ગુજરાતી સંગીત જગતને મોટો ઝટકો, જિગરદાન ગઢવીએ પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી લીધી નિવૃત્તિ

રામ નવમીના દિવસે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જિગરદાન ગઢવીએ નિવૃતિ જાહેર કરી.

Published : March 26, 2026 at 4:52 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 5:02 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતી સંગીત જગતમાંથી એક ચોંકાવનારો નિર્ણય સામે આવ્યો છે. લોકપ્રિય ગાયક જિગરદાન ગઢવી, જેને ચાહકો પ્રેમથી 'જિગરા' તરીકે ઓળખે છે, તેમણે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણયથી ચાહકો અને ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેમાં ચર્ચાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ જાહેરાત તેમણે રામ નવમીના દિવસે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરી હતી.

જિગરદાને પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે,

"રામ રામ સૌને, આપ સૌને રામ નવમીની મંગલમય શુભેચ્છાઓ. આશા છે કે તમે સૌ મજામાં હશો. હું અહીં આ માધ્યમથી જાહેર કરું છું કે હવે પછી હું ગુજરાતી ફિલ્મો માટેના પ્લેબેક ગાયન તેમજ તમામ ગુજરાતી લેબલ્સ/યૂટ્યુબ ચેનલ્સના મ્યુઝિક પ્રોજેક્ટ્સમાંથી નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છું. છેલ્લા 10 વર્ષનો આ સફર અદ્ભુત રહ્યો છે. આપ સૌએ આપેલા પ્રેમ અને સપોર્ટ માટે દિલથી આભાર." - જીગરા

છેલ્લા દસ વર્ષથી ગુજરાતી સંગીત અને ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં સક્રિય રહેલા જિગરદાન ગઢવીએ અનેક યાદગાર અને લોકપ્રિય ગીતો આપ્યા છે. તેમણે પોતાની આ સફરને ‘અદભૂત’ ગણાવી હતી અને આ સમયગાળામાં મળેલા પ્રેમ અને સમર્થન બદલ ચાહકો, સંગીતકારો અને સમગ્ર ઇન્ડસ્ટ્રીનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમની અવાજમાં ગાયેલાં ગીતો માત્ર લોકપ્રિય જ નહીં, પરંતુ લોકોના દિલમાં વસેલા બની ગયા છે.

જિગરાના કરિયરમાં અનેક ચાર્ટબસ્ટર ગીતો સામેલ છે.

ફિલ્મ 'લવ ની ભવાઈ'નું "વ્હાલમ આવો ને" તેમના સૌથી હિટ ગીતોમાં ગણાય છે, જે આજે પણ શ્રોતાઓના દિલમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. તે જ રીતે 'ચાલ જીવી લઈએ'નું "ચાંદ ને કહો" એક લોકપ્રિય રોમેન્ટિક ગીત તરીકે ઓળખાય છે. ભક્તિ સંગીતમાં "મોગલ તારો આશરો"એ યુટ્યુબ પર લાખો વ્યૂઝ મેળવી મોટી સફળતા મેળવી છે, જ્યારે 'કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ'નું "મને કહી દે" છે.

