ગુજરાતમાં કેમિકલ,પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગમાં મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરતું ભરૂચ

"અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝઘડિયા, દહેજ, સાયખા અને વિલાયત જેવા સુવિકસિત ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે, ભરૂચ જિલ્લો આજે વિશ્વ કક્ષાના રાસાયણિક ઇકોસિસ્ટમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બન્યું

કેમિકલ,પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગમાં મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરતું ભરૂચ
કેમિકલ,પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગમાં મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરતું ભરૂચ (CMO GUJARAT)
Published : March 26, 2026 at 11:36 AM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લો ગુજરાતના રસાયણ અને પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે રાજ્યભરમાં અગ્રેસર છે, રાજ્ય સરકારે દક્ષિણ ગુજરાત 2026 માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) પહેલા દેશના નિકાસ અર્થતંત્રમાં ભરૂચના વધતા યોગદાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

એક અખબારી યાદી અનુસાર, ગુજરાત હંમેશા ભારતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોખરે રહ્યું છે, ભરૂચ જિલ્લો કેમિકલ અને પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. "અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝઘડિયા, દહેજ, સાયખા અને વિલાયત જેવા સુવિકસિત ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે, ભરૂચ જિલ્લો આજે વિશ્વ કક્ષાના રાસાયણિક ઇકોસિસ્ટમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની ગયો છે. અસંખ્ય નાના, મધ્યમ અને મોટા ઉદ્યોગોની હાજરીએ તેની ઉત્પાદન ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવી છે, જેના કારણે તેને "ભારતની રાસાયણિક રાજધાની" નું બિરુદ મળ્યું છે,"

પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે પ્રગતિને વધુ વેગ આપવા માટે, દક્ષિણ ગુજરાત 2026 માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) સુરતમાં યોજાશે. VGRC એ રાજ્યનું એક મુખ્ય પ્રાદેશિક પ્લેટફોર્મ છે જે ઉદ્યોગ, વેપાર અને નવીનતાના ઉદ્યોગસાહસિકો, રોકાણકારો અને નીતિ નિર્માતાઓને એકસાથે લાવે છે જે રોકાણ, ટેકનોલોજીકલ સહયોગ અને વૈશ્વિક ભાગીદારી માટે નવા માર્ગો ખોલશે, જે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસના આગામી તબક્કાને આગળ ધપાવશે.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, ભરૂચમાં હાલમાં રસાયણો અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, દવાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ટરમીડિયેટ, રંગો અને રંગદ્રવ્યો, કૃષિ રસાયણો અને જંતુનાશકો, કાપડ અને રેસા સહિત પેટા ક્ષેત્રોમાં લગભગ 1,394 નાના અને મોટા ઉદ્યોગો કાર્યરત છે જે લગભગ 2 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર પૂરો પાડે છે.

" ભરૂચ જિલ્લામાં, રસાયણો અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, દવાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ટરમીડિયેટ, રંગો અને રંગદ્રવ્યો, કૃષિ રસાયણો અને જંતુનાશકો, તેમજ કાપડ અને ફાઇબર સહિત વિવિધ પેટા ક્ષેત્રોમાં લગભગ ૧,૩૯૪ નાના અને મોટા ઉદ્યોગો કાર્યરત છે. આ રાસાયણિક એકમોમાંથી ૪૫% થી વધુ અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝઘડિયા, દહેજ, સાયખા અને વિલાયત જેવા ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં સ્થિત છે, જે લગભગ ૨ લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર પૂરો પાડે છે,"

ઔદ્યોગિક વિકાસ પાછળના મુખ્ય પરિબળોની વાત કરીએ તો તેની પાછળ પરિવહન, રસ્તાઓ, વીજળી, પાણી અને કુશળ માનવશક્તિ જેવી મજબૂત માળખાકીય સુવિધાઓને આભારી છે, તેમજ રાજ્ય સરકારની અનુકૂળ નીતિઓ સાથે, ભરૂચે એક મજબૂત ઔદ્યોગિક વાતાવરણ વિકસાવ્યું છે.MSME અને મોટી કંપનીઓ બંને આ ઔદ્યોગિક પ્રગતિમાં ફાળો આપી રહ્યા છે, સ્થાનિક રોજગારમાં વધારો કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે નિકાસમાં દેશની મજબૂત હાજરી પણ નોંધાવી રહ્યા છે.

