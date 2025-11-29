i-Pragati બની પોલીસ-નાગરિક વચ્ચે સેતુ, ફરિયાદીને કેસના દરેક અપડેટ SMSથી આપતી સિસ્ટમ શું છે?
i-Pragati સિસ્ટમ નાગરિકોને તેમની ફરિયાદો અને FIR પર સીધા તેમના મોબાઇલ ફોન પર રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
By ANI
Published : November 29, 2025 at 10:18 PM IST
ગાંધીનગર: પોલીસિંગને વધુ પારદર્શક, નાગરિક-ફ્રેન્ડલી અને ટેકનોલોજી-સંચાલિત બનાવવાના પ્રયાસમાં, ગુજરાત સરકારે i-Pragati Intelligent Progress Reporting And Grievance Addressing through Technology રજૂ કર્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મે 2025 માં શરૂ કરાયેલ, આ પહેલ ખાતરી કરે છે કે ફરિયાદીઓને હવે તેમના કેસોની પ્રગતિ તપાસવા માટે વારંવાર પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.
i-Pragati સિસ્ટમ નાગરિકોને તેમની ફરિયાદો અને FIR પર સીધા તેમના મોબાઇલ ફોન પર રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. FIR દાખલ થાય તે ક્ષણથી, ફરિયાદીને એક પુષ્ટિકરણ સંદેશ મોકલવામાં આવે છે, ત્યારબાદ પંચનામા, ચાર્જશીટ અથવા ધરપકડના અપડેટ્સ જેવા અનુગામી વિકાસ પર સમયસર સૂચનાઓ મોકલવામાં આવે છે.
આ પહેલ ગુજરાતમાં પોલીસ-નાગરિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓને ડિજિટાઇઝ કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. પ્લેટફોર્મ દ્વારા લાવવામાં આવતી સુવિધા અને જવાબદારી પર પ્રકાશ પાડતા, ગુજરાતના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) વિકાસ સહાયે જણાવ્યું હતું કે, દરેક નોંધાયેલ FIR આપમેળે ફરિયાદીના મોબાઇલ નંબર પર SMS સૂચના ટ્રિગર કરે છે.
તેમણે ઉમેર્યું, "ત્યારબાદ, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોઈપણ પ્રગતિ, જેમ કે પંચનામા, ચાર્જશીટ અથવા અન્ય અપડેટ્સ, ફરિયાદીના મોબાઇલ નંબર પર પણ મોકલવામાં આવે છે." સિસ્ટમના કેન્દ્રમાં સ્ટેટ ક્રાઇમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરોનું હેલ્પ ડેસ્ક સેન્ટર છે, જે સમગ્ર રાજ્ય માટે FIR અને ડિજિટલ પોલીસ ડેટાનું સંચાલન કરે છે.
સિટીઝન પોર્ટલ દ્વારા, લોકો ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે, તેમના કેસોની સ્થિતિ ટ્રેક કરી શકે છે અને અન્ય પોલીસ-સંબંધિત સેવાઓ ઓનલાઈન ઍક્સેસ કરી શકે છે.
ફરિયાદી સુનિલ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, "i-Pragati ને કારણે, હવે અમને પોલીસ સ્ટેશનમાં ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. અમને દરેક અપડેટ SMS દ્વારા મળે છે, જે ખૂબ જ સારી બાબત છે, અને દરેક વ્યક્તિએ આ બાબતથી વાકેફ રહેવું જોઈએ અને તેનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ."
સરકારી માહિતી અનુસાર, મે અને ઓગસ્ટ 2025 વચ્ચે, સિસ્ટમે FIR નોંધણી પર 1.59 લાખથી વધુ SMS ચેતવણીઓ, પંચનામા પર 1.65 લાખ, ધરપકડ પર 1.58 લાખ અને ચાર્જશીટ પર 1.63 લાખ SMS ચેતવણીઓ મોકલી હતી.
ટેકનોલોજીને પોલીસિંગ સાથે જોડીને, i-Pragati દર્શાવે છે કે ડિજિટલ ગવર્નન્સ કેવી રીતે જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે, જાહેર સેવાઓને સુવ્યવસ્થિત કરી શકે છે અને નાગરિકો અને રાજ્ય વચ્ચે વિશ્વાસ મજબૂત કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: