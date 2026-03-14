ગ્રામ વિકાસને ઐતિહાસિક બૂસ્ટ: રાજ્ય સરકારે ₹5479 કરોડના બજેટની જાહેરાત કરી, ગામડાંની તસવીર બદલાશે
પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ 18,000 લાભાર્થીઓને વધારાના ₹ 50,000 અને આદિવાસી અને બિનઆદિવાસીને અલગ-અલગ સહાયની જોગવાઈ કરવામાં આવી.
Published : March 14, 2026 at 3:56 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ગ્રામ વિકાસને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે વર્ષ 2026-27 માટે ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું ₹5,479 કરોડનું ઐતિહાસિક બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગત વર્ષના ₹4,700 કરોડના બજેટની સરખામણીએ આ વર્ષે ₹779 કરોડનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર ગ્રામ્ય માળખાકીય સુવિધાઓ મજબૂત કરવા અને ગામડાંના લોકોના જીવનસ્તરને સુધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ હોવાનું ગ્રામ વિકાસ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું હતું.
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેઠાણની સુવિધા મજબૂત બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના હેઠળ કુલ ₹1755 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ રૂફ કાસ્ટ લેવલ સુધી ઘર બાંધનાર આશરે 18,000 લાભાર્થીઓને વધારાની ₹50,000 સહાય આપવા માટે ₹90 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આદિજાતિ લાભાર્થીઓને ₹2,72,820 અને બિન આદિજાતિ લાભાર્થીઓને ₹2,32,920 સુધીની સહાય આપવામાં આવશે.
"આ બજેટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગામડાઓમાં આવાસ, સ્વચ્છતા, રોજગાર અને મહિલા સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપી ગ્રામીણ અર્થતંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે." - કુંવરજી બાવળીયા,ગ્રામ વિકાસ મંત્રી
સ્વચ્છતા અને ગંદાપાણી વ્યવસ્થાપન સુધારવા માટે સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત વર્ષ 2026-27 માટે ₹737.91 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ગામડાઓમાં ગંદાપાણીના યોગ્ય સંચાલન માટે 'પ્રવાહી કચરા વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી' માટે નવી ₹50 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના 400 ગામોમાં એન્ડ ડ્રેઇન ટ્રીટમેન્ટની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રોજગારી વધારવા માટે VB-GRAM-G યોજના માટે ₹1500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ અગાઉ મળતી 100 દિવસની રોજગારી વધારીને હવે 125 દિવસ સુધી સશ્રમ રોજગારીની ગેરંટી આપવામાં આવશે. જો સમયસર રોજગાર ન મળે તો બેરોજગારી ભથ્થું ચૂકવવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણ માટે લખપતિ દીદી યોજના માટે વર્ષ 2026-27માં ₹48 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ યોજના હેઠળ દર વર્ષે આશરે 10 હજાર અનુભવી 'લખપતિ દીદી'ને તેમના વ્યવસાયના સ્કેલિંગ-અપ, ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ માટે સહાય આપવામાં આવશે.
સ્વ સહાય જૂથની મહિલાઓને કાયમી બજાર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે 'ગ્રામ હાટ' સ્થાપવાની યોજના પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2026-27માં રાજ્યભરમાં ગ્રામ હાટ સ્થાપવા માટે ₹20 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ હાટ મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા અને પ્રવાસન સ્થળોની સરકારી જમીન પર સ્થાપિત કરવામાં આવશે જેથી SHG ઉત્પાદનોને વધુ મોટું બજાર મળી શકે.
સાથે સાથે સખી મંડળ દ્વારા બનાવવામાં આવતા ઉત્પાદનોને સ્થાનિકથી વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડવા માટે માર્કેટિંગ અને ઈ-કોમર્સ સપોર્ટ માટે ₹25 કરોડની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.
