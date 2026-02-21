વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ: એ ગુજરાતી કૃતિઓ જે અંગ્રેજી તથા અન્ય ભાષાઓમાં છપાઈ અને પોંખાઈ
ગુજરાતીમાં એવી ઘણી સાહિત્યકૃતિઓ રચાઈ છે જે વખત જતા અંગ્રેજી તથા અન્ય ભાષાઓમાં અનુવાદ પામી અને ખૂબ પ્રેમ મેળવ્યો
Published : February 21, 2026 at 3:45 PM IST
કહેવાય છે કે, 'ભાવને ભાષા ન હોચ'. મહદ્અંશે સાચું પણ છે પરંતુ જ્યારે ભાવ એકમાત્ર ભાષા થકી પ્રગટ થયેલા હોય ત્યારે તેના વિસ્તાર માટે ભાષાની જરૂર પડે છે. ફિલ્મોમાં ભાષા ઉપરાંત અભિનય, સ્થિતિ-પરિસ્થિતિ, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યૂઝિક જેવી બાબતો હોય છે જે દર્શકને જે-તે ભાષા ન આવડતી હોય તો પણ પોતાની લાગણીઓ સમજાવી દે છે પરંતુ લખાયેલા શબ્દોમાં આવું થતું નથી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ વાર્તા કે પુસ્તક જ્યારે એક ભાષામાં લખાયું હોય ત્યારે તેમાં રહેલા ભાવને તે ભાષા સિવાયના અન્ય વાંચકો સુધી પહોંચવા માટે બીજી ભાષાના પહેરણ પહેરવાં પડે છે. અંગ્રેજીને અઘોષિત રીતે યુનિવર્સલ ભાષા તરીકેની માન્યતા છે, એટલે કોઈપણ કૃતિ જ્યારે પોતાની મૂળ ભાષાથી તેમાં અનુવાદ પામે છે ત્યારે તેના ભાવ અને ભાવકોનો વિસ્તાર વધે છે. 21 ફેબ્રુઆરી એટલે કે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ નિમિત્તે આપણે એવી જ કેટલીક ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલી અદભુત રચનાઓની વાત કરીશું જે અંગ્રેજીમાં અનુવાદિત થઈ અને વિશ્વભરના વાંચકો સુધી પહોંચી.
1. પોસ્ટઑફિસ (ધુમકેતુ):
ગુજરાતી ભાષાના દિગ્ગજ સાહિત્યકાર ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી એટલે કે 'ધુમકેતુ'ની ટૂંકી વાર્તા 'પોસ્ટઑફિસ'થી ભાગ્યે જ કોઈ અજાણ હશે. વિદેશ પરણાવેલી પુત્રીના વિરહમાં ઝૂરતાં અલી ડોસાને કોણ ભૂલી શકે? આ વાર્તાના પાત્રો, કથાવસ્તુ અને વર્ણન એટલા અદભુત છે જેને પણ આ વાર્તા વાંચી છે તે તેને વિસરાવી શકે નહીં. વાર્તા એટલી લોકપ્રિય બની કે પછીથી તે અંગ્રેજીમાં 'ધ લેટર' નામથી અનુવાદિત થઈ અને ત્યાં પણ વાંચકોના દિલમાં એક આગવું સ્થાન ઊભું કર્યું. બાદમાં બીજા કેટલાક નામથી પણ આ વાર્તાના અનુવાદ થયેલા છે.
2. સરસ્વતીચંદ્ર (ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી):
ગુજરાતી સાહિત્યની ક્લાસિક નવકલકથાઓમાં સ્થાન પામતી કૃતિને પણ તેની લોકપ્રિયતાને ધ્યાને રાખી અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવી.ભાષાની રીતે ઉત્તમ કૃતિઓમાં સ્થાન પામતી 4 ભાગમાં વહેંચાયેલી આ નવલકથાને ત્રિદિપ સુહૃુદે ખૂબ જ કુનેહપૂર્વક તેના મર્મને પકડી રાખીને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરી છે.
3. માનવીની ભવાઈ:
જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિજેતા અને પોતાની આગવી સરળ છતાં માનવીય સંવેદનાઓથી ભરપૂર લેખનશૈલી માટે જાણીતા પન્નાલાલ પટેલની આ કૃતિને ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાલજયી માનવામાં આવે છે. સંવત 1956 અને તેની આસપાસના સમયમાં પડેલા ભારે દુષ્કાળ અને તેને કારણે ઉદભવેલી પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત આ નવલકથા એટલી ચોટદાર છે તે વાંચકને હચમચાવી મુકે છે. 'માનવીની ભવાઈ'ને સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા 'Edurance, a droll saga' નામથી અંગ્રેજીમાં અનુવાદિત કરવામાં આવી છે. પન્નાલાલને તેમની આ જ કૃતિ માટે 'જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર'થી સન્માનિત કરાયા હતા.
