ગુજરાતની 109 નગરપાલિકાઓ પર વીજ બિલનું કરોડોનું દેવું! વિધાનસભામાં ખુલ્યા ચોંકાવનારા આંકડા

પ્રશ્નના જવાબમાં રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગૃહમાં મહત્વપૂર્ણ આંકડા રજૂ કર્યા હતા.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 13, 2026 at 2:11 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ બજેટ સત્ર દરમિયાન રાજ્યની નગરપાલિકાઓ પર બાકી રહેલા વીજ બિલનો મુદ્દો ગૃહમાં ચર્ચાનો કેન્દ્ર બન્યો હતો. પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન કોંગ્રેસના આંકલાવના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ રાજ્યની નગરપાલિકાઓ દ્વારા વીજ બિલની ચુકવણીમાં કેટલો બાકી છે તે અંગે સરકાર પાસે વિગતવાર માહિતી માગી હતી.

પ્રશ્નના જવાબમાં રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગૃહમાં મહત્વપૂર્ણ આંકડા રજૂ કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની અનેક નગરપાલિકાઓ દ્વારા વીજ બિલની ચુકવણી સમયસર કરવામાં ન આવતા મોટા પ્રમાણમાં બાકી રકમ ઉભી થઈ છે.

સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા આંકડા મુજબ 31 જાન્યુઆરી 2026ની સ્થિતિએ ગુજરાતની 109 નગરપાલિકાઓ પર 50 લાખ રૂપિયા કરતાં વધુનું વીજ બિલ બાકી છે. એટલે કે રાજ્યની અનેક નગરપાલિકાઓ પર વીજ કંપનીઓનું કરોડો રૂપિયાનું લેણું બાકી છે.

વસૂલાત અંગે ઊર્જા મંત્રીએ ગૃહમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વીજ કંપનીઓએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નોંધપાત્ર વસૂલાત પણ કરી છે. વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 325.57 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 372.27 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત થઈ છે. આમ, છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ મળીને 697.84 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરવામાં આવી છે.

બાકી વીજ બિલની વસૂલાત માટે વીજ કંપનીઓ દ્વારા નક્કી કરેલી પ્રક્રિયા મુજબ પગલાં લેવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા બાકી રકમ ધરાવતી નગરપાલિકાઓને 15 દિવસની લેખિત નોટિસ આપવામાં આવે છે. જો તે સમયગાળામાં ચુકવણી ન થાય તો ત્યારબાદ 24 કલાકની અંતિમ નોટિસ પાઠવવામાં આવે છે.

જો છતાં પણ બાકી બિલ ભરવામાં ન આવે તો વીજ કંપનીઓ દ્વારા વીજ જોડાણ કાપી નાખવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

જોકે નગરપાલિકાઓમાં વીજ જોડાણો મુખ્યત્વે સ્ટ્રીટલાઈટ અને પાણી પુરવઠા જેવી આવશ્યક જાહેર સેવાઓ માટે હોય છે. જેના કારણે સીધો અસર સામાન્ય નાગરિકો પર પડી શકે છે. તેથી વીજ કંપનીઓ અને પ્રાદેશિક કમિશનરો નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને પ્રમુખ સાથે સંકલન સાધીને બાકી રકમ વસૂલવાનો પ્રયાસ કરે છે. નાણાં ભરાયા બાદ વીજ જોડાણ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે છે જેથી જનતાને અગવડ ન પડે.

આ દરમિયાન ભાજપના ડભોઇના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાએ પણ ગૃહમાં વીજ પુરવઠાને લઈને મહત્વનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડભોઇ નગરપાલિકા વિસ્તારમાંથી પસાર થતા હાઇવે પર સ્ટ્રીટલાઈટ લગાવવામાં આવી છે પરંતુ તેના વીજ બિલનો ખર્ચ નગરપાલિકાને ભરવો પડે છે. જેના કારણે નગરપાલિકા પર આર્થિક બોજ વધે છે.

આ ઉપરાંત તેમણે ડભોઇ વિસ્તારમાં વારંવાર વીજ પુરવઠો ખોરવાતો હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે ક્યારેક ‘મન કી બાત’ જેવા કાર્યક્રમો દરમિયાન પણ વીજ પુરવઠો બંધ થઈ જતો હોય છે. ધારાસભ્યના આ નિવેદન બાદ ગૃહમાં થોડા સમય માટે સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો.

આ મુદ્દે ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે હાઇવે લાંબો હોવાથી તેની લાઈટોના વીજ બિલની જવાબદારી નગરપાલિકાને આપવામાં આવી છે. જોકે ડભોઇ વિસ્તારમાં ઊભી થયેલી સમસ્યાનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવશે તેવું તેમણે ગૃહમાં આશ્વાસન આપ્યું હતું.આ રીતે ગુજરાતની અનેક નગરપાલિકાઓ પર વધતા વીજ બિલના બાકી લેણાંનો મુદ્દો વિધાનસભામાં ચર્ચાનો મહત્વનો વિષય બન્યો હતો અને રાજ્યની સ્થાનિક સંસ્થાઓની આર્થિક સ્થિતિ અંગે પણ પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા.

