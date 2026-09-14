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30 લાખના દાવાથી 44.20 લાખનું વળતર, 9 લાખથી વધુ કેસોનો નિકાલઃ ગુજરાતની રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતમાં ન્યાયનો નવો રેકોર્ડ

અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી 30 લાખના દાવા સામે 44.20 લાખ રૂપિયાનું વળતર અપાવતું મહેસાણાનું સમાધાન.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 6:44 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વર્ષ 2026ની ત્રીજી રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી છે. 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજ્યભરમાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતમાં 9 લાખથી વધુ કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે માત્ર કેસોના નિકાલ પૂરતું જ નહીં, પરંતુ ગંભીર અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી 30 લાખના દાવા સામે 44.20 લાખ રૂપિયાનું વળતર અપાવતું મહેસાણાનું સમાધાન પણ લોક અદાલતની માનવીય અને અસરકારક કામગીરીનું ઉદાહરણ બન્યું છે.

રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલી આ લોક અદાલતમાં પેન્ડિંગ મોટર અકસ્માત વળતર કેસો, દિવાની દાવાઓ, ચેક પરત સંબંધિત તકરારો, માત્ર દંડની શિક્ષાપાત્ર ફોજદારી કેસો, દાંપત્ય જીવન સંબંધિત તકરારો તેમજ ઔદ્યોગિક તકરારો સહિતના કેસો સમાધાન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા.

રાજ્યના તમામ જિલ્લા અને તાલુકા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળોને ગુજરાત હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ તથા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના મુખ્ય સંરક્ષક અને ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી વધુમાં વધુ પક્ષકારો લોક અદાલતનો લાભ લઈ શકે. આ લોક અદાલતમાં 5,30,710 પેન્ડિંગ કેસો સમાધાન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી 4,46,423 કેસોનો સુખદ નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આશરે 1,277.14 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે પૂર્વ-મુકદ્દમા અને મુકદ્દમા બાદના કેસો સહિત કુલ 9,02,333 કેસોનો નિકાલ થયો હતો. આ કેસોમાં કુલ 1,379.18 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ પસાર કરવામાં આવ્યા હતા.

4.55 લાખ પૂર્વ-મુકદ્દમા કેસોનો પણ નિકાલ
લોક અદાલતની કામગીરીની વધુ એક મોટી સિદ્ધિ એ રહી કે રાજ્યના 4,55,910 પૂર્વ-મુકદ્દમા કેસોનો પણ સમાધાનથી નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસોમાં 102.04 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ ઉપરાંત રાજ્યમાં 3,38,934 ઇ-ચલણના કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના પરિણામે 31.51 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત થઈ હતી. લોક અદાલત મારફતે રાજ્યભરની અદાલતોમાં પેન્ડિંગ 5,148 દાંપત્ય જીવન સંબંધિત તકરારોનો પણ અંત આવ્યો હતો.

10 વર્ષથી જૂના 459 કેસોનો પણ અંત
લોક અદાલત અને મધ્યસ્થીની વ્યવસ્થાના માધ્યમથી વર્ષોથી ચાલી રહેલા વિવાદોના અંત લાવવામાં પણ મહત્વની સફળતા મળી છે. રાજ્યભરની અદાલતોમાં 10 વર્ષથી જૂના 459 કેસોનો સુખદ નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે કુલ 5,289 લક્ષ્યાંકિત કેસો પણ ફેસલ કરવામાં આવ્યા હતા.

મહેસાણામાં 30 લાખના દાવાનું 44.20 લાખમાં સમાધાન
આ સમગ્ર કામગીરી વચ્ચે મહેસાણાની નેશનલ લોક અદાલતમાં થયેલું એક સમાધાન ખાસ ધ્યાન ખેંચનારું બન્યું છે. મહેસાણાના ચોથા અધિક જિલ્લા ન્યાયાધીશ એસ. બી. ભટ્ટના ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ સંતોષી હોરિલાલ નેતમ વિરુદ્ધ ટાટા એ આઈ.જી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અને અન્યના કેસમાં આ સમાધાન થયું હતું. પ્રસ્તુત કેસની વિગતો એવી છે કે અરજદારને અકસ્માતમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તેમનો એક પગ કાર્યરત ન રહ્યો હતો અને તેઓ પથારીવશ હોવાથી કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાની સ્થિતિમાં નહોતા. અરજદાર છત્તીસગઢમાં રહેતા હોવાથી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સમાધાનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દરમિયાન અરજદારની ઓળખની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા મારફતે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. તેમની ગંભીર ઇજાઓ, કાયમી શારીરિક અસર અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વીમા કંપનીએ મૂળ દાવાની રકમ કરતાં વધુ રકમમાં સમાધાન માટે તૈયારી દર્શાવી હતી. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ એમ. કે. પઠાણ અને વીમા કંપની તરફથી એડવોકેટ એ. પી. સત્તાની રચનાત્મક વાટાઘાટો બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે 44 લાખ 20 હજાર રૂપિયામાં સમાધાન થયું હતું. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે અરજદારનો મૂળ દાવો 30 લાખ રૂપિયાનો હતો, જ્યારે સમાધાનની રકમ 44.20 લાખ રૂપિયા નક્કી થઈ હતી. એટલે કે મૂળ દાવા કરતાં 14.20 લાખ રૂપિયા વધુ રકમમાં સમાધાન થયું છે. આ કેસ માત્ર વળતરની રકમને કારણે જ નહીં, પરંતુ ન્યાય સુધી પહોંચની દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત અને કોર્ટથી દૂર રહેતા અરજદારને રૂબરૂ હાજરીની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સમગ્ર પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવી.

ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા સત્તામંડળના સભ્ય સચિવ એચ.એમ. પવારે જણાવ્યું હતું કે, લોક અદાલતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પક્ષકારોને ઝડપી, સરળ અને ખર્ચ વિના અથવા ઓછા ખર્ચે ન્યાય અપાવવાનો છે. ગુજરાતમાં લોક અદાલત પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ સતત વધી રહ્યો છે અને આ વખતે પણ મોટી સંખ્યામાં કેસોનો પરસ્પર સમાધાનથી નિકાલ થયો છે. ખાસ કરીને વર્ષોથી પેન્ડિંગ કેસો, દાંપત્ય તકરારો અને પૂર્વ-મુકદ્દમા કેસોના નિકાલથી પક્ષકારોને લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયામાંથી રાહત મળી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી ન્યાયની પહોંચ વધુ સરળ બની રહી છે. મહેસાણાના કેસમાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત અરજદાર છત્તીસગઢમાં હોવા છતાં વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે તેમની ઓળખની ચકાસણી કરી સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું, જે ન્યાય દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે તે વિચારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

આમ, ગુજરાતમાં યોજાયેલી વર્ષ 2026ની ત્રીજી રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતે માત્ર 9,02,333 કેસોના નિકાલનો આંકડો જ હાંસલ કર્યો નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતા વિવાદોનો અંત, કરોડો રૂપિયાના એવોર્ડ અને ગંભીર રીતે પીડિત વ્યક્તિને ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી ઝડપી રાહત આપીને “વિવાદ નહીં, સમાધાનથી ન્યાય” ના વિચારને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે.ગુજરાતમાં લોક અદાલત મારફતે તકરાર નિવારણનું વધતું ચલણ એ પણ દર્શાવે છે કે પક્ષકારો હવે લાંબી કાનૂની લડાઈ કરતાં પરસ્પર સંમતિથી ઝડપી અને સૌહાર્દપૂર્ણ ઉકેલ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.

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