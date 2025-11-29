ETV Bharat / state

ગુજરાતનું સમુદ્રી ગૌરવ 'શિવરાજપુર બીચ', છેલ્લાં બે વર્ષમાં 13 લાખ 58 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ લીધી મુલાકાત, જાણો બીચની વિશેષતા

દેવભૂમી દ્વારકા નજીક આવેલા શિવરાજપુર બીચ એ ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશ અને વિદેશના સહેલાણીઓને પણ આકર્ષી રહ્યો છે.

ગુજરાતનું સમુદ્રી ગૌરવ 'શિવરાજપુર બીચ'
ગુજરાતનું સમુદ્રી ગૌરવ 'શિવરાજપુર બીચ' (Etv Bharat)
author img

By ANI

Published : November 29, 2025 at 2:30 PM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની નગરી દ્વારકાથી માત્ર 12 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું નાનું એવું શિવરાજપુર ગામ તેના રમણીય દરિયા કિનારાના કારણે ગુજરાત સહિત દેશ અને વિદેશમાં પ્રખ્યાત બન્યું છે. આ ‘બ્લ્યૂ ફ્લેગ’ ટેગ ધરાવતો બીચ તેની સુંદરતા, સ્વચ્છતા અને વિશેષતાઓના લીધે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 13 લાખ 58 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ શિવરાજપુરના આ સુંદર દરિયાકિનારાની મુલાકાત લીધી છે. જે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટનને સફળતાપૂર્વક આકર્ષિત કરતો હોવાનું દર્શાવે છે.

'ગ્લોબલ ટુરિઝમ હબ'

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દિશાદર્શન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રનો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થયો છે અને પર્યટન ક્ષેત્રે અનેક રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થકી ગુજરાતને 'ગ્લોબલ ટુરિઝમ હબ' તરીકેની નવી ઓળખ મળી છે.

દેશ-વિદેશના સહેલાણીઓને આકર્ષે છે શિવરાજપુર બીચ
દેશ-વિદેશના સહેલાણીઓને આકર્ષે છે શિવરાજપુર બીચ (Etv Bharat Graphics)

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતનું સમગ્ર પર્યટન ક્ષેત્ર ઝડપથી આર્થિક શક્તિ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જે રાજ્યના વૈવિધ્યસભર સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને સ્થાનિક રોજગારને મજબૂત બનાવે છે.

ગુજરાતનું ગૌરવ વધારતું સ્થળ

શિવરાજપુરની સફળતા "દેખો અપના દેશ" પહેલની ભાવના સાથે સંપૂર્ણ રીતે સુસંગત છે. સ્થાનિક અને સ્થાનિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જાન્યુઆરી 2020માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ, આ પહેલમાં પાંચ મુખ્ય શ્રેણીઓનો સમાવેશ થાય છે: આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક અને વારસો, પ્રકૃતિ અને વન્યજીવન, સાહસ અને અન્ય. દ્વારકાની નિકટતા, કુદરતી સૌંદર્ય અને સાહસિક તકો સાથે, શિવરાજપુર આ રાષ્ટ્રીય અભિયાનના હેતુને સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.

શિવરાજપુર બિચની વિશેષતા
શિવરાજપુર બિચની વિશેષતા (Etv Bharat Graphics)

બ્લુ ફ્લેગ ટેગ ધરાવતો રાજ્યનો પ્રથમ બીચ

TCGL (ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ) અનુસાર, શિવરાજપુર બીચ પર 2023 માં 6,78,647 અને 2024 માં 6,80,325 પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા. શિવરાજપુર બીચને 2020 માં બ્લુ ફ્લેગ બીચ પ્રમાણપત્ર મળ્યું, જે ગુજરાતનો પ્રથમ બ્લુ ફ્લેગ બીચ બન્યો. આ પ્રતિષ્ઠિત બ્લુ ફ્લેગ બીચ એવોર્ડ પાણીની ગુણવત્તા, પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન અને સુરક્ષા અને સેવાઓ સહિત 32 માપદંડોના પાલન પર આધારિત છે. આ બીચ પર સ્કુબા ડાઇવિંગ, બોટિંગ અને જેટ સ્કીઇંગ જેવી વોટર સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી શકાય છે.

