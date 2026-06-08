ગુજરાતના મ્યુઝિયમોએ વિશ્વમાં ઝળકાવ્યું ગૌરવ, 16 લાખથી વધુ લોકોએ મ્યુઝિયમોની લીધી મુલાકાત
ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 16 લાખથી વધુ નાગરિકોએ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી, ગુજરાતમાં મ્યુઝિયમો AR/VR અને 3D પ્રોજેક્શનથી જ્ઞાનના જીવંત કેન્દ્રો બન્યા.
Published : June 8, 2026 at 2:12 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 16 લાખથી વધુ લોકોએ વિવિધ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી છે. આ માહિતી ગુજરાત સરકારના યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ હેઠળ કાર્યરત પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય નિયામક ડો. પંકજ શર્માએ આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, બદલાતા સમય સાથે ડિજિટલ ટેક્નોલોજીના સમન્વયથી મ્યુઝિયમ માત્ર કલાકૃતિઓના સંગ્રહસ્થાન ન રહેતા, તે જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિના જીવંત કેન્દ્રો બન્યા છે.
છેલ્લા 12 વર્ષમાં ગુજરાતમાં અનેક નવા મ્યુઝિયમ બન્યા છે. આમાં કચ્છના ભૂકંપ સામે ઝીંક ઝીલનારા કચ્છીઓની ખમીરને દર્શાવતું ‘સ્મૃતિવન’, ગાંધી વિચારના વારસાને જીવંત કરતું ‘દાંડી કુટીર’ અને વડાપ્રધાનના વતન એવા વડનગરના સાંસ્કૃતિક વારસાને ઉજાગર કરતું ‘વડનગર એક્સપિરિયન્સિયલ મ્યુઝિયમ’નો સમાવેશ થાય છે.
આજે ગુજરાતના મ્યુઝિયમો માત્ર કલાકૃતિના સંગ્રહ સ્થાનને બદલે ઇન્ટરેક્ટિવ અને ડિજિટલ લર્નિંગના વૈશ્વિક કેન્દ્રો બન્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વના 12 વર્ષ દરમિયાન દેશમાં ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના મંત્રને ગુજરાત સરકારે ચરિતાર્થ કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે આર્થિક વિકાસની સાથે-સાથે ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતને જાળવીને નવી પેઢીને તેના પુરાતન વારસાનો પરિચય કરાવ્યો છે.
પરંપરાથી ટેક્નોલોજી સુધી: સમય સાથે બદલાયું મ્યુઝિયમનું સ્વરૂપ
ભૂતકાળમાં મ્યુઝિયમ એટલે માત્ર કાચની પેટીઓમાં રાખેલી જૂની મૂર્તિઓ કે સિક્કાઓ જોવાનું સ્થળ ગણાતું હતું. પરંતુ છેલ્લા 12 વર્ષમાં ગુજરાત સરકારે આ વ્યાખ્યામાં પરિવર્તન આણ્યું છે. આજે રાજ્યના સંગ્રહાલયોમાં યુવા પેઢી પોતાની વિરાસતને માત્ર જુએ નહીં, પરંતુ અનુભવી પણ શકે તે હેતુથી AR/VR (ઓગમેન્ટેડ અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી), 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ, હોલોગ્રામ અને ઇન્ટરેક્ટિવ ટચસ્ક્રીન જેવી આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ડૉ. શર્માએ કહ્યું કે, આ ટેક્નોલોજીના કારણે મ્યુઝિયમ માત્ર જોવાનું સ્થળ નહીં, પણ સમજવા અને અનુભવવાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
સ્મૃતિવન: ભૂકંપ સામે ગુજરાતની ખમીરનું જીવંત પ્રતીક
ભુજના ભુજિયા ડુંગર પર આકાર પામેલું સ્મૃતિવન ભૂકંપ સંગ્રહાલય અને સ્મારક આજે માત્ર ગુજરાત કે ભારત જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. 2001ના ભૂકંપના દિવંગતોની સ્મૃતિમાં બનેલું આ મ્યુઝિયમ ભારતનું સૌથી અદ્યતન ટેક્નોલોજી ધરાવતું મ્યુઝિયમ છે. અહીં મુલાકાતીઓ સિમ્યુલેટર દ્વારા ભૂકંપનો જીવંત અનુભવ કરી શકે છે.
સ્મૃતિવનની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓએ આ સંગ્રહાલયને કુદરતી આફતો સામે ખુમારીથી ઊભી થતા ગુજરાતનું પ્રતીક ગણાવ્યું છે. મ્યુઝિયમની અંદર ઊભા કરાયેલા થિયેટર અને ડિજિટલ માધ્યમો વિશે વાત કરતા પ્રવાસીઓએ જણાવ્યું કે, અહીં આવીને 2001ના એ ભયાનક ભૂકંપનો વાસ્તવિક અહેસાસ થાય છે. ભૂકંપ સમયે લોકો પર શું વીતી હશે અને ત્યારબાદ આખું ગુજરાત કેવી રીતે બેઠું થયું અને નવસર્જન પામ્યું, તેની પ્રેરણાદાયી ગાથા મુલાકાતીની આંખો ભીની કરી જાય છે.
