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કિંજલ રબારી કથિત અપહરણ કેસમાં ફિલ્મી વળાંક, સિંગરે મરજીથી કારમાં બેઠી હોવાનું જણાવ્યું

ચાંદખેડા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી CCTV ફૂટેજ તપાસતા ગાયિકા કિંજલ રબારી જાતે જ કારમાં બેસીને જતી જોવા મળી હતી જેનાથી અપહરણની થિયરી પર સવાલો ઉભા થયા.

કિંજલ રબારી અપહરણ કેસમાં ફિલ્મી વળાંક
કિંજલ રબારી અપહરણ કેસમાં ફિલ્મી વળાંક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 8:17 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતી ગાયિકા કિંજલ રબારી ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. અમદાવાદમાં તેના કથિત અપહરણની વાત સામે આવતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી. કિંજલના પતિ મુકેશ દેસાઈએ પોલીસને જાણ કરી હતી કે બે કારમાં આવેલા અજાણ્યા શખસો તેમની પત્નીનું અપહરણ કરીને લઈ ગયા છે. જોકે, પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં CCTV ફૂટેજમાં કિંજલ જાતે જ એક કારમાં બેસતી જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ કિંજલનો વીડિયો સામે આવ્યો, જેમાં તેણે પોતાનું અપહરણ થયું હોવાની વાતને નકારી કાઢી છે.

કિંજલ રબારી અગાઉ પણ વિવિધ વિવાદોને કારણે ચર્ચામાં રહી ચૂકી છે. ખાસ કરીને પોતાના અંગત જીવન અને લગ્નને લઈને અગાઉ પણ તેણે વીડિયો જાહેર કરીને પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. હાલ ફરી એકવાર તેના અંગત જીવન સાથે જોડાયેલી ઘટનાને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને આ વખતે પણ કિંજલે વીડિયો મારફતે પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે.

અપહરણ કેસમાં સિંગર કિંજલ રબારીનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

પતિની જાણ બાદ પોલીસ દોડતી થઈ, CCTVમાં અલગ જ દૃશ્ય સામે આવ્યું

કિંજલના પતિ મુકેશ દેસાઈએ અમદાવાદ પોલીસને જાણ કરી હતી કે તેઓ પત્ની સાથે ચાંદખેડાના CBD મોલમાં ફિલ્મ જોવા ગયા હતા. મોલની બહાર આવ્યા બાદ બે કારમાં આવેલા અજાણ્યા શખસો કિંજલને લઈ ગયા હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.

મેસેજ મળતા ચાંદખેડા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આસપાસના CCTV ફૂટેજની તપાસ શરૂ કરી હતી. CCTVમાં કિંજલ જાતે જ કારમાં બેસીને જતી હોવાનું પોલીસને જોવા મળ્યું હતું.

ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના PI જયેશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, અપહરણ અંગેની જાણ મળ્યા બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. CCTV ફૂટેજમાં કિંજલ ગાડીમાં બેસીને જતી જોવા મળી છે. હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે અને કિંજલનું અપહરણ થયું હતું કે તે પોતાની સ્વેચ્છાએ ગઈ છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે કિંજલના પતિ અને અન્ય સંબંધિત લોકોના નિવેદન લેવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી છે.

ઘટનાના થોડા જ સમયમાં કિંજલનો વીડિયો વાયરલ, અપહરણના દાવાને ફગાવ્યો

પોલીસ તપાસ વચ્ચે કિંજલ રબારીનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં કિંજલે જણાવ્યું છે કે તેનું અપહરણ થયું નથી અને તે પોતાની સ્વેચ્છાએ પોતાના પતિ સાથે આવી છે.

કિંજલે વીડિયોમાં પોતાના લગ્ન અને પરિવાર સાથેના વિવાદ અંગે પણ વાત કરી છે. તેણે જણાવ્યું કે તેણે અશોકકુમાર વાલાભાઈ ચૌધરી સાથે 2 મે, 2024ના રોજ લગ્ન કર્યા હતા. પરિવારને મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પરિવાર સહમત ન થતાં તેણે પોતાના પતિને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા અને 10 માર્ચ, 2026ના રોજ પોતાની સ્વેચ્છાએ તેમની સાથે ગઈ હતી.

કિંજલના જણાવ્યા પ્રમાણે, ત્યારબાદ તેના પતિને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને તેને બળજબરીથી પિયરપક્ષના લોકો ઘરે લઈ ગયા હતા. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો કે તેને રાધનપુર કોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી કરવા માટે બળજબરી કરવામાં આવી હતી અને ઘરે રાખવામાં આવી હતી.

‘મારા જીવને ખતરો હતો, એટલે પતિ સાથે આવી’

કિંજલે વીડિયોમાં એવો દાવો પણ કર્યો કે ત્યારબાદ તેને અન્ય વ્યક્તિ સાથે મોકલવામાં આવી હતી અને ત્યાં તેમજ પોતાના ઘરે તેના જીવને જોખમ હતું. આથી તેણે પોતાના પતિ અશોકકુમારનો સંપર્ક કર્યો અને તેમની સાથે આવી ગઈ હોવાનું જણાવ્યું.

કિંજલે વધુમાં જણાવ્યું કે 6 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ તે પોતાના પતિ સાથે પોતાની સ્વેચ્છાએ આવી છે અને હાલમાં સુરક્ષિત છે. તેણે લોકોને અપીલ કરી કે તેનું કોઈએ અપહરણ કર્યું નથી અને આ મામલે કોઈ ખોટી ફરિયાદ કે કેસ કરવામાં ન આવે.

હાલ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફ પતિ દ્વારા અપહરણનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે CCTV ફૂટેજ અને કિંજલના વીડિયોમાં તે પોતાની ઇચ્છાથી કારમાં જતી હોવાનો દાવો કરી રહી છે. હવે પોલીસની તપાસ બાદ જ સમગ્ર મામલાની હકીકત સ્પષ્ટ થશે.

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