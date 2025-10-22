ETV Bharat / state

હવે રાજકોટમાં બનશે હથિયાર, રાજ્યની પ્રથમ હથિયાર ફેક્ટરીનું બાંધકામ શરૂ

ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત રાજકોટ જિલ્લામાં હથિયાર બનાવતી કંપની કાર્યરત થઈ રહી છે. જે રક્ષા ક્ષેત્રે ભારતને આત્મનિર્ભરતાની દિશામાં વધુ આગળ લઈ જશે.

રાજ્યની પ્રથમ હથિયાર ફેક્ટરીનું નિર્માણ
રાજ્યની પ્રથમ હથિયાર ફેક્ટરીનું નિર્માણ (Etv Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના સાતડા ગામમાં ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પહેલી હથિયાર બનાવતી ફેક્ટરી સ્થપાઈ રહી છે. જેનું નામ રાસ્પિયન એન્ટરપ્રાઈઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે. જે રાજ્યના ડિફેન્સ મેન્યુફક્ચરિંગ ક્ષેત્રમાં એક સિમાચિન્હ પ્રોજેક્ટ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

હાલમાં ફેક્ટરીના શેડ બાંધકામનું કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. અને આવતા જાન્યુઆરી મહિનાથી ઉત્પાદન થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટનો કુલ ખર્ચ 75 કરોડ રૂપિયા જેટલો છે, અને ફેક્ટરીનો વિસ્તાર આશરે 15,000 ચોરસ ફૂટ છે, કંપનીએ આર્મ્સ અને એમ્યુનેશનનું ઉત્પાદન તેમજ ગોળી બનાવવાની સત્તાવાર મંજૂરી મળી ચુકી છે.

સાતડા ગામનો આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના રક્ષા ઉદ્યોગ માટે માઈલસ્ટોશન સાબિત થશે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં કોઈ હથિયાર ઉત્પાદન ફેક્ટરીને મંજૂરી ન્હોતી, જેના કારણે આ ફેક્ટરી શરૂ થતાં દ દેશભરમાં ગુજરાતનું સ્થાન રાષ્ટ્રીય સ્તરે મજબૂત થશે. આ ઉપરાંત અન્ય દેશો પરની નિર્ભરતા પણ ખત્મ થશે અને આત્મનિર્ભર ભારતનું સુત્ર સાર્થક થશે.

ભારતના વિરોધી દેશ સાથે વેપાર નહીં

રાસ્પિયન એન્ટરપ્રાઈઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હર્નિલ શાહે એક સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, અમારી કંપની માત્ર આર્મીને જ પોતાનું ઉત્પાદન વેચશે. ભવિષ્યમાં પમ જો અમે અમારા ઉત્પાદનની નિકાસ કરીશું તો ભારત વિરોધી એકપણ દેશ સાથે વેપાર નહીં કરીએ તે સ્પષ્ટ છે.

  1. અમદાવાદમાં બનશે દેશનો સૌથી મોટો મોલ, દૂબઈના લૂલૂ ગ્રૂપે 519 કરોડમાં જમીન ખરીદી
  2. રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ

TAGGED:

ARMS FACTORY IN RAJKOT
SATADA VILLAGE OF RAJKOT
RAJKOT NEWS
ARMS FACTORY INAUGURATED IN GUJARAT
ARMS FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.