ETV Bharat / state

ધોલેરાથી અવકાશ સુધી ગુજરાતની ઉડાન: રાજ્યના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ

અમદાવાદ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ ઓમસ્પેસ રોકેટ એન્ડ એક્સપ્લોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (OSRE) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આ રોકેટને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 9:51 AM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હવે અવકાશ સંશોધનના ક્ષેત્રે નવી ઊંચાઈ સર કરી રહ્યું છે. ધોલેરાના બાવળીયારી ખાતે શનિવારે ગુજરાતના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ થતાં રાજ્ય માટે ઐતિહાસિક ક્ષણ સર્જાઈ હતી. અમદાવાદ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ ઓમસ્પેસ રોકેટ એન્ડ એક્સપ્લોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (OSRE) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આ રોકેટને બપોરે એક વાગ્યે સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવી.

આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવા રાજ્યના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મંત્રીએ લોન્ચિંગનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરીને યુવા વૈજ્ઞાનિકોની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ધોલેરાના બાવળીયારી ખાતે તૈયાર કરાયેલા અસ્થાયી લોન્ચિંગ કોમ્પ્લેક્સ પરથી ઉડાન ભરનાર આ સિંગલ-સ્ટેજ સબ-ઓર્બિટલ રોકેટે લગભગ ૩ કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી પહોંચી પ્રોપલ્શન, એવિઓનિક્સ અને ઓટોનોમસ રિકવરી સિસ્ટમ જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજીના સફળ પરીક્ષણો કર્યા હતા. આ રોકેટમાં હવામાન સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરી શકે તેવો મીની સેટેલાઈટ પણ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો હતો.

‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ અભિગમ હેઠળ આ રોકેટનું એરફ્રેમ કાર્બન ફાઈબર અને એડવાન્સ કમ્પોઝિટ મટીરિયલથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જેનું નિર્માણ અમદાવાદ સ્થિત ઓમસ્પેસની લેબમાં જ કરવામાં આવ્યું છે.આ મિશન IN-SPACe (ISRO) ની અધિકૃતતા હેઠળ હાથ ધરાયું હતું. લોન્ચિંગ માટે એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI), ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ અને DGCA દ્વારા જરૂરી મંજૂરીઓ તથા ટેકનિકલ સહયોગ આપવામાં આવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય કાળુભાઈ ડાભી તેમજ વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે,“ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્પેસ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સ્ટાર્ટઅપ્સ અને યુવા વૈજ્ઞાનિકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિવિધ નીતિઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. ધોલેરાથી રાજ્યના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. ગુજરાત સ્પેસટેક પોલિસી ૨2025–2030 હેઠળ રાજ્યને અવકાશ સંશોધન અને સ્પેસ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ હબ તરીકે વિકસાવવા સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.

ગુજરાત સરકારની ગુજરાત સ્પેસટેક પોલિસી 2025–2030 હેઠળ ખાનગી સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપને મળતા પ્રોત્સાહનથી રાજ્ય હવે અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. ધોલેરાથી ઉડાન ભરનાર આ સાઉન્ડિંગ રોકેટ સાથે ગુજરાતે ખાનગી સ્પેસ સેક્ટરમાં એક નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે અને યુવા વૈજ્ઞાનિકો માટે નવી સંભાવનાઓના દ્વાર ખુલ્યા છે.

TAGGED:

GUJARATS FIRST SOUNDING ROCKET
SPACE AND TECHNOLOGY
SPACE AND ENGINEERING
SOUNDING ROCKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.