દાંડી કુટીર: બાપુના આદર્શોની અનુભૂતિ
ગાંધીનગરમાં વર્ષ 2015માં નિર્માણ પામેલા દાંડી કુટિર મ્યુઝિયમે મહાત્મા ગાંધીના જીવન અને વિચારોને આધુનિક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે. દાંડી કુટિર એ 41 મીટર ઊંચો શંકુ આકારનો ગુંબજ છે, જે મીઠાના ઠગલાનું પ્રતીક છે. આ વર્ષ ૧૯૩૦માં મહાત્મા ગાંધીજી દ્વારા કરવામાં આવેલા મીઠાના સત્યાગ્રહનું પ્રતીક છે.
દાંડી કુટીરમાં પ્રકાશ, ધ્વનિ, એનિમેશન અને મલ્ટીમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનની ગાથા જીવંત બને છે. દાંડી કુટિરે સાબિત કર્યું કે મ્યુઝિયમ માત્ર પ્રદર્શનનું કેન્દ્ર નહીં, પરંતુ પ્રેરણાનું માધ્યમ પણ બની શકે છે.
વડનગર આર્કિયોલોજિકલ મ્યુઝિયમ: હજારો વર્ષના ઇતિહાસની ઝાંખી
વર્ષ 2025માં નિર્માણ પામેલું આ મ્યુઝિયમ વડનગરના હજારો વર્ષ જૂના ઇતિહાસ અને ખોદકામ દરમિયાન મળી આવેલા અવશેષોને જીવંત રાખવા માટે બનાવાયું છે. આ મ્યુઝિયમ ભારતમાં આ પ્રકારનો પ્રથમ ઉત્ખનન સ્થળનો અનુભવ કરાવતું મ્યુઝિયમ છે. અહીં ખોદકામ દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા અવશેષોને પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે.
આ અદ્યતન આર્કિયોલોજિકલ મ્યુઝિયમમાં ઈમર્સિવ ટેક્નોલોજી જેમ કે, AR/VR, 3D ડિસ્પ્લે, પ્રતિકૃતિ અને ડાયોરામાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળ આંતરિક અવલોકન દ્વારા 2500 વર્ષના 7 સાંસ્કૃતિક તબક્કાઓના કાલક્રમિક વિકાસનો અનન્ય અનુભવ અને સમજ આપે છે.
લોથલ ખાતે નેશનલ મેરીટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ: ભારતની દરિયાઈ શક્તિનું ભવ્ય પ્રદર્શન
લોથલમાં બની રહેલ નેશનલ મેરિટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ વિશ્વનું સૌથી મોટું મેરિટાઇમ મ્યુઝિયમ છે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતની પ્રાચીન દરિયાઈ શક્તિ અને સિંધુ ખીણની સભ્યતાના વારસાને ઉજાગર કરી રહ્યો છે. વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન શહેરી સંસ્કૃતિઓમાંની એક સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના મહત્વપૂર્ણ બંદર શહેર તરીકે ઓળખાતું લોથલ આજે ફરી એકવાર વૈશ્વિક ધ્યાનનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.
પરંપરાગત મ્યુઝિયમોમાં જ્યાં માત્ર વસ્તુઓ પ્રદર્શિત થતી હતી, ત્યાં લોથલમાં મુલાકાતીઓને હજારો વર્ષ જૂના બંદર શહેરની જીવંત અનુભૂતિ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અદ્યતન ડિજિટલ ટેક્નોલોજી, ઇમર્સિવ ગેલેરીઓ, વર્ચ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન અને સમુદ્રી વેપારના મોડેલો દ્વારા મુલાકાતીઓ પ્રાચીન ભારતના વૈશ્વિક વેપાર અને નૌકાયન કૌશલ્યને નજીકથી જાણી શકશે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને મ્યુઝિયમ: સરદારના સપનાનું સ્મારક
વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાની સાથે કેવડિયામાં આવેલું અત્યાધુનિક મ્યુઝિયમ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવન અને ભારતના દેશી રાજ્યોના વિલીનીકરણના ઇતિહાસને દર્શાવે છે. આ ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના વિચારનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ગુજરાત સરકાર આગામી સમયમાં પણ રાજ્યની અસ્મિતા, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસને વૈશ્વિક ફલક પર લઈ જવા તથા નવી પેઢીને પોતાની વિરાસત પ્રત્યે ગૌરવ થાય તેવા આધુનિક પ્રકલ્પો માટે કટિબદ્ધ છે.
ડો. પંકજ શર્માએ કહ્યું કે, ગુજરાક સરકારના આ પ્રયાસોથી રાજ્યમાં પર્યટનને પણ ઘણો વેગ મળ્યો છે. લોકો માત્ર મનોરંજન માટે નહીં, પણ જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિની ઝાંખી માટે મ્યુઝિયમો તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. આ બતાવે છે કે ગુજરાત સાચા અર્થમાં ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના મંત્રને જીવંત કરી રહ્યું છે.
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