ગુજરાતમાં એકમાત્ર જામનગરમાં છે આવું શિવ મંદિર: 132 વર્ષ જૂના કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરનો રોચક ઇતિહાસ અને પવિત્રતા
આ મંદિર ચારેય દિશાઓમાંથી શિવજીના દર્શન કરાવે છે જે વિશ્વમાં માત્ર ત્રણ જ છે, જામનગરનું આ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર છોટી કાશી તરીકે પ્રખ્યાત છે.
Published : August 15, 2026 at 6:32 AM IST
જામનગર: શહેરના મધ્યમાં આવેલું શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર ‘છોટી કાશી’ તરીકે સમગ્ર દેશ અને વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. આ પવિત્ર મંદિર અને શિવલિંગનો ઇતિહાસ અંદાજે ૧૩૨ વર્ષ જૂનો અને અત્યંત રોચક છે. મંદિરના પુજારી સુખદેવ યોગેશભાઈ ભટ્ટે આ વિશે ખાસ માહિતી આપી હતી. ભક્તો માટે આ મંદિર શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર છે.
આ મંદિરનો ઇતિહાસ ખૂબ આશ્ચર્યજનક છે. આ શિવલિંગ નર્મદા નદીના કિનારેથી વારાણસીમાં કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા વિધિવત પૂજા-અર્ચના કર્યા બાદ લાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ અખંડ દૂધની ધારા અને અખંડ દીપજ્યોત સાથે કાવડમાં વાજતે-ગાજતે જામનગર લાવવામાં આવ્યું હતું. જામનગરના તત્કાલીન મુખ્ય વજીર કરસનભાઈ પુંજાણીની દેખરેખ હેઠળ અને આચાર્યો દ્વારા વિધિવત રીતે આ શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી.
સુખદેવ યોગેશભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યા મુજબ, કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે આ ચાર દરવાજા ધરાવતું અને ચારેય દિશાઓમાંથી શિવજીના દર્શન કરાવતું મંદિર છે. આ પ્રકારની વિશેષ સ્થાપત્ય શૈલી ધરાવતા વિશ્વમાં કુલ માત્ર ત્રણ જ મંદિરો આવેલા છે:
- વારાણસીમાં બિરાજમાન કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર.
- જામનગર સ્થિત કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર.
- નેપાળમાં બિરાજમાન પશુપતિનાથ મહાદેવ મંદિર.
72 સ્તંભ પર ટકેલું અદ્ભુત સ્થાપત્ય
આ વિશાળ મંદિર 72 જેટલા સ્તંભો (પિલર) પર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. મંદિરના દરેક સ્તંભ પર વિવિધ દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓ અને તેમની ઝાંખીઓ કોતરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, મંદિર પરિસરમાં ગણપતિ મહારાજ, હનુમાનજી મહારાજ તેમજ ચંડ ભૈરવ, બટુક ભૈરવ અને કાળ ભૈરવ જેવા વિવિધ ભૈરવજીના મંદિરો પણ સ્થાપિત છે.
શ્રાવણ માસ અને દૈનિક ધાર્મિક વિધિઓ
પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન અહીં વહેલી સવારથી જ ભક્તોનો ઘોડાપૂર ઉમટી પડે છે. સવારે ભગવાન મહાદેવને જળ, દૂધ, પંચામૃત અને બિલિપત્ર ચડાવી અભિષેક કરવામાં આવે છે. જ્યારે સાંજ સમયે ભગવાન કાશી વિશ્વનાથનો ભસ્મ, કપૂર, ઝરી તથા સૂકા મેવા જેવા વિવિધ દ્રવ્યોથી અદ્ભુત શૃંગાર કરવામાં આવે છે. સાંજની આરતી સમયે ૧૫૧ દીવાની મહાઆરતી ઉતારવામાં આવે છે, જેના દર્શન કરીને ભક્તો ધન્યતા અનુભવે છે.
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