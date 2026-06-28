એક્સપ્રેસવે પર દોડતી GSRTC વોલ્વો બસોનું ભાડું ઘટ્યું, આ રૂટના મુસાફરોને થશે મહત્તમ ફાયદો
GSRTCએ અમદાવાદ-ધોલેરા અને દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર નવી એરકંડીશન્ડ એસી બસ સેવા શરૂ કરી છે. જેમાં મુસાફરીનો સમય અને ભાડું ઘટાડાયું છે
By ANI
Published : June 28, 2026 at 7:05 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC)એ અમદાવાદ-ધોલેરા અને દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર નવી એરકંડીશન્ડ એસી બસ સેવા શરૂ કરી છે. જેમાં મુસાફરીનો સમય અને ભાડું ઘટાડાયું છે અને સમગ્ર રાજ્યના મુસાફરી માટે કનેક્ટીવિટી વધુ શ્રેષ્ઠ અને આરામદાયક બની છે. નવી સેવાઓ હેઠળ, અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસ વે દ્વારા હવે અમદાવાદ અને ભાવનગર વચ્ચે પ્રીમિયમ એસી બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે. હાલમાં આ રૂટ પર દૈનિક 24 ટ્રીપ છે, અને ભાડું ઘટાડીને ₹336 કરવામાં આવ્યું છે.
તેવી જ રીતે, અમદાવાદ અને સુરત વચ્ચે નોન-સ્ટોપ વોલ્વો સેવાઓ હવે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે દ્વારા કાર્યરત છે. ભાડું ઘટાડીને ₹687 કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી મુસાફરો ₹61 સુધીની બચત કરી શકશે અને ઝડપી મુસાફરીનો આનંદ માણી શકશે. મુસાફરોએ એસટી નિગમના આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે, અને કહ્યું છે કે ઓછા ભાડા અને સુધારેલી કનેક્ટિવિટીએ જાહેર પરિવહનને વધુ આકર્ષક અને સસ્તું બનાવ્યું છે.
પ્રવાસી કુણાલ સોમાણીએ કહ્યું, "આ સેવા ખૂબ સારી છે. ભાડામાં લગભગ ₹40-50નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તે મધ્યમ વર્ગના પ્રવાસીઓ માટે પણ સસ્તું બને છે."
અન્ય એક મુસાફર, વિશાલ અગોલાએ જણાવ્યું હતું કે, નવી વોલ્વો સેવાઓ આરામદાયક મુસાફરી પ્રદાન કરે છે, ખાસ કરીને ઉનાળા દરમિયાન ગુજરાત રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશને ભાડા ઘટાડ્યા છે કારણ કે રાજ્યના એક્સપ્રેસવેએ મુસાફરીને બદલી નાખી છે.
"સરકારે વોલ્વો બસ સેવાઓ શરૂ કરી છે, જેનાથી મુસાફરો એરકન્ડિશન્ડ બસોમાં આરામદાયક મુસાફરી કરી શકે છે. ભાડું ઓછું હોવાથી વધુમાં વધુ લોકો જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે," તેમણે કહ્યું.
GSRTC ની એસી બસોમાં મુસાફરોને આરામ અને સુરક્ષા માટે વધુ જગ્યા ધરાવતી સીટો, પગ રાખવા માટે જગ્યા, CCTV કેમેરા, ફાયર એલાર્મ અને મુસાફરોના આરામ અને સલામતી માટે અદ્યતન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ છે. પ્રવાસીએ વધુમાં કહ્યું, "બસો આરામદાયક અને સસ્તી છે, અને સમયસર દોડે છે. સેવામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે."
જ્યારે GSRTC અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, નવી સેવાને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેના કારણે કોર્પોરેશન વધતી જતી મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે તેની સેવા ઓફરનો વિસ્તાર કરવા માટે પ્રેરિત થયું છે. GSRTCના જનસંપર્ક અધિકારી શ્રદ્ધા ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, વોલ્વો કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો અને ઓછા ભાડાથી મુસાફરોને ફાયદો થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે GSRTCની બધી સેવાઓ માટે ટિકિટ GSRTC વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા બુક કરી શકાય છે.
ગુજરાતના એક્સપ્રેસવે નેટવર્ક પર સેવાઓના વિસ્તરણ સાથે, રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ્ય શહેરી મુસાફરીને ઝડપી, સલામત અને સસ્તી બનાવવાનો છે, સાથે સાથે જાહેર પરિવહનના વધુ ઉપયોગને પણ પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.