત્ર લેખન પૂરતું સીમિત નથી. તેમણે અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતની અંદાજે 1000 પ્રાથમિક શાળાઓની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને બાળગીતો અને વાર્તાઓ દ્વારા બાળકોમાં સંસ્કાર અને ભાષા પ્રત્યે પ્રેમ જગાવ્યો છે.

તેમની સાહિત્યિક કૃતિઓ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પાઠ્યપુસ્તકોમાં સ્થાન પામી છે, અને તેમના સાહિત્ય પર વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં 5 જેટલા શોધ નિબંધો (Thesis) તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. 2022માં ખૂબ નાની વયે તેમને સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હીનો સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પણ મળી ચૂક્યો છે.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચોથી વખત સન્માનિત થઈ રહેલા કિરીટ ગોસ્વામીની આ સિદ્ધિથી જામનગરના શિક્ષણ જગત અને ગુજરાતના સાહિત્યકારોમાં હર્ષની લાગણી ફેલાઈ છે.

ડિજિટલ યુગમાં જ્યારે બાળકો મોબાઈલ તરફ વળી રહ્યા છે, ત્યારે કિરીટભાઈ જેવા સર્જકો બાળસાહિત્યના માધ્યમથી બાળકોમાં સંસ્કાર, સર્જનાત્મકતા અને ભાષા પ્રત્યે પ્રીતિ જગાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે.

