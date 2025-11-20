ગુજરાતના દીનદયાળ પોર્ટેની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, આ ખાસ સિદ્ધિ માટે બે પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ મળ્યા
કંડલાની વેબસાઇટ ડીપીએ અનુસાર, દીનદયાળ બંદરની સફર 1931માં મહારાવ ખેંગારજી દ્વારા આરસીસી જેટીના નિર્માણ સાથે શરૂ થઈ હતી.
Published : November 20, 2025 at 8:47 PM IST
કંડલા : મિશન એનર્જી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત સસ્ટેનપોર્ટ ઇન્ડિયા 2025, ગોવામાં, દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, કંડલાને પ્રતિષ્ઠિત ગ્રીન ગેટવે એવોર્ડ - ગ્રીન વિઝનરી પોર્ટ ઓફ ધ યરથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે.
ટકાઉપણું પહેલ અને કાર્ગો હેન્ડલિંગ સિદ્ધિ માટે બે પુરસ્કારો
DPAના ચેરમેન સુશીલ કુમાર સિંહ, IRSME એ આ સિદ્ધિનો શ્રેય DPAની "ટકાઉપણા પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા"ને આપ્યો છે. અન્ય એક સન્માનમાં, દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, કંડલાને ઐતિહાસિક 150 MMT કાર્ગો હેન્ડલિંગ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવા બદલ વિજેતા તરીકે પ્રતિષ્ઠિત સમુદ્ર મંથન એવોર્ડ મળ્યો.
મુંબઈમાં આયોજિત એક એવોર્ડ સમારોહમાં મિઝોરમના રાજ્યપાલ જનરલ (ડૉ.) વિજય કુમાર સિંહ (નિવૃત્ત) દ્વારા ટ્રાફિક મેનેજર બી. રત્ના શેખર રાવે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો. કંડલાની વેબસાઇટ ડીપીએ અનુસાર, દીનદયાળ બંદરની સફર 1931માં મહારાવ ખેંગારજી દ્વારા આરસીસી જેટીના નિર્માણ સાથે શરૂ થઈ હતી.
1947માં ભારતની સ્વતંત્રતા પછી, દીનદયાળ બંદરની સફળતાની ગાથા ચાલુ રહી અને તે 2007-08માં ભારતનું નંબર 1 બંદર બન્યું અને ત્યારથી સતત 14મા વર્ષે ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. 31 માર્ચ, 2016ના રોજ, દીનદયાળ બંદરે એક વર્ષમાં 100 MMT કાર્ગોનું સંચાલન કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સીમાચિહ્ન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ મુખ્ય બંદર છે.
દીનદયાળ બંદર, કંડલા
કંડલા બંદર, જેને દીનદયાળ બંદર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે પશ્ચિમ ભારતમાં ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં ગાંધીધામ શહેરની નજીક આવેલું એક દરિયાઈ બંદર છે. કચ્છના અખાત પર સ્થિત, તે પશ્ચિમ કિનારા પરના મુખ્ય બંદરોમાંનું એક છે. ભારતની સ્વતંત્રતા પછી, 1950ના દાયકામાં પશ્ચિમ ભારતમાં સેવા આપતા મુખ્ય દરિયાઈ બંદર તરીકે કંડલાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું.
દીનદયાળ બંદર ભારતના ઉત્તરપશ્ચિમ કિનારે કચ્છના અખાત પર સ્થિત છે, જે પાકિસ્તાનમાં કરાચી બંદરથી લગભગ 256 નોટિકલ માઇલ દક્ષિણપૂર્વમાં અને મુંબઈ (બોમ્બે) બંદરથી ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમમાં 430 નોટિકલ માઇલથી વધુ દૂર છે. કાર્ગોના સંચાલનની દ્રષ્ટિએ તે ભારતનું સૌથી મોટું બંદર છે. તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતનું સૌથી વ્યસ્ત મુખ્ય બંદર, દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી, ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી સાથે નોંધપાત્ર કાર્ગો હેન્ડલિંગ ક્ષમતા ઉમેરવા માટે તૈયારી કરી રહી છે.