ભરૂચ જિલ્લો ભારતના આર્થિક વિકાસ માટે, ખાસ કરીને રસાયણ ક્ષેત્રમાં, એક મુખ્ય વૃદ્ધિ એન્જિન તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, અને તે દેશના કુલ રસાયણ નિકાસમાં આશરે 19% થી વધુ ફાળો આપે છે, જ્યારે ગુજરાતે ગયા વર્ષે ભારતના કુલ રસાયણ નિકાસમાં લગભગ 45% ફાળો આપ્યો હતો, જે રાજ્યના મજબૂત ઔદ્યોગિક આધાર અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ જિલ્લો રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે નિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અહીં ઉત્પાદિત વિવિધ રાસાયણિક ઉત્પાદનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, બ્રાઝિલ, જાપાન, નેધરલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા વૈશ્વિક બજારોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, જેને વિશ્વભરના ગ્રાહકો તરફથી ઉચ્ચ માન્યતા મળે છે. VGRC દક્ષિણ ગુજરાત હેઠળ , કેમિકલ અને પેટ્રોકેમિકલ ક્ષેત્ર માટે સમર્પિત સત્રો, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મીટિંગ, સ્ટાર્ટઅપ પિચ અને ઈનોવેશન ડાયલૉગથી સ્થાનિક ઉદ્યોગોને વૈશ્વિક ધોરણો સાથે સુસંગત બનાવવામાં મદદ કરશે.

સુરતમાં VGRCનું આયોજન કરવાથી પરિવહન, લોજિસ્ટિક્સ અને વેપાર પ્રવૃત્તિઓને પણ વેગ મળશે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ સાથે સહયોગ મજબૂત થશે. "આનાથી ભરૂચ અને નજીકના પ્રદેશોમાં ઉદ્યોગો માટે નવી તકો ખુલશે , નવા રોકાણો આકર્ષિત થશે અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોને પ્રેરણા મળશે," પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તાજેતરના વર્ષોમાં, ઉદ્યોગપતિઓની સકારાત્મક ભૂમિકાને કારણે, આ પ્રદેશમાં જોખમી કચરાના નિકાલ માટે ઘણી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સાઇટ્સ કાર્યરત કરવામાં આવી છે અને વાયુ પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે કરોડોની સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

શુદ્ધ કરેલ ગંદા પાણીના નિકાલ માટે, અંકલેશ્વર, ઝઘડિયા, પાનોલી, દહેજ અને વિલાયતના ગંદા પાણીને NEERI દ્વારા નિયુક્ત સ્થળોએ દરિયામાં ઊંડા છોડવામાં આવે છે.GPCB અને CPCB પાસે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ સંબંધિત પૂરતો ડેટા ઉપલબ્ધ છે, એમ પ્રકાશનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે. ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને ટકાઉ વિકાસ એ વર્તમાન સમયની મુખ્ય જરૂરિયાતો છે. ભરૂચમાં , કોમન એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ, વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ મશીનરી અને ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ (ZLD) સિસ્ટમ્સ જેવી સિસ્ટમ્સ કાર્યરત છે, જે ટકાઉ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે.

રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાસાયણિક ઉદ્યોગ માટે જરૂરી માળખાગત માળખું બનાવીને, તે મુજબ ઔદ્યોગિક વસાહતોનો વિકાસ કરીને, સરળ હપ્તા યોજનાઓ દ્વારા જમીન ફાળવીને અને સરકારી સબસિડી, વીજળી બિલમાં છૂટછાટ અને અગાઉના સેવા કર અને હવે GST ભરપાઈ યોજનાઓ જેવા લાભો આપીને, સરકારે આ ક્ષેત્રને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપ્યો છે. રાજ્ય સરકારની સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ અને ઓનલાઈન પોર્ટલથી ઉદ્યોગો માટે મંજૂરી પ્રક્રિયા સરળ બની છે. સમય અને ખર્ચ બંનેમાં આ બચત વધુ ઉદ્યોગોની સ્થાપના તરફ દોરી જશે.

