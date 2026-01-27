નેપાળમાં Gen-Z આંદોલન દરમિયાન જેલમાંથી ભાગેલો ગુજરાતી યુવક અમદાવાદમાંથી પકડાયો
આરોપી ધર્મેશ ચુનારા જુલાઈ 2025માં નેપાળની જેલમાં ધકેલાયો હતો. તેને 13 કિલો હાઈબ્રિડ ગંજા સાથે પકડવામાં આવ્યો હતો.
Published : January 27, 2026 at 6:45 PM IST
અમદાવાદ: ગયા વર્ષે 'Gen-Z' વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન નેપાળની જેલમાંથી ભાગી ગયેલા ગુજરાતના અમદાવાદના રહેવાસી એક વ્યક્તિને સ્થાનિક પોલીસે પકડી લીધો છે. આરોપી યુવકને ડ્રગ્સના આરોપમાં મહિનાઓ નેપાળની જેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. મંગળવારે અધિકારીઓએ આ અંગે જાણકારી આપી હતી. પોલીસે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના ઠક્કરબાપા નગર રોડના રહેવાસી આરોપી ધર્મેશ ચુનારાને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડ્યો હતો.
આરોપી ધર્મેશ ચુનારા ગયા વર્ષે નેપાળમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ત્યાંની ભદ્ર જેલમાંથી ભાગી ગયો હતો. ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, નેપાળ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા, જેનું નેતૃત્વ Gen-Z દ્વારા કરાયું હતું. આ વિરોધ પ્રદર્શનના કારણે નેપાળ હચમચી ઉઠ્યો હતો. જે મોટાભાગે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સરકારના પ્રતિબંધ સામેના ગુસ્સાને કારણે ઉશ્કેરવામાં આવ્યું હતું.
ગાંજાના કેસમાં જેલમાં બંધ હતો
પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું હતું કે, જુલાઈ 2025 માં બેંગકોક-નેપાળ ફ્લાઇટ નં. TG-319 દ્વારા બેંગકોકથી નેપાળ ઉતરનાર ચુનારાને આશરે 13 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના 13 કિલોગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે પકડવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ નેપાળ અધિકારીઓ દ્વારા કાનૂની કાર્યવાહી બાદ તેને કાઠમંડુની ભદ્ર જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
કેદીઓ જેલ તોડીને ફરાર થયા હતા
નેપાળમાં Gen-Z વિરોધ દરમિયાન, કેટલાક કાર્યકરોએ ભદ્ર જેલમાં તોડફોડ કરી હતી, જ્યાં ચુનારાને રાખવામાં આવ્યો હતો. ઘટના દરમિયાન, ત્યાં રાખવામાં આવેલા બધા કેદીઓ ભાગી ગયા હતા. તેમાં કેટલાક ભારતીય નાગરિકો પણ હતા.
નેપાળ સરકારે કેદીઓની યાદી આપી હતી
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, નેપાળ સરકારે આ ભાગી ગયેલા કેદીઓની યાદી બહાર પાડી હતી, જેના આધારે સશસ્ત્ર સીમા બળ (SSB), દિલ્હીએ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં CID ક્રાઇમ યુનિટ સહિત ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ભાગી ગયેલા કેદીઓની વિગતો શેર કરી હતી.
SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા મુજબ, ચુનારા, જેનું સંપૂર્ણ નામ અને સરનામું ઉપલબ્ધ નહોતું, તેને માનવ ગુપ્ત માહિતી અને તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીએ જણાવ્યું કે, તે નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રોપિક પદાર્થોના કેસમાં ભદ્ર જેલમાં બંધ હતો.
Gen-Z વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, જ્યારે કેદીઓ જેલમાં તોડફોડ કરીને ભાગી ગયા હતા, ત્યારે ચુનારા પણ તેમાં સામેલ હતો. તે ભારત-નેપાળ સોનાલી સરહદ દ્વારા ભારતમાં પ્રવેશ્યો હતો, ત્યારબાદ તે અમદાવાદ આવ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી માટે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.