4.સાત પગલાં આકાશમાં (કુંદનિકા કાપડિયા)
એ ગુજરાતી સાહિત્યકાર કુન્દનિકા કાપડિયાની સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના સંબંધોની નાજુક સમસ્યાઓના સંદર્ભે નારીજીવનની વ્યથાઓને નિરુપતી નવલકથા છે. સ્ત્રીનું અસ્તિત્વ અને તેની અસ્મિતા વચ્ચેના સંઘર્ષની કથા અહીં આલેખાયેલી છે. આ નવલકથા ખૂબ વાંચકોમાં લોકપ્રિય નીવડેલ છે. આ નવલકથા 'સેવન સ્ટેપ્સ ઈન સ્કાય' નામે અંગ્રેજીમાં જ્યારે 'દીવારોં કે પાર આકાશ' નામથી હિન્દીમાં પણ અનુવાદિત થઈ છે.વળી, પુસ્તકની લોકપ્રિયતા એટલી વધુ કે આ તેના પરથી એક ગુજરાતી ટી.વી. ધારાવાહિક શ્રેણી પણ પ્રસારીત થઇ ચુકી છે. ત્યાર બાદ એક હિંદી ધારાવાહિક 'ઉમ્મીદ નયી સુબહ કી' પણ બની હતે જે દૂરદર્શનના દૂરદર્શન દોપહર પર પ્રસારિત થઈ હતી. 'સાત પગલાં આકાશમાં' માટે કુંદનિકા કાપડિયાને સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કારની પણ નવાઝવામાં આવેલા.
5. અખેપાતર (બિંદુ ભટ્ટ)
બિંદુ ભટ્ટની આ નવલકથા માટે તેમને 2003માં સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 271 પાનાંની આ વાર્તાના કેન્દ્રમાં એક બ્રાહ્મણ મહિલા કંચન છે, જેનાં પૂર્વજો ગામના પુજારી અને કર્મકાંડ કરાવી આપતાં હતા. સ્વ સાથે સમય વીતાવવા તથા ભાવી અને વર્તમાનને એક સાથે પકડવા માટે ગામ પરત ફર્યા બાદ, તે ગામના એક હિન્દુ મંદિરમાં રહે છે અને પોતાના ભૂતકાળને યાદ કરે છે. વાર્તા ભૂતકાળ અને વર્તમાનની ઘટનાઓ ચિતરતી આગળ વધે છે. આ નવલકથા નાયિકાના અંગત તેમજ પારિવારિક જીવનમાં ઉથલપાથલનો ઇતિહાસ દર્શાવે છે. 'અખેપાતર' અંગેજી અને હિન્દી ભાષામાં પણ અનુવાદ પામેલી કૃતિ છે.
6. મળેલાં જીવ (પન્નાલાલ પટેલ)
પન્નાલાલ પટેલની બીજી એક ક્લાસિક નવલકથા 'મળેલાં જીવ' પણ અત્યંત લોકપ્રિય છે. વાર્તા બે મુખ્ય પાત્રો કાનજી અને જીવીની કરુણ પ્રેમકથા છે અને તેમાં જે-તે સમયની સામાજિક પરિસ્થિતિનો ચિતાર ખૂબ જ ચોટદાર રીતે કરવામાં આવ્યો છે. આ નવલકથા 'કાનજી એન્ડ જીવી : અ ટ્રેજિક લવસ્ટોરી' નામથી અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવેલી છે.
7. છિન્નપત્ર (સુરેશ જોષી)
ગુજરાતી ભાષાની એક પ્રયોગશીલ નવલકથામાં સ્થાન પામતી આ નવલકથા માલા અને અજય નામના બે પાત્રોની આજુ-બાજુ આકાર પામે છે. આ નવલકથામા ફ્લૅશબૅક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે. વિવેચક સુમન શાહે આ નવલકથાને 'પ્રેમનું મેટાફિજિક્સ' કહીને ઓળખાવી છે. છિન્નપત્રને ત્રિદિપ સુહૃર્દે Crumpled Letter નામથી અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરી છે.
8. કરણ ઘેલો
ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા તરીકે ઓળખાતી 'કરણઘેલો' ગુજરાતના છેલ્લા રાજપૂત રાજા કરણ વાધેલાની શૌર્યગાથા છે. નવલકથાને આ જ નામથી અંગ્રેજીમાં પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવેલી છે.
9. પાટણ ટ્રાયોલૉજી
ગુજરાતી સાહિત્યમાં જેમના ઉલ્લેખ વિના વાત આગળ ન વધી શકે એવા દિગ્ગજ નવલકથાકાર કનૈયાલાલ મુન્શીની અતિ પ્રસિદ્ધ નવલકથાઓ 'ગુજરાતનો નાથ', પાટણની પ્રભુતા અને રાજાધિરાજ અંગ્રેજીમાં અનુક્રમે ધ માસ્ટર ઑફ ગુજરાત, ગ્લોરી ઑફ પાટન અને ધ કિંગ ઑફ કિંગ્સ નામથી પ્રકાશિત થઈ છે. આને પાટણ ટ્રાયોલૉજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