બીચની સુંદરતા અને સુવિધા

જો તમે શિવરાજપુર બીચની મુલાકાત લેશો, તો તમે માલદિવ અને ગોવાના બીચ ભૂલી જશો. અહીંનું પાણી એટલું સ્વચ્છ અને શુદ્ધ છે કે તમે અહીંથી દરિયાની પારદર્શિતા જોઈ શકો છો. તમે આ બીચ પર પ્રી-વેડિંગ શૂટ સરળતાથી કરી શકો છો. શિવરાજપુર બીચ ઘણી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, જેમાં પ્રવાસી સુવિધા કેન્દ્ર, લોકર રૂમ, રસ્તાઓ, પીવાના પાણીની સુવિધાઓ, પાર્કિંગ અને ટોઇલેટ બ્લોકનો સમાવેશ થાય છે.

છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 13 લાખ 58 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ શિવરાજપુર બીચની લીધી મુલાકાત
છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 13 લાખ 58 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ શિવરાજપુર બીચની લીધી મુલાકાત (ANI)

શિવરાજપુર બીચ કેવી રીતે જવું ?

જે લોકો પ્રથમ વખત શિવરાજપુર બીચ જોવાનો અને અહીંની રમણીયતા માણવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છે, તેના માટે જ નહીં પરંતુ સૌ કોઈ માટે શિવરાજપુર બીચ પહોંચવું એકદમ સરળ છે, શિવરાજપુર બીચ દેવભૂમિ દ્વારકાથી માત્ર 12 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. તેથી દ્વારકાથી મિનિટોમાં આ નયનરમ્ય સ્થળે પહોંચી શકાય છે. દ્વારકાથી શિવરાજપુર બીચનો માર્ગ પણ ખુબ સારો છે, તેથી જો આપની પાસે આપનું પોતાનું વાહન હોય તો મિનિટોમાં આપ અહીં પહોંચી જશો. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારની એસટી બસ દ્વારા પણ અહીં પહોંચી શકાય છે. તેમજ દ્વારકાથી ખાનગી વાહનોની સેવા પણ અહીં સુધીની સરળતાથી મળી શકે છે.

રાજ્યભરમાં પ્રવાસન અને પ્રાદેશિક અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસોને મુખ્ય સરકારી પહેલ દ્વારા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકાર પ્રાદેશિક ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ રોકાણ આકર્ષવા માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC)નું પણ આયોજન કરી રહી છે.

સ્કુબા ડાઇવિંગ, બોટિંગ અને જેટ સ્કીઇંગ જેવી વોટર સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ વધારે છે આ બીચનું આકર્ષણ
સ્કુબા ડાઇવિંગ, બોટિંગ અને જેટ સ્કીઇંગ જેવી વોટર સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ વધારે છે આ બીચનું આકર્ષણ (ANI)
શિવરાજપુર બીચને 2020 માં બ્લુ ફ્લેગ બીચ પ્રમાણપત્ર મળ્યું
શિવરાજપુર બીચને 2020 માં બ્લુ ફ્લેગ બીચ પ્રમાણપત્ર મળ્યું (ANI)

કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી બીજી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) આગામી 8-9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ રાજકોટમાં યોજાવાની છે. રાજકોટમાં આ પરિષદ શિવરાજપુર જેવા પર્યટન સ્થળોને પ્રકાશિત કરશે અને પ્રદર્શિત કરશે કે રાજ્ય કેવી રીતે તેની કુદરતી સંપત્તિ અને સાંસ્કૃતિક વારસાનો ઉપયોગ વિકસિત ગુજરાત@2047 થી વિકસિત ભારત@2047ના વિઝનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરી રહ્યું છે.

  1. વેરાવળના આદરી બીચ પર પ્રી-વેડિંગ શૂટ દરમિયાન મોજાંએ ખેંચ્યા ૭ લોકો; એક યુવતી લાપતા
  2. Somnath Beach Sports Festival 2025: વોલીબોલ અને હેન્ડબોલ સ્પર્ધામાં 280 જેટલા ખેલાડીઓનું ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદર્શન
Last Updated : November 29, 2025 at 4:28 PM IST

TAGGED:

FIRST BLUE FLAG BEACH OF GUJARAT
SHIVRAJPUR BEACH OF DWARKA
WHERE IS LOCATED SHIVRAJPUR BEACH
શિવરાજપુર બીચ દ્વારકા
SHIVRAJPUR BEACH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.