હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક જહાજ પર હુમલામાં ગુજરાતના ખલાસીનું મોત, પરિવારજનોએ ઓમાનમાં દફનાવવાની યોજના બનાવી
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા માલવાહક જહાજ પર શંકાસ્પદ ડ્રોન હુમલો થયો હતો.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 5:41 PM IST
ખંભાળિયા: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા માલવાહક જહાજ પર શંકાસ્પદ ડ્રોન હુમલો થયો હતો. આ હુમલામાં 25 વર્ષીય ખલાસી દેવભૂમિ દ્વારકાનો વતની હોવાનું જહાજના માલિકના એક સંબંધીએ જણાવ્યું છે.
નહીમ અઝીઝ ગંધાર તે જહાજ પર સવાર 14 ક્રૂ મેમ્બર પૈકીનો એક હતો. આ જહાજ જામનગરના બેડી બંદરે રજિસ્ટર્ડ હતું. તેમણે જણાવ્યું કે તમામ ક્રૂ મેમ્બરો સલાયાના રહેવાસી હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, કાયકાદીય ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થત હોવાથી, ખલાસીના પરિવારે ગંધારને ઓમાનમાં જ દફનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
અકબર અહેમદ સુંભાનિયા, જેમન નાનો ભાઇ જુસાબ આ જહાજનો માલિક છે, તેમણે જણાવ્યું કે આ હુમલામાં 'મેકેનાઇઝ્ડ સેઇલિંગ વેસલ' (MSV-યાંત્રિક સઢવાળું જહાજ) સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું અને તેમાં લઇ જવામાં આવી રહેલો ખજૂરો જથ્થો પણ નષ્ટ થઇ ગયો હતો. ભારત દ્વારા આ હુમલાની સખત નિંદા કરવામાં આવી છે.
સુંભાનિયાએ જણાવ્યું કે, 'અલ જુસુફી' નામનું આ જહાજ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના હમરિયા બંદરથી પોરબંદર તરફ લગભગ 900 મેટ્રિક ટન ખજૂર લઈને જઈ રહ્યું હતું, ત્યારે 2 નવેમ્બરના રોજ ઓમાનના દરિયાકાંઠે લિમાહ નજીક તેના પર હુમલો થયો હતો.
સલાયાથી ફોન પર PTI સાથે વાત કરતા સુંભાનિયાએ કહ્યું, "જ્યારે હુમલો થયો ત્યારે ગંધાર કેબિનની અંદર સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પાસે હતા. તેમના પગના એક ભાગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર થયું હતું અને તેમનો ડાબો હાથ પણ ખરાબ રીતે ઘાયલ થયો હતો."
સુંભાનિયાએ જણાવ્યું કે, 2 નવેમ્બરના રોજ સાંજે લગભગ 4:45 વાગ્યે તેમને જહાજના કેપ્ટનનો ફોન આવ્યો હતો, જેમણે જાણ કરી કે જહાજ પર ડ્રોન હુમલો થયો છે અને તેમાં આગ લાગી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું, "હુમલાના પાંચ મિનિટની અંદર જ તમામ ક્રૂ મેમ્બરો લાઇફબોટમાં (બચાવ નૌકામાં) સવાર થઈ ગયા હતા." સુંભાનિયાના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે આ શંકાસ્પદ ડ્રોન હુમલો થયો, ત્યારે જહાજ ઓમાનના દરિયાકાંઠાની નજીક કિનારાથી લગભગ બે કિમી દૂર અને લિમાહ બંદર પસાર કર્યાના થોડા નોટિકલ માઇલના અંતરે હતું.
તેમણે કહ્યું કે આ હુમલામાં જહાજ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું, જેનાથી 2 થી 3 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે; સાથે જ જહાજમાં રહેલો ખજૂરનો જથ્થો પણ નષ્ટ થઈ ગયો. સુંભાનિયાએ જણાવ્યું કે, આ MSV-ભારતીય સઢવાળું જહાજ) સલાયાથી સંચાલિત થતું હતું, જ્યાં તેઓ અને તેમના ભાઈ રહે છે. તેમણે કહ્યું કે, મે-જૂન મહિનામાં ગુજરાતથી યુએઈ (UAE) પહોંચ્યા બાદ, ત્રણ-ચાર મહિના પહેલા જહાજ પર ક્રૂ (કર્મચારીઓ)ની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, કાયદાકીય ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થવાની શક્યતાને જોતાં, ગંધારના પરિવારે તેના મૃતદેહને ભારત લાવવાને બદલે ઓમાનના ખાસાબ બંદરે જ તેને દફનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. અન્ય ક્રૂ મેમ્બરે વિઝા માટે અરજી કરી દીધી છે અને તેઓ મંજૂરીની રાહ જોઇ રહ્યા છે. ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ ફ્લાઇટ દ્વારા ભારત પરત ફરશે.
3 નવેમ્બરના રોજ X પર એક પોસ્ટમાં, કેન્દ્રીય બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતું કે તેમનું મંત્રાલય અને ઓમાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ સ્થાનિક સત્તાવાળાઓના સંપર્કમાં છે, જેથી બચી ગયેલા 13 લોકોને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે અને તેઓ ઝડપથી ભારત ફરી શકે.
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