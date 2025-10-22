બેસતા વર્ષે દ્વારકામાં ભક્તોનો મહાસાગર છલકાયો, દ્વારકાધીશના દર્શન કરી નવા વર્ષની કરી શરૂઆત
નવા વર્ષનો આરંભ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આશીર્વાદથી કરવાની સદીઓ જૂની પરંપરા અનુસાર દેશ-વિદેશમાંથી ભક્તો દ્વારકા આવી પહોંચ્યા હતાં.
દેવભૂમિ દ્વારકા: યાત્રાધામ દ્વારકામા નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોની ભારે જનમેદની ઉમટી પડી હતી. વહેલી સવારથી જ દ્વારકાધીશના જગત મંદિરે લોકોનો માનવ મહેરામણ જોવા મળ્યો હતો. નવા વર્ષનો આરંભ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આશીર્વાદથી કરવાની સદીઓ જૂની પરંપરા અનુસાર દેશ-વિદેશમાંથી ભક્તો દ્વારકા આવી પહોંચ્યા હતાં. ‘જય દ્વારકાધીશ’ના ગુંજતા નાદ સાથે આખું દ્વારકા શહેર જાણે ભક્તિભાવમાં લીન થઈ ગયું હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાયુ હતું.
લોકોનું માનવું છે કે, વર્ષના પ્રથમ દિવસે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને જીવનમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે છે. અસંખ્ય લોકો પરિવાર સાથે, યુવાનો મિત્રો સાથે તેમજ વડિલો દ્વારકાધીશના દર્શને આવ્યા હોવાથી મંદિરના ગર્ભગૃહથી લઈને મંદિરના પરિસર બહાર સુધી લોકોની લાંબી કરતા જોવા મળી હતી. તેમ છતાં કોઈ ધક્કામુક્કી નહીં અને ખુબ જ ધીરજપૂર્વક અને શાંતિથી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતાં.
મંદિર પ્રાંગણમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો:
બેસતા વર્ષના પર્વે મંદિરના પરિસરમાં આરતી અને ભજન કીર્તનના સૂર રેલાતા સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું.ભક્તોને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે મંદિર ટ્રસ્ટ, સ્થાનિક તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. સુરક્ષા દળો દ્વારા પણ સમગ્ર વિસ્તારમાં કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સ્વયંસેવક મંડળો દ્વારા પણ ભીડ નિયંત્રણ, પાણી અને પ્રસારણ સુવિધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
સ્થાનિક વેપારીઓ માટે પણ આ સમય ખાસ હોય છે, કારણ કે યાત્રાધામમાં આવતા ભક્તોના કારણે શહેરના અર્થતંત્રમાં વધારો થાય છે. દ્વારકાની હોટલો, ધર્મશાળાઓ અને ભોજનાલયોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે.
આ રીતે દ્વારકા ધામમાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આધ્યાત્મિકતાનો સમન્વય જોવા મળ્યો. નવા વર્ષની શરૂઆત ભગવાન દ્વારકાધીશના આશીર્વાદથી કરીને ભક્તજનોએ ધન્તાય અનુભવી હતી અને સૌના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.