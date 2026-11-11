ગૌમાતા સાથે ગોવાળોની દોડ, ઝાલાવાડ પંથકમાં 150 વર્ષથી ચાલી આવતી પારંપરિક ઉજવણી
બેસતા વર્ષના પર્વે ઝાલાવાડ પથંકમાં ગોવાળ પાછળ ગાય દોડાવવાની અનોખી સ્પર્ધા યોજાઈ છે. આ હરીફાઇમાં પ્રથમ આવનારા ગોવાળનું પાઘડી પહેરાવી સન્માન કરવામાં આવે છે.
Published : November 11, 2026 at 7:42 AM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ વિક્રમ સંવતનું વર્ષ આજે ડિજીટલ યુગમાં ભલે પ્રવેશ્યું હોય પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આજે પણ પ્રાચિન પરંપરાઓ જીવંત છે. આવી જ એક પ્રથા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રણકાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા પાટડી અને ધામા ગામમાં બેસતા વર્ષના દિવસે ગાયો દોડાવવાની છે.
ઝાલાવાડ પથંકમાં 150 વર્ષથી એટલે કે રાજા રજવાડાના સમયથી ચાલી આવતી અનોખી પરંપરા મુજબ નૂતન વર્ષની વહેલી સવારે ગામનાં ભાગોળે ગાયોની દોડની હરીફાઇ યોજાઈ છે. બેસતા વર્ષે 300થી વધારે ગાયોના શીંગડાઓમાં ઘી લગાડવાની સાથે પરંપરાગત રીતે એમનો શણગાર કરી જૂથ પ્રમાણે ગોવાળ સાથે દોડાવવામાં આવે છે. આ અનોખી હરીફાઇમાં પ્રથમ આવનારા ગાયનાં ગોવાળને પાઘડી પહેરાવીને આગવી રીતે સન્માન પણ કરવામાં આવે છે.
રાજા રજવાડાના સમયથી ચાલી આવતી પરંપરા
ઝાલાવાડ પથંકના રણકાંઠાના પાટડી અને ધામા ગામમાં બેસતા વર્ષે ગાયો દોડાવવાની 150 વર્ષ જૂની રાજા રજવાડાના પ્રાચિન સમયથી ચાલી આવતી અનોખી પરંપરા છે. ગામના ભાગોળે ગોવાળોનો સમૂહ પરંપરાગત પોષાક પહેરીને ગાયોના ધણની આગળ અને પાછળ દોડ લગાવે છે. સુરેન્દ્રનગર પંથકના ધામા, વડગામ, નગવાડા, સાવડા, આદરીયાણા, વિસાવડી, પાનવા, સહિતના ગામોમાં આ પ્રકારની ઉજવણી બેસતા વર્ષે થાય છે.
ગોવાળો સાથે ગાયો દોડાવવી એ આ ગામના બેસતા વર્ષનું સૌથી મોટું આકર્ષણ છે. ગામની મહિલાઓ, પુરુષો અને બાળકો વહેલી સવારે જાગીને એક બીજાના ઘરે જઇને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવે છે. આ પ્રથા પાટડી તાલુકાના વડગામ, આદરીયાણા જેવા ગામોમાં પણ જોવા મળે છે, પરંતુ આ વિસ્તારમાં પાટડી અને ધામા ગામની પ્રથા સૌથી જૂની હોવાનું માનવામાં આવે છે. ગામના ચાર રસ્તા અને બજારમાં પણ એક બીજાને મળવાની પ્રથા છે જેને રામ રામ કર્યા એવું કહેવામાં આવે છે.
ગામના વિકાસની ચર્ચા
આ અંગે ધામા ગામના રાજેન્દ્ર મહેતા, નરસંગભાઈ અને અજાભાઈ સહિતના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સવારે 10 વાગ્યે ગામના વિવિધ આગેવાનો ભેગા થઈ નવા વર્ષની ખેતીના લેખા જોખા તથા ગ્રામ વિકાસની ચર્ચા કરે છે જેને ગામેરુ કહેવામાં આવે છે. જેને આજકાલ ડાયરો પણ કહેવામાં આવે છે. અહીં આવી લોકો પોતાની રસપ્રદ વાતો અને ગ્રામ વિકાસ માટેના મંતવ્યો રજૂ કરે છે. ત્યારબાદ ડાયરાનો વિશાળ સમૂહ વાગતા ઢોલે ગામના ચોરામાથી ગામના પાદરે આવી ગાયો દોડવાની પરંપરા નિહાળે છે. નાના મોટા સૌ ફટાકડા ફોડીને ગાયોના ટોળાના થતા આગમનને વધાવે છે. સમગ્ર વાતાવરણ હર્ષની ચિચિયારીઓથી ગુંજી ઉઠે છે.
ગ્રામજનો ફાળો ઉઘરાવીને ગાયોને ખવડાવે છે ઘાસચારો
ગામના વડિલોના જણાવ્યાં અનુસાર એક સમયે ઘોડા, ઉંટ જેવા પ્રાણીઓ પણ દોડાવવામાં આવતા જે પ્રથા હવે બંધ થઈ ગઈ છે. માલધારી સમાજના ગોવાળોના ઝુંડ પરંપરાગત પોષાક પહેરીને ગાયોના ધણની આગળ અને પાછળ દોડ લગાવે છે. ગાયોને ફટાકડા ફોડીને ઉશ્કેરવામાં આવે ત્યારે આ ગોવાળો પોતાના સાહસ અને સંયમથી ગાયોને કાબુમાં કરે છે. બેસતા વર્ષના દિવસે ભાવીક ગ્રામજનો ફાળો ઉઘરાવીને ગાયોને ઘાસચારો પણ ખવડાવે છે. બપોર પછી પણ એક બીજાના ઘરે શુભેચ્છા આપવાનો, મળવાનો સિલસિલો શરુ થાય છે જે મોડી સાંજ સુધી ચાલે છે. બેસતા વર્ષ સાથે વર્ષો જુની ગાયો દોડાવવાની પરંપરાના સાક્ષી બનવા માટે બહારગામ રહેતા ગામના નાગરીકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેતા હોવાથી ગામમાં મેળાવડા જેવું વાતાવરણ ઉભું થાય છે.
માલધારી મહિલાઓ ગાયોના ચરણની રજ માથે ચઢાવે છે આ અંગે પાટડી માલધારી સમાજના આગેવાન સાગર રબારી અને લક્ષ્મણ ખટાણા જણાવે છે કે, ગોવાળ સાથે ગાયોની દોડ સ્પર્ધા બાદ એ દોડતી ગાયોના પગના નિશાનની રજને માલધારી સમાજની મહિલાઓ માથે ચઢાવી ધન્યતા અનુભવે છે.
વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત
વિસાવડી ગામના માલધારી યુવક વિજયભાઈ રબારીએ આ પ્રથા અને પરંપરાને લઈને જણાવ્યું હતું કે, આ 150 વર્ષ જૂની પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરામાં ગામના પાદરે તમામ માલઢોરને ભેગા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે અને ગાયોની પાછળ ગોવાળો પણ દોડે છે, અને ત્યારબાદ જે ઉડતી ધૂળ હોય છે, તેને માથે ચઢાવવામાં આવે છે અને તે પવિત્ર ગણવામાં આવે છે અને નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવે છે. માલ ઢોરનું પણ સન્માન કરવામાં આવે છે અને ખાસ પૂજા કરી અને માલધારીઓ અનોખી રીતે પાટડી તાલુકાના 10 થી વધુ ગામમાં આ રીતે ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
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