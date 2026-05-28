કેનેડામાં ગુજરાતી મહિલાની હત્યા, આણંદ જિલ્લાના બોરસદની 22 વર્ષીય વિધી મેઘાનીની નિર્મમ હત્યા
કેનેડામાં રહી અભ્યાસ કરતી વિધી અભ્યાસ સાથે નોકરી પણ કરતી હતી અને પી.આર મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહી હતી.
Published : May 28, 2026 at 5:40 PM IST
આણંદ : વિદેશમાં અભ્યાસ અને સારા ભવિષ્યના સપના લઈને ગયેલી ગુજરાતીની વધુ એક દીકરી કરૂણ ઘટનાનો ભોગ બની છે. આણંદ જિલ્લાના બોરસદની 22 વર્ષીય આશાસ્પદ યુવતી વિધી કલ્પેશકુમાર મેઘાની કેનેડાના નાયગ્રા વિસ્તારમાં ચાકૂના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી કેનેડામાં રહી અભ્યાસ કરતી વિધી અભ્યાસ સાથે નોકરી પણ કરતી હતી અને પી.આર મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહી હતી.
પરિવારના સપનાઓને સાકાર કરવા માટે વિધી અભ્યાસ સાથે નોકરી પણ કરતી હતી અને કેનેડામાં પી.આર મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહી હતી. 15 મેના રોજ ઘરેથી બહાર નીકળ્યા બાદ આ દુર્ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. સ્થાનિક પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે. દીકરીના મોતના સમાચાર મળતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને સમગ્ર બોરસદ પંથકમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.
"અમારી દિકરી 4 વર્ષથી સ્ટુડન્ટ વિઝા પર કેનેડા હતી. આ બનાવ 15 મે ના રોજ બન્યો હતો. અમને ગઈકાલે જાણ થઈ છે.અમને ઓફિશયલ ઈમેઈલ આવ્યો એટલે અમે તપાસ કરાવી હતી.સરકાર પાસે એટલી અપેક્ષા છે કે મારી દિકરીના આરોપી છે તેમને ફાંસીની સજા કાં તો તેમને આજીવન કેદની સજા આપે એટલી જ અમારી માંગ છે." - કલ્પેશ મેઘા, મૃતકના પિતા
મળતી માહિતી મુજબ, 15 મેના રોજ વિધી ઘરેથી બહાર નીકળી હતી, ત્યારબાદ અમેરિકન બોર્ડર નજીક તેની ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલાખોરે ચાકૂના ઘા ઝીંકતા યુવતીનું મોત નિપજ્યું હતું. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ઘટનાએ કેનેડામાં વસતા ગુજરાતી પરિવારોમાં પણ ચિંતા વધારી છે.
એક તરફ વિધીના અંતિમ સંસ્કાર કેનેડામાં જ કરવામાં આવનાર હોવાનું સામે આવ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ વતન બોરસદમાં પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો છે. સંતાનને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે વિદેશ મોકલનાર પરિવાર માટે આ સમાચાર અસહ્ય સાબિત થયા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમેરિકા, કેનેડા સહિતના દેશોમાં ગુજરાતીઓ ઉપર હુમલા અને હત્યાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, જેને લઈને હવે વિદેશમાં ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારોની સુરક્ષા અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.
